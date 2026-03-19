Qué hacer esta semana en Barcelona: estos son los mejores planes

Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.

Cap Butaca Buida

¡Todos al teatro!

Este sábado se jugará al juego de las sillas en los teatros. Todos a luchar por una butaca vacía. Sí, nueva edición de Cap Butaca Buida, que quiere demostrar que el teatro catalán tiene buen pulso haciendo un 'sold out' generalizado en todas las salas catalanas. Corre a por tus entradas, que quedan pocos asientos.

Cuándo: 21 de marzo.

Mercadillos de este fin de semana

Para los fans del vintage

¿Buscando pasarte el fin de semana entre paraditas? Estos son los mejores mercadillos de viernes a domingo. Primera propuesta: el habitual circuito de Two Market. Este fin de semana se compone por dos mercados 'indoor': de viernes a domingo, un Todo a 5€ por liquidación por cierre en Pere IV, 93, y domingo, Los 22 del Market, en Soulivre (Llull, 68), mercadillo de vintage seleccionado por profesionales.

Buenas noticias: vuelve el Viva Vintage, uno de los mercadillos más famosos de la ciudad. Con más de 40 vendedores de vintage y segunda mano, este domingo, día 22, en el patio de la parroquia de Sant Fèlix Africà (Sardenya, 29). Sí, mercadillo 'open air'.

No es el único mercadillo 'open air' del fin de semana. Pásate por Torre Amat (Duquessa d'Orleans, 9), que celebra su mercado de primavera en el jardín. Paraditas de moda, bar, vermú, aperitivos y música en directo. De viernes a domingo.

El magnate francés de lo verde, Plantes pour tous, aterriza este fin de semana en Barcelona con su Gran Venta de Plantas. De viernes a domingo en el Espacio 88 (Pamplona, 88) despliegan todos los productos que los han convertido en la multinacional favorita de los 'plantfluencers': plantas a precios reducidos (a partir de 0.99, y sin subir demasiado), terrarios, macramé, jardineras y todo lo que necesites para "una casa verde sin arruinarte", matizan.

Y en el Raval, nueva inauguración vintage. Pásate por Real Vintage Football (Pintor Fortuny, 30), que estrena tienda. Sí, después de recorrer el circuito de mercadillos de la ciudad, por fin tendrán un local permanente. La inauguración será el día 21, sábado.

Encants Movies

Exposición de películas en Encants Vells

Este sábado, los Encants Vells serán un escenario de película. De muchas películas, de hecho. Habrá concurso de 'cosplay', desfile y 'photocalls' tematizados siguiendo los grandes clásicos del cine. Puro chute de nostalgia. Te podrás fotografiar desde dentro de un videoclub ochentero hasta en la cabeza del 'Tiburón' de Spielberg. Ojo: 1.000 euros de premio al mejor disfraz.

Dónde: Encants Vells (Castillejos, 158).

Cuándo: 21 de marzo.

Videoclub de los 80 en los Encants de Barcelona. / MANU MITRU / EPC

Planeta Titella

Marionetas al aire libre

Planazo familiar para el finde: pásate por la 16ª edición del Planeta Titella, el festival de las marionetas. Dos días con 51 espectáculos al aire libre repartidos en 12 escenarios por todo el Poble Espanyol. Un festival de cultura popular enmarcado en las calles del recinto de Montjuïc.

Dónde: Poble Espanyol (avenida de Francesc Ferrer i Guàrdia, 13).

Cuándo: 21 y 22 de marzo.

Espectáculo de sombras en una anterior edición del Planeta Titella. / ARIADNA CREUS

Festival del Joc del Montserratí

Juegos con vistas

Este fin de semana, Olesa de Montserrat, uno de los afortunados pueblos que disfruta de vistas panorámicas del macizo de Montserrat, será la capital de los juegos de mesa gracias al Festival del Joc del Montserratí. Dos días donde decenas de espacios del municipio se consagrarán a los juegos. Desde rol hasta los de toda la vida, como el parchís y la brisca.

Dónde: Olesa de Montserrat.

Cuándo: 21 y 22 de marzo.

D'A

Vuelve el mítico festival de cine

Es uno de los festivales de cine más arraigados a la ciudad: el D'A, dedicado al cine de autor tanto nacional como internacional. Diez días de proyecciones en algunas de las salas más prestigiosas de la ciudad además de una parrilla de charlas, debates y pódcasts.

