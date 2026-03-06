Cómo encontrar tu escapada ideal en Catalunya: así es el nuevo Tinder de las casas rurales

Prepárate para el mejor ‘match’ de tu vida. Olvídate de ‘ghostings’, de holas que no van a ninguna parte y de citas insulsas. En esta ‘app’ el 'sí, quiero' se lo darás a casas rurales en medio de praderas a lo ‘Sonrisas y lágrimas’. Así es alBosc, una nueva plataforma que se acaba de estrenar en Catalunya con el objetivo de potenciar el turismo local en regiones que no suelen recibir muchos visitantes.

“Serás el único turista”, promete Albert Codina, fundador. Sí, el sueño de muchos. Vacaciones antimasificación. Nada de irte a la Costa Brava o a la Cerdanya. La propuesta de Albert es que redescubras comarcas como el Pallars Jussà, la Noguera o las zonas del centro de Catalunya como el Bages. “Queremos mover a la gente, que no vaya a los mismos sitios, dar fuerza a pueblos abandonados, potenciar la economía local y circular y resignificar el territorio”, detalla.

Casa rural en Llimiana, en el Pallars Jussà. / alBosc

La idea surge porque Albert es de Figureola d’Orcau, en el Pallars Jussà, donde “hay casas que se caen a trozos”, dice entre la broma y la preocupación, y cree que el turismo local podría revivir la economía municipal. Sin embargo, el gran reto es atraer turistas, ya que el algoritmo de plataformas como Booking o Airbnb penaliza las casas rurales de estas regiones al considerarlas poco turísticas y, por lo tanto, poco atractivas. “Algo totalmente erróneo”, se lamenta Albert, “porque hay zonas poco visitadas que valen mucho la pena”. Por eso, añade, dice que no a muchas propuestas ubicadas en zonas masificadas: “Quiero dar prioridad a casas en estas regiones abandonadas”.

El proyecto se acaba de estrenar −lleva un mes de vida− y ha sido un éxito: “No me imaginaba que en tan poco tiempo tendríamos 700 usuarios y 50 casas, claramente hay mucha demanda”. En su catálogo cuentan con escapadas de todo tipo. Zonas de alta montaña, casas ‘pet-friendly’, cabañas tranquilas en medio del bosque, casas de pueblo en núcleos históricos, ‘masos’ y ‘masies’ recuperadas, incluso experiencias de lujo, con jacuzzi en la naturaleza. ¿Cómo se hace el ‘match’ perfecto entre todas las opciones? Con un algoritmo potenciado con IA. Tú pones tus preferencias y alBosc te genera una lista con casas/pretendientes que se ajustan a tus demandas.

Aprovecha, que están de promoción. En 2026 la plataforma es gratuita, como acción para darla a conocer. Además, el catálogo está en constante crecimiento, “ahora estamos en Catalunya, pero en el futuro me gustaría apuntar también a Aragón”. No es su único plan: “si funciona bien alBosc, quiero plantar un árbol por cada reserva, así reforestamos las zonas que han perdido la vegetación por la sobreexplotación agrícola”. Comprometido 100% en dar nueva vida al territorio.