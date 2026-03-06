Las rutas de Recapturant: un viaje en el tiempo por una Barcelona que ya no existe

“Esta es una plaza que no tenía que existir”, te cuentan con tono de ciencia ficción al empezar el 'tour'. Miras a tu alrededor a lo Jim Carrey en ‘El show de Truman’. Esta es solo la primera parada de esta ruta, que explora una Barcelona que ya no existe e incluso una que nunca llegó a existir. Sí, suena a paradoja, a capítulo rocambolesco de ‘Doctor Who’, pero nada más lejos de la realidad. Es la propuesta de Recapturant, un ejercicio de memoria que repasa la evolución del Eixample a través de imágenes históricas.

¿Que dónde está esta plaza que no debía existir? Seguro que la tienes muy transitada. Se trata de uno de los actuales ejes neurálgicos de la ciudad: la plaza Catalunya. Como cuenta Dani Lorenzo, guía del tour, “no tenía que existir” porque no estaba contemplada en el plan original del Eixample de Cerdà, que tenía el centro proyectado en Glòries.

Dani Lorenzo durante el tour de Recapturant. / Yingxin Du

Dani es la persona tras la exitosa cuenta de Instagram Recapturant, un proyecto que ha cosechado casi 50 mil seguidores a través de contraponer dos fotografías de la ciudad, tomadas desde el mismo lugar exacto, pero con décadas de diferencia, para apreciar el paso del tiempo de forma muy visual. Estrenó la cuenta hace dos años y, tras una buenísima acogida, ha decidido trasladar la iniciativa a las calles, guiando grupos de una decena de personas a través de rutas donde hacer sus propios “recapturant” en directo, colocando imágenes centenarias en el lugar exacto donde fueron tomadas.

Una pareja en la esquina de paseo de Gràcia y Casp, localizando el punto exacto de la fotografía centenaria. / Yingxin Du

El tour hace una radiografía de Barcelona desde la pérdida de las murallas hasta la actualidad. Mezcla explicaciones históricas con pósteres, mapas y, por supuesto, un taller sobre cómo hacer recapturas (es decir, cómo localizar el punto exacto donde se tomó la foto hace más de cincuenta años). Dani avisa: hay imágenes que ha tardado hasta tres días en encontrar el ángulo preciso, así que no, no es fácil. “Un truco: no te fíes de las farolas, porque suelen cambiar de sitio, los árboles no tanto”, le chiva Vale, socia de Recapturant, a una pareja que va más perdida que Hacienda repasando la renta de la Pantoja.

Dani y Vale, las personas tras Recapturant. / Yingxin Du

Las rutas empezaron hace poco más de un mes −la primera fue el 17 de enero−, pero ya es todo un éxito: ha conseguido ‘sold out’ cada fin de semana. Salen a 35 euros por persona, se organizan cada sábado y domingo y la mayoría son en catalán (de hecho, son las plazas que se agotan más rápido). “El público es muy local”, asegura Dani, ya que “al final vienen por Instagram, y la mayoría de mis seguidores son de aquí”.

Haciendo una recaptura en directo en paseo de Gràcia. / Yingxin Du

Esta primera ruta se centra en el Eixample −recorre plaza Catalunya, paseo de Gràcia, Gran Vía, Rambla Catalunya, y recuerda edificios que ya no existen, como la vermutería modernista Bar Torino o el apeadero de calle Aragó−, aunque ya tiene en mente temáticas para futuras rutas, como la Barcelona preolímpica o Ciutat Vella. “De cara a otoño”, promete, porque no es fácil organizarlas, cada una requiere una preparación de meses –“meses en plural”, matiza−. Un arduo trabajo de arqueología urbana condensado en rutas de dos horas y media.