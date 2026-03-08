Tarot, vírgenes, azulejos y vermut: así es el bar de moda de Gràcia

Son pocos metros cuadrados, pero dejarían encandilados a Sandro Rey, Esperanza Gracia y Aramís Fuster. Algo místico se respira en el ambiente. Las paredes están recubiertas de detalles religiosos, con vírgenes y santos. Tampoco es extraño toparte con una tirada del tarot mientras se sirven con toda naturalidad vermuts y cañas en la barra. Unas copas aquí y te despiertan un sexto sentido. Bienvenidos a LAVIVI (Torrent de les Flors, 81), el ‘must’ para tomar algo en Gràcia.

LAVIVI, a rebosar, en una tarde entre semana. / Marc Asensio Clupes / EPC

“Es una mezcla entre lo canalla y lo kinky”. Así es como lo describe Ana que, junto a David, son los socios fundadores. Empezaron el proyecto en junio de 2024 con la idea de crear un bar de barrio, de los que te saludan por tu nombre. “Vivimos una vida muy rápida en una ciudad que no nos reconoce, queríamos un sitio donde siempre haya los mismos tras la barra y que sepan cómo te gusta el café”, cuenta Ana. “Por eso, nuestro eslogan es lujo de barrio”. Porque quieren que sea un lugar donde acoger a los vecinos y presumir “de 08024”, el código postal de Gràcia.

Ambiente en el LAVIVI de Gràcia. / Marc Asensio Clupes / EPC

A priori parece un bar común, de esos de bocadillo y café por la mañana y vermut y tapas por las tardes. Sin embargo, esconde mucha magia. Literalmente. “Tenemos el horóscopo y el tarot en el ADN, desde siempre”, promete Ana. Cuando estrenó el bar, empezó con vídeos esotéricos en la cuenta de Instagram (@lavivibar). Gustaron, y sus seguidores pidieron eventos presenciales con esa temática. Así, estrenó uno de sus grandes reclamos: los planes que mezclan copas y predicciones.

La tortilla, uno de los 'best-seller' de la carta de tapas de LAVIVI. / Marc Asensio Clupes / EPC

“Por ejemplo, en carnaval hice de tarotista”, recuerda Ana. “Teníamos una mesa dedicada a las cartas y los clientes se iban pasando”. Tiradas exprés de 10 minutos para leerte el futuro, un ‘speed dating’ del tarot. Organizan eventos con mucha frecuencia, una vez al mes mínimo, prometen. Eso sí, no todo es esotérico. A los eventos con cartas se suman otros de muchas índoles, como ‘pop-up’ de ropa de segunda mano, bingos con preguntas, homenajes a la feria de abril, y un largo etcétera.

Noticias relacionadas

Tienda 'pop up' de ropa instalada temporalmente en LAVIVI. / Marc Asensio Clupes / EPC

El bar ha sido un éxito, y los ‘graciencs’ ya lo han sumado a la lista de los ‘place to be’ del barrio. Cada día está lleno y cargado de feligreses, atraídos tanto por los planes místicos, como por su menú, como por su instagrameable decoración, llena de azulejos, santos y vírgenes. “Yo tengo familia cordobesa y David, de León, por eso LAVIVI mezcla los orígenes de ambos: motivos andaluces con la iconografía religiosa y los azulejos y una carta con embutidos del Bierzo como protagonistas”, comentan. Una fusión española para tener en tu radar este 2026.