Qué hacer esta semana en Barcelona: estos son los mejores planes

La Llama Fest

Festival de comedia alternativa

Prepárate para las agujetas. De reír, claro, porque vuelve La Llama Fest, el festival de comedia alternativa. Una semana donde reinarán el humor, chistes, monólogos, pódcasts, 'stand up' y mucho más. Todo pensado al milímetro para que se te escape alguna lagrimilla.

Dónde: Lleialtat Santsenca (Olzinelles, 31); Cotxeres de Sants (Sants, 79).

Cuándo: hasta el 14 de marzo.

Raquel Hervás, en la primera edición de La Llama Fest. / La Llama Fest

Mercadillos de este fin de semana

Para los fans del vintage

¿Buscando pasarte el fin de semana entre paraditas? Estos son los mejores mercadillos de viernes a domingo. El domingo, nuevo Los 22 del Market de Two Market en Soulivre (Llull, 68), una 'pop up' de vintage con una selección muy curada. Eso sí, solo pagos en efectivo.

Un imperdible: este domingo vuelve el Flea a la Estació de França (avenida Marquès de l'Argentera). Pásate por Flea Station, un súpermercadillo con 40 paradas de segunda mano y vintage.

En Gràcia, mercadillo en Casa Capell (Benet Mercadé, 33). Habrá paraditas con más de 1000 vestidos y camisas vintage y con artistas que harán estampación y retratos en directo. Del 13 al 15 de marzo.

Y fuera de Barcelona, en Caldes de Montbui, un mercado muy diferente: el Mercat de l’Olla calderina, el mercado donde se cocina con la olla más grande de Catalunya en las famosas aguas termales del municipio, paraíso del 'wellness' catalán. Buenas noticias para los amantes de comer con cuchara: está a 1 euro el plato de sopa o lentejas. Y para hacer la digestión habrá más de ochenta paradas complementarias dedicadas a la gastronomía y la artesanía.

Perfectes desconeguts

La peli con más 'remakes', en Barcelona

Llega a Barcelona 'Perfectes desconeguts', la primera adaptación teatral en catalán de la película italiana del mismo nombre, que ha conseguido el título de ser la película más versionada del cine contemporáneo. La obra sucede en una cena de cuatro parejas en la que, en un acto de transparencia o masoquismo, deciden poner los móviles en el centro y compartir públicamente todas las notificaciones y llamadas que lleguen durante la noche: por supuesto, salen verdades y escándalos a la luz que hacen que se replanteen si en el fondo conocemos bien a nuestros amigos. El elenco, de lujo, tiene nombres como Marta Bayarri, Biel Duran, Eduard Farelo y Júlia Molins, entre otros.

Dónde: Teatre Poliorama (Rambla dels Estudis, 115).

Cuándo: hasta el 26 de abril.

Los actores de 'Perfectes desconeguts', en escena. / Teatre Poliorama

IrídiaFest 2026

Festival de cultura y derechos humanos

Vuelve el IrídiaFest, el festival de cultura y derechos humanos. Dos días con coloquios, conciertos y actividades cargadas de reivindicación política, que este año pone el foco en los derechos y la justicia en el Mediterráneo, desde Barcelona hasta Palestina.

Dónde: CCCB (Montalegre, 5); Paral·lel 62 (avenida Paral·lel, 62).

Cuándo: 13 y 14 de marzo.

Festival FLIC

Literatura y artes jóvenes

Actividad para familias: el Festival FLIC. Está pensado para experiencias literarias y artísticas para un público de los seis meses hasta los 12 años. Hay zona de juegos, biblioteca, narración de cuentos, talleres de autores, zona de paraditas y más.

Dónde: Disseny Hub Barcelona (plaza Glòries, 38).

Cuándo: 14 y 15de marzo.

Mostra Barcelona

Música de vanguardia

Vuelve Mostra Barcelona, festival independiente de pequeño formato dedicado a la música electrónica de vanguardia y experimental. Su agenda incluye planes diurnos y nocturnos, aunque predominan los diurnos y de tarde (perfecto para los que no quieran trasnochar).

