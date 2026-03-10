Meca friki viral: una hora de cola para visitar el nuevo local de coleccionismo de Mataró

Desde las 8.30 h de la mañana a la expectativa de que abrieran puertas. En cuanto se levantó la persiana, una marabunta entró a pescar las reliquias que se escondían entre sus estantes. Decenas de coleccionables exclusivos y casi imposibles de conseguir en España. Un evento que amasó colas de 200 metros con más de 1 hora de espera. Ni el clima extremo de las últimas semanas amedrentó a los amantes del coleccionismo, que no querían perderse la inauguración friki más importante de lo que llevamos de año.

Así fue la apertura del nuevo local de Geekkaos (ronda Mossèn Jacint Verdaguer, 55, Mataró), meca de los coleccionables con casi 30 mil seguidores en redes. Una “tienda de ‘hobbies’”, como la define Miki, uno de los socios fundadores. Abrieron puertas en 2023, pero el antiguo local rápidamente se les quedó pequeño, así que decidieron ampliar. ¿El resultado? La tienda que estrenaron hace un par semanas, mucho más grande y con espacios polivalentes equipados para torneos en vivo y en ‘stream’.

Uno de los muchos rincones de Geekkaos dedicados a 'merchandising' friki. / Miguel Ángel Rodríguez López / Geekkaos

Geekkaos empezó como el proyecto de un grupo de amigos amantes del coleccionismo, así que sabían dónde buscar lo mejor de lo mejor. Su objetivo era crear una cueva de las maravillas con un repositorio único donde encontrar aquellos productos codiciados por los coleccionistas profesionales. Una tienda de frikis y para frikis, en resumen.

Miki, aunque se muestra humilde, habla con la convicción de saber que en su tienda tiene uno de los mejores catálogos de España: son distribuidores oficiales de Pop Mart (los de los Labubu y las ‘Blind Box’) y Lego, tienen muñecos Funko de especialidad, con muchas figuras exclusivas (que no se entere Edurne o ya la tienes montada en un Blablacar), y venden una curada selección de diversas TGC, cartas coleccionables.

Diversas colecciones en Geekkaos, antes de la apertura. / Miguel Ángel Rodríguez López / Geekkaos

Aquí las colas son algo habitual, tanto como los bombardeos por mensaje directo de Instagram. “Hemos sobrepasado expectativas. Cada tarde se llena y no dejamos de recibir metralletas de mensajes, reclamándonos que traigamos colecciones específicas”, se ríe Miki. El último ejemplo sucedió con la de Pokémon Ascended Heroes en inglés. “Bandai reparte muy poco en inglés, pero nosotros tuvimos”, cuenta. De nuevo, hubo marabunta el día que pusieron a la venta estas cartas coleccionables.

Zona de torneo de Geekkaos. / Miguel Ángel Rodríguez López / Geekkaos

Otro gran reclamo son sus torneos de cartas, que han atraído a jugadores profesionales. Sí, hay gente que vive de esto. “En el último que organizamos el premio era un set de cartas valorado en 300 euros. El ganador luego lo revendió para seguir pagándose su carrera profesional. Alguna vez incluso hemos tenido campeones de Europa jugando en nuestros eventos”, asegura Miki.

Haciendo cola en Geekkaos de buena mañana. / Miguel Ángel Rodríguez López / Geekkaos

Eso sí, también hay una agenda para jugadores más amateur. No hace falta ser pro para pasarlo bien. Desde cursos de introducción al TGC hasta ‘Kahoot’ (concursos a lo Trivial). El 4 de abril, por ejemplo, organizan el día One Piece, que tendrá como protagonistas las cartas de este anime, que ahora están muy de moda. Vendrán ‘youtubers’, ‘influencers’ e incluso el doblador español de Luffy, el protagonista, en el ‘live-action’, cuya segunda temporada estrena Netflix el 10 de marzo.