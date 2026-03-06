Abre en Barcelona el primer ‘social wellness’ de España: sauna XXL con respiración guiada, baños de hielo y hasta djs

Aquí se le bajarían las revoluciones hasta a Ferreras en plena crisis bélica. Suena música ‘chill’, huele a calma de eucalipto. Estás a 95 grados. Es una sauna finlandesa que invita tanto al relax como a la comunidad. Caben 30 personas. “La sauna más grande de Barcelona”, proclaman. Ya están planeando conciertos, sesiones de djs, hasta ‘stand up comedy’. Es el ocio que viene: descalzo y en bañador.

Automasajes y 'tapping' (golpecitos con los dedos) durante una clase de recuperación atlética. / Zowy Voeten / EPC

“Respira”, te va guiando un ‘coach’ en la sauna. Y empiezas a respirar con más relax que un jubilado mirando obras. “Este es un espacio –prometen- donde se enseña el poder de la respiración”. Eso significa que acabarás en una bañera a 3 grados con el mismo temple que DiCaprio al final de ‘Titanic’. Esa es la filosofía: “Regular el sistema nervioso como entrenamiento cotidiano”.

Enric Gabarró, uno de los fundadores de Ilo Studios, echa hielo en una de las bañeras de acero. / Zowy Voeten / EPC

“No es un spa –avisan-. No es un gimnasio. No es un concepto espiritual”. Lo llaman “social wellness”. Es el nuevo estribillo saludable. Combina sauna + respiración guiada + baños de hielo, todo en uno. La santísima trinidad viral del bienestar. Experiencias de ‘breathwork’ donde se combinan calor y frío extremos. Es el primer centro de este tipo que abre en España. En Nueva York, Toronto o Londres ya han desatado la locura. Othership (130.000 seguidores en Instagram) monta hasta obras de teatro y ‘raves’ en bañador. “Experiencias de sauna y baños de hielo de otro mundo”, se autodefinen.

“Nosotros vamos a traer a tocar a una chelista”, anuncian ya Enric Gabarró y Jake Wright, fundadores de Ilo Studios. No llevan ni una semana abiertos. Están en Bailén, 56 (al lado de plaza Tetuán). Ya antes de inaugurarse tenían vídeos en redes con más de 200.000 visualizaciones. Ambiente instagrameable apto para tiktokeros. Hay sauna con lucecitas, atrio para hacer comunidad y bañeras de acero ideal postureos. Enseguida te descalzas como si anduvieras por casa. “Todos los materiales son orgánicos –garantizan-, todo es barro y terracota”. Ilo significa “alegría” en finlandés.

Jake Wright y Enric Gabarró, fundadores de Ilo Studios, posan en dos de sus bañeras de acero a 5 grados. / Zowy Voeten / EPC

Es sauna tradicional finlandesa: 80-95 grados. Al lado hay cuatro bañeras dobles: de 3 a 9 grados. La temperatura –comprobarás en breve- que popularmente se conoce como “fría de cojones”. Pasas de sudar la gota gorda a quedarte petrificado. Igual que al ver las noticias. ¿Los beneficios? “Hasta un 63% menos de riesgo cardiovascular asociado al uso frecuente de sauna –tiran de estudios-. 30% menos de dolor muscular tras inmersiones en frío. 25% menos de cortisol tras programas regulares de respiración controlada”. No es solo recuperación física –concluye Enric-, “sino claridad mental”.

Enric Gabarró, 35 años, emprendedor ‘tech’. Tiene un currículum que daría para novela. Con 21 se hizo mánager de youtubers -del Rubius a AuronPlay-. Acabó montando la ‘start-up’ Picker, “el Wallapop de los influencers”, titularon los medios. Un Instagram donde los youtubers recomendaban sus productos favoritos. “Levantamos unos 5 millones de euros", cuenta como si nada. Tuvo que cerrar (el porqué está en mil pódcast) y se fue a Tailandia a meditar. Iba 10 días y se quedó 6 meses. Allí descubrió los baños de hielo, el método Wim Hof, el ‘breathwork’, la apnea. Las palabras de moda. “Todo va conectado –dice él-. Se trata de conectar con la respiración y vivir de forma consciente”. Así conoció a Jake, el otro fundador de Ilo: respirando al amanecer.

