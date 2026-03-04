Tardeos ‘boomer’: dónde salir de fiesta en Barcelona este marzo pasados los 40

Aquí puedes alucinar pepinilllos sin que nadie te mire como Chelo García Cortés cuando la confundieron con Robert Redford. Son discotecas para aquellos que pueden decir qué estaban haciendo el 11S. Tardeos ‘boomer’. Así es como los han bautizado, aunque la mayoría del público sea Generación X y ‘early millennial’ (un rango tan amplio que va desde los 35 hasta los 55).

En Barcelona hay muchísimos entre los que escoger. Ya lo apuntaba el sector a mediados de año: seis de cada 10 discotecas ofrecen sesiones de tardeo. Una moda que despegó con el covid y sus restricciones horarias y que vino para quedarse. Sí, la gente ya no quiere trasnochar, pero tampoco renunciar a unos bailoteos. Apunta, estos son los mejores para mover el esqueleto igualito que en los 90.

Sesión de 'Common People' en Razzmatazz. / ZOWY VOETEN

Uno de los más prestigiosos es el Common People de Razzmatazz (Almogàvers, 122). Este tardeo nace para volver a abrir las puertas del club a los asiduos de los 2000 y los 90, “aquellos que conocían Razzmatazz como Sala Zeleste”, cuenta el mítico DJ Amable, uno de los ideólogos de la fiesta. Se organiza con frecuencia más o menos trimestral (próxima fecha, domingo, 22 de marzo), y pincha de las seis de la tarde hasta la medianoche temazos ‘indie’, clásicos del pop y new wave. De Nirvana a las Spice o Duran Duran.

Otro tardeo consagrado entre el público cuarentón es el Magnífico Club,. La próxima cita será el 14 de marzo en la Sala Magic (paseo Picasso, 40). "Eel club se convierte -anuncian- en una pista de baile con ADN UK". This is England. "Waax.dj y crocoman te llevan de Manchester a Camden sin pasar por aduanas:". De Joy Division a New Order. "Indie, pop, rock y alternative para cantar, saltar y sudar historia reciente". de 18 a 00 h.

Más opciones. Apunta: Tardeo Cool. Vuelve el sábado, 7 de marzo, a Sala B (Muntaner, 244) con Popi&Sito, DJs del festival indie Sonorama. De 18 a 23.30h. Y el 14 de marzo celebrarán su aniversario indie con un Tardeo Cool Fest XL: "El fiestón del año", prometen. También habrá música en directo con los Lobos, banda tributo a Leiva y Pereza.

Un clásico: Muticlub (Còrsega, 318). Lo advierte un cartel en la entrada: "La casa se reserva el derecho de admisión a menores de 40 años".Montan tardes 'revival' para bailar como si no hubiera una mañana con resaca. Viernes y sábados, de 18 a 22:.30. Domingos, de 17 a 21.30.

También están los tardeos de La Fira (Casanova, 171; Provença, 171; Villarroel, 216), con algunas tardes temáticas de los 70 a los 90, principalmente dirigidas a un público más adulto, como la sesión que tendrá lugar el día 20, en la sede de Provença, con Raúl Orellana como DJ. Y échale un ojo a los tardeos de Carpa Titus (carretera Mataró, KM 629, Badalona): cada sábado montan un Perkal, con fiesta ‘non-stop’, primero tardeo y luego noche (para los que no teman a las resacas y quieran continuar).

Primera edición de Mamá Baila, tardeo para mujeres. / Mamá Baila

Última recomendación, aunque no para todos… sino para todas. Tardeos de mujeres. Sitios donde ir a bailar sin preocuparse de miraditas, comentarios o actitudes inadecuadas. “Tráete a tu tía, a tu madre, a tu abuela”, repiten las organizadoras. Es Mamá Baila. La 'girls night out' más multitudinaria se celebra este mes en pleno fin de semana del Día Internacional de la Mujer: viernes, 6 de nmarzo, en Sutton (Tuset, 13, Barcelona).