Dónde: Casa Montjuïc (Vilà i Vilà, 65); pabellón olímpico Vall d'Hebron (paseo Vall d'Hebron, 166).

Cuándo: del 12 al 15 de marzo.

Artista pinchando en la anterior edición del festival Mostra Barcelona, dedicado a la electrónica en pequeño formato. / Mostra Barcelona

Brain Film Fest

Festival internacional de cine sobre el cerebro

Vuelve el Brain Film Fest, el festival de cine que pone el foco en el cerebro, su salud, sus enfermedades y otras consideraciones sociales derivadas. Cinco días de cine y divulgación científica a través de proyecciones, charlas, debates y talleres.

Dónde: CCCB (Montalegre, 5).

Cuándo: hasta el 15 de marzo.

El barquer

Julio Manrique vuelve a Jez Butterworth

Última semana para pasarse por 'El barquer', la adaptación de Julio Manrique de la obra multipremiada de Jez Butterworth sobre los conflictos de Irlanda del Norte en los 80. El texto se centra en un día (durante la fiesta de la cosecha) en el contexto de la huelga de hambre con la que IRA reclama el estatus de presos políticos para sus jóvenes encarcelados.

Dónde: Lliure de Montjuïc (paseo de Santa Madrona, 40-46).

Cuándo: hasta el 15 de marzo.

Exposición sobre mitología catalana

Una muestra itinerante

El Serpent o el Joan de l'Os. ¿Te suenan? Son algunos de los nombres protagonistas del rico folklore catalán, que a pesar de contar con páginas y páginas de referencias, siempre ha sido algo olvidado en favor de las tradiciones célticas o nórdicas. ¿Quieres redescubrir los personajes que componen el bestiario mitológico nacional? Pásate por las bibliotecas de Barcelona, que estarán acogiendo de forma itinerante durante un año la muestra 'Exposició sobre mitologia catalana'.

Dónde: Biblioteca Joan Miró (Vilamarí, 61).

Cuándo: hasta el 20 de marzo.

Vània

Un actor, ocho papeles

Joel Joan protagoniza 'Vània', la adaptación que el dramaturgo inglés Simon Stephens hizo del clásico 'Tío Vania' de Antón Chéjov, en versión resumida y modernizada. Lo hace en un formato muy complejo: él solo en el escenario. Un solo actor, ocho papeles, un 'one man show'. "Esto es lo más bestia que habré hecho en mi vida", contaba el actor en una entrevista.

Dónde: Teatre Romea (Hospital, 51).

Cuándo: hasta el 22 de marzo.

Joel Joan, en un momento de los ensayos de 'Vània'. / Teatre Romea

Dones valentes

Del periodismo al escenario

Txell Feixas, corresponsal de TV3 y Catalunya Ràdio en Oriente Medio, publicó 'Dones valentes' en 2020, un éxito literario -Premi Nacional de Periodisme 2023- que retrata las historias de mujeres que están cambiando realidades en sus países. Ahora, llega una adaptación teatral de la mano de Aina Tur y Glòria Balañà i Altimira. Un imperdible muy crítico con la actualidad y que cuenta historias desde el rigor.

Dónde: Lliure de Montjuïc (paseo Santa Madrona, 40-46).

Cuándo: hasta el 22 de marzo.

Una de las escenas de 'Dones valentes' en el Lliure de Montjuïc. / Marta Mas Girones

Una festa a Roma

Una comedia dirigida por Clara Segura

El amor y el deseo en la tercera edad. ¿Es posible vivir una historia de amor cuando somos ancianos? A grandes rasgos, esto es lo que rodea 'Una festa a Roma', una comedia triste y conmovedora protagonizada por Romina, de 76 años, atacada por una demencia prematura que la desorienta y le altera la memoria. Obra de Marc Artigau dirigida por Clara Segura.

Dónde: Lliure de Gràcia (Montseny, 47).

