La primera ‘banya’ comunal de España está en Barcelona: "Aquí se viene a purificar el alma"

Aquí te acaloras más rápido que al ver las noticias. Te dan una sábana para cubrirte y un gorrito de fieltro de lana como si fueras a la nieve. Pero no, te meten en una ‘banya’ a 70 grados. Es una sauna tradicional rusa. Un ritual eslavo ancestral. “El gorro es para proteger la cabeza y el pelo del calor”, justifica “la maestra del vapor”. Así las llaman. Son las que van armadas con ramas de eucalipto. “Vamos a sacar los demonios”, promete con acento ruso. Y te empieza a masajear a golpecitos con las ramas aromáticas. Te acabará invitando a chillar con todas tus fuerzas mientras sudas a chorros. Sí, sales de aquí con menos estrés laboral que un político de Ciudadanos.

Se llama Par. Significa ‘vapor’ en ruso. Está en Enric Granados, 85, en plena calle de moda de Barcelona. Es la primera ‘banya’ comunal de España. La primera sauna rusa tradicional. El único spa donde realizan el ‘parenie’, un ritual eslavo casi tan antiguo como Jordi Hurtado. Se combina el calor intenso con ráfagas aromáticas de ‘venik’. Así se denominan las ramas frondosas de eucalipto, abedul o lavanda que van agitando entre sudores los maestros del vapor.

El ritual se remata con baños de agua congelada. Hay cubos de ducha y una piscina asumible (20 grados) y dos minicubas con las que dejar de sentir las piernas a lo Rambo. “Deben de estar a 0 grados –se ríe una clienta al intentar entrar-, ni frío ni calor”. Y así vas bajando revoluciones: pasando de sudar la gota gorda a quedarte petrificado. ¿Los beneficios? “Purifica el cuerpo –enumeran-, activa la circulación y despierta una profunda sensación de bienestar”. Hasta se te olvida por un momento el precio de los alquileres. “Hoy vas a dormir como un bebé”, te garantiza sonriente la maestra del vapor.

Oasis de vapor

Es lo que se lleva ahora: saunas con baños de hielo. Están abriendo en Barcelona a velocidad de plaga. “Yo llegué el primero”, sonríe Denis Khodeev, el fundador de Par, 28 años. Es ruso, sí. Lleva 8 años en Barcelona. Hace ocho meses que inauguró su oasis de vapor. Un sitio donde “parar y respirar”, resume. “Necesitamos un santuario donde la gente no solo se relaje, sino también libere su mente”.

Xavier Cortés y Denis Khodeev, director y fundador de Par. / Par

“Es más que un spa”, insisten vía Instagram. “Es más espiritual –justifica el director, Xavier Cortés-. La conexión que tienen los países eslavos con la ‘banya’ es del alma. Ellos vienen aquí para purificar su alma”.

Hay días solo para mujeres y solo para hombres, para crear "un espacio seguro", dicen. Solo dos veces al mes abren días mixtos para compartir en pareja. En la ‘banya’ está prohibido el bañador. Te cubres con una sábana, a lo emperador romano, y el gorrito de fieltro. “Da igual tu estado social, que tengas más dinero o menos dinero –apunta Xavier-. Aquí no va a haber nadie con un bañador del Carrefour y uno de Versace. No se llevan joyas, no se llevan relojes. Todos son iguales aquí dentro”.

“Es como entrar en otra dimensión”, dice Júlia mirando a su madre. Vienen muchos padres con sus hijos. Grupos de amigos de 18 años y señoras de 70. “Yo no sabía ni qué era”, dice Flora. A ella se lo regaló su hija. "Es como volver a casa", se encoge de hombros Irina con nostalgia dolorosa. Es de Ucrania, de Odesa. Hace cuatro años que tuvo que salir de allí por la guerra.

Es una tendencia mundial, asume Denis. De Nueva York a París. El nuevo “lujo moderado”, que dice él. “La gente se cuida cada vez más. La generación Z es la generación con menos consumo de alcohol de la historia”. Ya han empezado a montar eventos: combinan los rituales de ‘banya’ con sesiones de running y boxeo.

Fiestas saludables

Es una moda viral: no dejan de inventarse fiestas saludables. Se ven ‘runners’ de marcha en las discotecas, ‘coffe raves’ –mañaneos a base de café de especialidad- con 2.000 personas en lista de espera, este jueves hay ‘spa rave’ con DJ. En breve hasta se montarán conciertos y ‘stand up’ comedy en las saunas. En Nueva York, Toronto o Londres ya han desatado la locura viral. Es el ocio que viene: descalzo y en bañador.

“Nosotros vamos a traer a tocar a una chelista”, anuncian ya Enric Gabarró y Jake Wright, fundadores de Ilo Studios. No llevan ni tres semanas abiertos. Están en Bailén, 56 (al lado de plaza Tetuán). Ya antes de inaugurarse tenían vídeos en redes con más de 200.000 visualizaciones. Ambiente instagrameable apto para tiktokeros. Hay sauna con lucecitas, atrio para hacer comunidad y bañeras de acero ideal postureos. Ilo significa “alegría” en finlandés.

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Automasajes y 'tapping' (golpecitos con los dedos) durante una clase de recuperación atlética de Ilo. / Zowy Voeten / EPC

Es la sauna más grande de Barcelona. El primer centro que combina ‘breathwork’ con calor y frío extremos. La sauna tradicional finlandesa está a 80-95 grados. Al lado hay cuatro bañeras dobles: de 3 a 9 grados. El mismo modus operandi de contrastes. ¿Los beneficios? “Hasta un 63% menos de riesgo cardiovascular asociado al uso frecuente de sauna –tiran de estudios-. 30% menos de dolor muscular tras inmersiones en frío. 25% menos de cortisol tras programas regulares de respiración controlada”. No es solo recuperación física –concluyen los socios-, “sino claridad mental”.