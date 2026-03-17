Saint Patrick's Day 2026: planes para celebrar San Patricio en Barcelona

Ríndele culto al santo que ha dado más alegrías (con perdón de Lourdes). Aunque en su caso, no por obrar milagros, sino por las rondas de cerveza que se toman en su honor. Este martes, día 17, se celebra internacionalmente el día de San Patricio, patrón de Irlanda y cuya fiesta siempre viene acompañada de unas cañas. ¿Dónde celebrarlo? No, no hace falta coger el primer Ryanair que aterrice en Dublín. Un año más, Barcelona se lanza de cabeza a los jolgorios en su honor.

Un clásico: ir a las decenas de bares irlandeses que hay por la ciudad. La ruta empieza en el más grande de Barcelona, The Old Irish Pub (Caputxins, 31). Llevan desde el pasado día 13 celebrándolo con tardeos y sesiones de ‘dj’. El colofón a su ‘Saint Patrick’s Week’ será el mismo 17, con una fiesta llena de música en directo que se alargará desde las 16.30 hasta las 2.30 de la madrugada. Otra opción, The Geroge Payne (plaza Urquinaona, 5), que también montará un fiestón desde las 4 de la tarde hasta pasada la medianoche. Habrá bandas irlandesas, cervezas y mucha fiesta.

La sala principal de Razzmatazz en una anterior fiesta de El Dirty. / Razzmatazz

La fiesta va más allá del 17, así que no guardes la jarra de cerveza. El miércoles, día 18, Razzmatazz (Almogàvers, 122) acoge su fiesta habitual, El Dirty, que monta una edición especial de ‘Saint Patrick’s Day’. Espérate lo habitual: petardeo, animación sobre el escenario, cinco salas abiertas y, por supuesto, se colarán clásicos pop de artistas irlandeses en la ‘playlist’.

'Currachs' en el litoral catalán. / Paul Kelly

Y no, celebrar el día de San Patricio no tiene por qué ser sinónimo de una resacón. También hay propuestas culturales, como la de Iomramh, asociación que difunde la tradición de los currachs (barcas irlandesas tradicionales) de la mano de uno de los pocos artesanos que todavía los fabrica. “Quedará una media docena de artesanos en todo el mundo”, calcula Mark Redden, irlandés, pintor, escultor, constructor de currachs. Estará este domingo, día 22, en la Base Nàutica Municipal de Barcelona (playa de la Mar Bella) donde se exhibirán los botes construidos en Barcelona por los artesanos de la asociación.

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El evento, apto para todos los públicos, será de 12 a 16 h. Habrá música irlandesa en directo y, si el tiempo lo permite, los que quieran podrán subirse y dar un paseo marítimo dándole a los remos de los currachs. Altamente recomendado si nunca te has subido a uno: “Es una forma de terapia”, garantizan los que lo han probado.