Dónde: CCCB (Montalegre, 5); Mooby Aribau (Aribau, 8-10); Filmoteca de Catalunya (plaza de Salvador Seguí, 1); Zumzeig (Béjar, 53); Casa Montjuïc (Vilà i Vilà, 65).

Cuándo: del 19 al 29 de marzo.

Moritz Feed Doc

Diez ediciones del festival de cine y moda

Vuelve el Moritz Feed Doc, una de las citas ineludibles para los cinéfilos barceloneses. Es el festival de cine y moda, con documentales que exploran la vida, obra y logros de grandes nombres como Balenciaga, Gucci, Audrey Hepburn y muchos más. Más allá de cine, el festival viene con una agenda cargada de charlas y actividades paralelas.

Dónde: Mooby Bosque (rambla de Prat, 16); DHub (plaza Glòries Catalanes, 38); Casa Capell (rambla de Prat, 27).

Cuándo: hasta el 22 de marzo.

Saló de l'Ensenyament

¿Qué quieres estudiar?

Si estás pensando en ampliar tu currículum con nuevos títulos, pásate por el Saló de l'Ensenyament, el gran evento que acoge universidades, centros educativos e instituciones de formación de Catalunya. Una oportunidad para ayudar a que los más jóvenes de casa decidan qué hacer con su futuro o incluso para aquellos adultos que quieran añadir un nuevo logro en su perfil de LinkedIn. Además de estands informativos hay una agenda con talleres, charlas y muestras científicas y tecnológicas.

Dónde: Fira de Barcelona Montjuïc (avenida de la Reina Maria Cristina, s/n).

Cuándo: hasta el 22 de marzo.

Una de las muchas actividades del Saló de l'Ensenyament de 2025. / EP

La Presència

Un thriller-comedia

50.000 espectadores, una primera temporada en La Villarroel con el cartel del 'sold-out' y una gira con una treintena de teatros de catalanes. Estos son algunos de los logros que ha conseguido 'La Presència', este exitoso 'thriller' cargado de intriga familiar, adrenalina y y humor, que ahora vuelve a Barcelona en una reposición.

Dónde: Teatre Borràs (plaza Urquinaona, 9).

Cuándo: hasta el 3 de mayo.

Escena de 'La Presència', el 'thriller' en clave de comedia que ha triunfado en Catalunya. / Produccions Sixto Paz

Vània

Un actor, ocho papeles

Joel Joan protagoniza 'Vània', la adaptación que el dramaturgo inglés Simon Stephens hizo del clásico 'Tío Vania' de Antón Chéjov, en versión resumida y modernizada. Lo hace en un formato muy complejo: él solo en el escenario. Un solo actor, ocho papeles, un 'one man show'. "Esto es lo más bestia que habré hecho en mi vida", contaba el actor en una entrevista.

Dónde: Teatre Romea (Hospital, 51).

Cuándo: hasta el 22 de marzo.

Joel Joan, en un momento de los ensayos de 'Vània'. / Teatre Romea

Dones valentes

Del periodismo al escenario

Txell Feixas, corresponsal de TV3 y Catalunya Ràdio en Oriente Medio, publicó 'Dones valentes' en 2020, un éxito literario -Premi Nacional de Periodisme 2023- que retrata las historias de mujeres que están cambiando realidades en sus países. Ahora, llega una adaptación teatral de la mano de Aina Tur y Glòria Balañà i Altimira. Un imperdible muy crítico con la actualidad y que cuenta historias desde el rigor.

Dónde: Lliure de Montjuïc (paseo Santa Madrona, 40-46).

Cuándo: hasta el 22 de marzo.

Una de las escenas de 'Dones valentes' en el Lliure de Montjuïc. / Marta Mas Girones

Una festa a Roma

Una comedia dirigida por Clara Segura

El amor y el deseo en la tercera edad. ¿Es posible vivir una historia de amor cuando somos ancianos? A grandes rasgos, esto es lo que rodea 'Una festa a Roma', una comedia triste y conmovedora protagonizada por Romina, de 76 años, atacada por una demencia prematura que la desorienta y le altera la memoria. Obra de Marc Artigau dirigida por Clara Segura.

Dónde: Lliure de Gràcia (Montseny, 47).

Cuándo: hasta el 22 de marzo.

Els fills

Un drama con reparto de lujo

Un reparto de primer nivel -Emma Vilarasau, Mercè Arànega y Jordi Boixaderas- protagonizan 'Els fills', texto de Lucy Kirkwood, una de las voces internacionales más interesantes del teatro contemporáneo. Este drama social y muy político ahonda en la responsabilidad individual y colectiva en un mundo en pleno colapso.

