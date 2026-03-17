Ruta por la Barcelona tecnológica que quita la respiración en la nueva serie 'Day One'

Casi coincidiendo con el último Mobile World Congress, Prime Video acaba de estrenar (3Cat lo hará el día 22) 'Day One', 'thriller' tecnológico que se desarrolla precisamente durante una edición del evento que ha contribuido a convertir Barcelona en epicentro digital. Sus atribulados héroes son Ulises (Álex González), un visionario de la informática convertido en ermitaño rural tras una tragedia familiar, y la joven ingeniera Rebeca (Alba Planas), seleccionada para la competición de programadores del Talent Arena.

Lo que los une (y lo que saca a Ulises de su retiro) es el temor a lo que pueda significar el lanzamiento de DíaUno, nuevo dispositivo creado por la compañía del gurú Damián Diskin (Jordi Mollà) a partir de un desarrollo (tergiversado) del propio Ulises. Al principio de la serie, quedan siete días para su lanzamiento, cuenta atrás para lo que será un cambio global irreversible. Solo queda entregarse a una carrera contrarreloj, pero con tiempo para admirar algunas localizaciones que quitan la respiración.

Desvío a Tenerife

En 'Day One', cuyo título en inglés sugiere aspiraciones globales, se habla de nuestra ciudad como centro mundial de la tecnología, y para justificar esta descripción se nos lleva de paseo por enclaves tecnológicos deslumbrantes. "Este proyecto nos daba la posibilidad de enseñar una Barcelona que no está en el imaginario del público y eso era una oportunidad y un reto muy interesantes", nos explica Dídac Bono, diseñador de producción de la serie, conocido como director artístico de 'Lo imposible' y 'Un monstruo viene a verme', de J. A. Bayona.

Pero, en un principio, lo que vemos es Tenerife: el exterior de la sede de Diskin se rodó en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, un edificio increíble proyectado por el estudio GPY Arquitectos. "Buscábamos espacios en los que dominara la curva y el círculo [están presentes en el logo de Diskin y en el diseño del misterioso dispositivo] y esa localización encajaba de forma maravillosa". Encajando con la idea, el auditorio de Diskin se rodó en la sala de exposiciones del sótano de la Torre Glòries, que dispone de una gran pantalla panorámica curva.

A la búsqueda de su viejo socio Samuel (Asier Etxeandia), Ulises recorre el distrito de innovación 22@, aprovechado antes como paisaje casi futurista en 'Yo no soy esa', una de las últimas películas de Verónica Echegui. El destino es el campus de Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), centro tecnológico líder donde Samuel lleva el Máster de Computación Avanzada. En paralelo vemos a Rebeca buscando propulsarse al infinito a través del MWC. "Rodar mientras sucede algo de este calibre es de una complicación enorme", recuerda Bono. "Preparar ese rodaje nos llevó muchísimas reuniones y simulacros para optimizar tiempos y resultados. Sin la ayuda del equipo del MWC y del Talent Arena no hubiéramos podido conseguirlo".

Del BSC-CNS al Sincrotrón ALBA

Miradores de la Torre de Collserola y, de nuevo, la Torre Glòries ayudan en secuencias de reunión en la cumbre muy propias del director Michael Mann ('Heat', 'Collateral', etcétera). En el segundo episodio se nos invita a otear los ordenadores cuánticos del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), dirigido en la ficción por Paula (Melina Matthews), exnovia y exsocia de Ulises. En el cuarto nos desplazamos a Cerdanyola del Vallès para visitar el Sincrotrón ALBA, complejo de aceleradores de electrones que, sobre todo a vista de pájaro, no puede resultar más cinematográfico. Rodar en esta clase de espacios "fue bastante complicado", recuerda Bono; "pero el equipo de MWC que nos acompañaba en la producción obró su magia y se abrieron todas las puertas a las que llamamos. Cuando les contábamos sobre el proyecto y la idea de mostrar la potencia de Barcelona en temas de tecnología e innovación, se sumaban entusiasmados”.

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