Jake Wright. Es el ‘coach’ al que seguirás sin pestañear hasta la bañera helada. El del acento australiano. Es de Melbourne, 32 años, lleva 4 en Barcelona. Experto en ‘breathwork’. También está detrás de Show Up Barcelona: la comunidad viral que respira al amanecer en la Barceloneta. Cada miércoles hay ‘breathwork’ de masas al salir el sol. Han llegado a reunirse más de 400 personas en la orilla. Ya es un “movimiento” que se ha extendido a Sitges, Dublín y Copenhague. “Esto –dice Jake- es más que respirar”. Sí, es una fiebre viral.

Sesión de Show Up con cascos inalámbricos al amanecer en la playa de Sant Sebastià. / Marc Asensio Clupes / EPC

No hay nuevo centro de ‘fitness’ en Barcelona que no tenga clases con ‘breathwork’ y bañeras congeladas. Ya se organizan eventos de masas para respirar -los de The Breath Act- con casi mil personas por sesión. Hay multitudes que respiran, tribus de hielo, mucha fiesta saludable. ‘Coffe raves’ con 2.000 personas en lista de espera. La última ‘wellness rave’ reunió a 700 personas en mallas. Es como se sale ahora: uno termina de vuelta y media a base de yoga, inspiraciones y café de especialidad.

“Estamos acostumbrados a conocer gente a través de cervezas –reniega Enric-. No, yo quiero conocer gente a través de prácticas saludables. He construido este centro para mí”, se ríe. Además de experiencias y clases, ya están organizando planes culturales en bañador. “Queremos hacer sesiones de jazz, música electrónica –enumeran-. Queremos traer djs, cuartetos de cuerda. Ya estamos hablando con pintores para hacer ‘live painting’”.

Hoy toca sesión de recuperación atlética. El objetivo: “Liberar tensión acumulada”, adelanta Jake. La clase empieza en la sauna. “El calor permite que los músculos y la fascia se relajen”, justifica el ‘coach’. Sesión guiada de estiramientos, ‘tapping’ y automasajes entre sudores. Ahora respiras hondo, como si pensaras en el precio de la gasolina. Sueltas, aguantas, un segundo, dos, tres. Ahora te llega una ráfaga de vapor de eucalipto, wow. Y con el relax del calorcito, Jake te manda directo al baño de hielo. Dos minutos manteniendo el tipo. Lo das todo, antes de saber que habrá segunda ronda. “Todas las clases siguen la misma idea –resume Jake-: utilizar calor, frío, respiración y movimiento para ayudar al cuerpo a resetearse”. Acabas chocando los 5 con tus compañeros de sauna como si hubieras sobrevivido al ‘Titanic’.

Jake con el abanico de 'aufguss', técnica tradicional con la que se airean por la sauna aromas naturales. / Zowy Voeten / EPC

“La sauna es muy buena”. El veredicto es de una finlandesa. “Suave y húmeda, como debe ser“. Es lo que Meki más echa de menos de su país. “En Finlandia es algo que tenemos en cada casa”, dice con nostalgia. “El contraste es perfecto –resume Teresa-. El baño de hielo te hace sentir súper viva y la sauna te lleva a un estado de calma profunda”. Ignacio le da la razón: “Es algo que haría una vez a la semana”. Lo dice un ‘ironman’. “Lo que más me sorprendió –añade Marina, ‘runner’- es ver como mi cuerpo toleraba cada vez mejor el frío”. Según acaban, todos van directos a comprar un ‘pack’ de 3 sesiones. Están de oferta: 39 euros.

Noticias relacionadas

“Si cuando nos enfadamos, respiráramos dos veces –recomienda Enric-, nuestras reacciones serían muchísimo más tranquilas”. Cosas del karma: justo abrieron el día que comenzó la guerra de EEUU e Israel contra Irán.