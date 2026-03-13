El "bosque de cuento de hadas" con ríos y saltos de agua a una hora de Barcelona

Si algo han tenido de positivo las rachas de lluvia y temporales que nos ha regalado 2026 ha sido que este verano no estaremos actualizando la página de los pantanos de Catalunya de forma ansiosa. Por suerte, habrá agua de sobra para todos. Eso sí, a qué precio: fines de semana consecutivos con planes cancelados. Pero al mal tiempo, buena cara (literal), y aprovecha para visitar rutas que se ponen preciosas tras un buen chubasco.

Seguro que ya tienes algunas en mente, como la mítica Sant Miquel del Fai o la ruta del Torrent dels Abadals del Castellbell i el Vilar (que en su día la bautizaron como “la ruta más divertida de Catalunya”). Una recomendación que quizá no tienes en el radar: la ruta de saltos de agua de Cabrera d’Anoia (a una hora de Barcelona). Se trata de una excursión larga (perfectamente te puedes pasar 5 horitas bien buenas) pero que valdrá la pena, ya que cruza un bosque repleto de riachuelos, cascadas y pozas que ahora están bien llenos.

Uno de los muchos saltos de agua del bosque. / Cedida

“Es una brutalidad de hermosa, es un bosque de cuento de hadas con algún paso técnico muy juguetón, senderos de aventura y tal cantidad de saltos de agua preciosos que llegan a sobre estimularte”, promete Enric Llinares, el guía y entrenador personal que se esconde tras el pseudónimo de @elsherpadecollserola. Es uno de los muchos excursionistas que ha compartido el paso a paso en WikiLoc, el repositorio de montaña imprescindible para no perderse durante el itinerario.

La ruta es larga, casi diez kilómetros. Además, “suele alargarse porque es muy fotogénica”, advierte Enric. Por eso, aunque no es difícil, recomienda ir preparados. Llevar agua, comida, calcetines de recambio (por si os da por acercaros mucho al agua) y, sobre todo, batería externa: “Os quedaréis sin batería porque estaréis todo el rato sacando fotos”, bromea.

Noticias relacionadas

El Salt dels Cucs, uno de los saltos de agua de la ruta. / Enric Llinares @sherpadecollserola

Aunque es una ruta apta para todos los niveles, requiere algo de forma física, y no solo porque es un buen tute andando, sino porque hay zonas con algunas bajadas y subidas técnicas que exigen trepar y deslizarse. Añade, además, que hay poca cobertura (lógico, es la montaña), así que lo mejor es traer la ruta descargada de casa para evitar perderse en el bosque.