Cuándo: hasta el 22 de marzo.

Els fills

Un drama con reparto de lujo

Un reparto de primer nivel -Emma Vilarasau, Mercè Arànega y Jordi Boixaderas- protagonizan 'Els fills', texto de Lucy Kirkwood, una de las voces internacionales más interesantes del teatro contemporáneo. Este drama social y muy político ahonda en la responsabilidad individual y colectiva en un mundo en pleno colapso.

Dónde: La Villarroel (Villarroel, 87).

Cuándo: hasta el 29 de marzo.

En el mar de Sorolla con Manuel Vicent

El maestro valenciano, en Barcelona

El Palau Martorell será la sede de 'En el mar de Sorolla con Manuel Vicent', una de las exposiciones más grandes dedicadas a Joaquín Sorolla, el maestro que retrató a la perfección las luces del Mediterráneo. La colección reúne 86 obras del valenciano, incluidas algunas de las más icónicas, a través de un comisariado literario a cargo del autor Manuel Vicent.

Dónde: Palau Martorell (Ample, 11).

Cuándo: hasta el 6 de abril.

Sala de la exposición 'En el mar de Sorolla con Manuel Vicent'. / Palau Martorell

Somos naturaleza

Una experiencia ecológica inmersiva

Con imágenes de National Geographic y la tecnología inmersiva de Oasis Imersive Studies, la exposición 'Somos Naturaleza' propone un viaje audiovisual de 70 minutos a través de las maravillas de la naturaleza. Espérate proyecciones, vídeos, de luces y mosaicos vivientes. Una experiencia ecologista que te hará reconectar con tu naturaleza.

Dónde: CaixaFòrum Barcelona (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).

Cuándo: hasta el 6 de abril.

Una de las proyecciones de 'Somos Naturaleza' con imágenes de National Geographic. / Jean-Philip Lessard

Ànima

Reestreno del exitazo musical

Tras su éxito en el TNC, 'Ànima' se reestrena en el Tívoli. La obra, que ganó siete premios Butaca e hizo 'sold out' en su primera temporada, presenta una nueva versión más corta con nuevas canciones, coreografías, vestuario y escenografía para adaptarse al nuevo escenario barcelonés. Una nueva propuesta más espectacular pero que mantiene su sello de identidad local y en catalán.

Dónde: Teatre Tívoli (Casp, 8).

Cuándo: hasta el 12 de abril.

El elenco de 'Ànima' en el TNC. / David Ruano

Gaudí, l'Atelier du divin

Realidad virtual en la Catedral

'Gaudí, l'Atelier du divin' es la nueva experiencia inmersiva en aterrizar a Barcelona. Lo hace en el marco del Año Gaudí, y plantea un recorrido a través de lecciones y aprendizajes sobre su universo (narrados a través de 'la voz del maestro), que termina con el sueño de culminar "la epopeya de todo un pueblo", la Sagrada Família.

Dónde: Catedral de Barcelona (pla de la Seu, 1).

Imagen de la exposición 'Gaudí, l'Atelier du divin'. / EP

Montserrat, mare i terra

1.000 años de devoción

Para celebrar el milenario del monasterio de Montserrat, el Museu Frederic Marès, que ya tiene una sala dedicada a la montaña y a su figura de la Madre de Dios, organiza la muestra 'Montserrat, mare i terra', dedicada al colecionismo devocional de su figura. En total, 40 obras expuestas y una agenda llena de actividades que exploran la montaña y la virgen.

Dónde: Museu Federic Marès (plaza Sant Iu, 5).

Cuándo: hasta el 24 de mayo.

Luminiscence

Un mapeado monumental

Luminiscence, el espectáculo inmersivo que ha hecho ruta internacional con más de un millón de espectadores en todo el globo, vuelve a Barcelona. Música, tecnología, luces, colores y mapeado se juntan para explicar la historia de la Basílica de Santa María del Pi en una experiencia multisensorial.

Dónde: Basílica de Santa María del Pi (plaza del Pi, 7).