Dónde: La Villarroel (Villarroel, 87).

Cuándo: hasta el 29 de marzo.

En el mar de Sorolla con Manuel Vicent

El maestro valenciano, en Barcelona

El Palau Martorell será la sede de 'En el mar de Sorolla con Manuel Vicent', una de las exposiciones más grandes dedicadas a Joaquín Sorolla, el maestro que retrató a la perfección las luces del Mediterráneo. La colección reúne 86 obras del valenciano, incluidas algunas de las más icónicas, a través de un comisariado literario a cargo del autor Manuel Vicent.

Dónde: Palau Martorell (Ample, 11).

Cuándo: hasta el 6 de abril.

Sala de la exposición 'En el mar de Sorolla con Manuel Vicent'. / Palau Martorell

Somos naturaleza

Una experiencia ecológica inmersiva

Con imágenes de National Geographic y la tecnología inmersiva de Oasis Imersive Studies, la exposición 'Somos Naturaleza' propone un viaje audiovisual de 70 minutos a través de las maravillas de la naturaleza. Espérate proyecciones, vídeos, de luces y mosaicos vivientes. Una experiencia ecologista que te hará reconectar con tu naturaleza.

Dónde: CaixaFòrum Barcelona (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).

Cuándo: hasta el 6 de abril.

Una de las proyecciones de 'Somos Naturaleza' con imágenes de National Geographic. / Jean-Philip Lessard

Ànima

Reestreno del exitazo musical

Tras su éxito en el TNC, 'Ànima' se reestrena en el Tívoli. La obra, que ganó siete premios Butaca e hizo 'sold out' en su primera temporada, presenta una nueva versión más corta con nuevas canciones, coreografías, vestuario y escenografía para adaptarse al nuevo escenario barcelonés. Una nueva propuesta más espectacular pero que mantiene su sello de identidad local y en catalán.

Dónde: Teatre Tívoli (Casp, 8).

Cuándo: hasta el 12 de abril.

El elenco de 'Ànima' en el TNC. / David Ruano

Perfectes desconeguts

La peli con más 'remakes', en Barcelona

Llega a Barcelona 'Perfectes desconeguts', la primera adaptación teatral en catalán de la película italiana del mismo nombre, que ha conseguido el título de ser la película más versionada del cine contemporáneo. La obra sucede en una cena de cuatro parejas en la que, en un acto de transparencia o masoquismo, deciden poner los móviles en el centro y compartir públicamente todas las notificaciones y llamadas que lleguen durante la noche: por supuesto, salen verdades y escándalos a la luz que hacen que se replanteen si en el fondo conocemos bien a nuestros amigos. El elenco, de lujo, tiene nombres como Marta Bayarri, Biel Duran, Eduard Farelo y Júlia Molins, entre otros.

Dónde: Teatre Poliorama (Rambla dels Estudis, 115).

Cuándo: hasta el 26 de abril.

Los actores de 'Perfectes desconeguts', en escena. / Teatre Poliorama

Gaudí, l'Atelier du divin

Realidad virtual en la Catedral

'Gaudí, l'Atelier du divin' es la nueva experiencia inmersiva en aterrizar a Barcelona. Lo hace en el marco del Año Gaudí, y plantea un recorrido a través de lecciones y aprendizajes sobre su universo (narrados a través de 'la voz del maestro), que termina con el sueño de culminar "la epopeya de todo un pueblo", la Sagrada Família.

Dónde: Catedral de Barcelona (pla de la Seu, 1).

Imagen de la exposición 'Gaudí, l'Atelier du divin'. / EP

Montserrat, mare i terra

1.000 años de devoción

Para celebrar el milenario del monasterio de Montserrat, el Museu Frederic Marès, que ya tiene una sala dedicada a la montaña y a su figura de la Madre de Dios, organiza la muestra 'Montserrat, mare i terra', dedicada al colecionismo devocional de su figura. En total, 40 obras expuestas y una agenda llena de actividades que exploran la montaña y la virgen.

Dónde: Museu Federic Marès (plaza Sant Iu, 5).

Cuándo: hasta el 24 de mayo.

Luminiscence

Un mapeado monumental

Luminiscence, el espectáculo inmersivo que ha hecho ruta internacional con más de un millón de espectadores en todo el globo, vuelve a Barcelona. Música, tecnología, luces, colores y mapeado se juntan para explicar la historia de la Basílica de Santa María del Pi en una experiencia multisensorial.

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Dónde: Basílica de Santa María del Pi (plaza del Pi, 7).