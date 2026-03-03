Del encanto jazz de Laufey a la transformación gótica de Suede: los mejores conciertos de marzo en Barcelona

Ya bien engrasado 2026, la agenda musical de Barcelona vuelve a desbordar de propuestas tan llamativas como variadas. Desde aquí ayudamos a filtrar la abundancia: estas son las diez citas clave de otro mes lleno de conciertos para recordar.

1. Maria Arnal

· Paral·lel 62 (sala grande), sábado 7 y domingo 8, 21.00 h.

Finiquitada su etapa en tándem con Marcel Bagès, la cantante y compositora explora nuevas formas de sintetizar lo antiguo y lo que está por venir. 'AMA', su primer disco a su nombre, es el culmen de un proceso de exploración que en los últimos años la ha llevado a estudiar la inteligencia artificial o crear música para espectáculos teatrales y el cine. La nueva Arnal nos sorprenderá en vivo (al menos, a quienes no la vieran ya en el Sónar, la Mercè o el Mercat de Música Viva de Vic) con instrumentos insólitos o ¡bailando!, algo que ni ella misma se podía imaginar.

2. La Tania

· La Paloma, jueves 12, 20.30 h.

'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', debut como cineasta de C. Tangana, abrió nuestras orejas no solo al músico alicantino del título, sino también a su igualmente talentosa pareja, La Tania, cantante que sobrecogía con 'Los almendros' al final del filme. No mucho después, Tania García Martínez confirmaba valía con todo un disco, 'Amoríos. La verdad de mi coplilla', colección de coplas modernas sobre su complicada relación con Cortés. Honestidad letal.

3. WU LYF

· LAUT, sábado 14 y domingo 15, 20.00 h.

Hace ahora década y media, este críptico colectivo de Mánchester llamó la atención con su primer y último álbum, 'Go tell fire to the mountain', colección de esquivos himnos bajo la posible influencia de Animal Collective. Después, el silencio: "La sinceridad de 'Go tell fire' se perdió en la mierda de mantener la compostura en el mundo en que vivimos", escribía en un comentario de YouTube su líder Ellery James Roberts, que ahora ha decidido resucitar el proyecto con nuevo disco (previsto para abril) y una gira por Norteamérica y Europa.

4. Bad Gyal

· Palau Sant Jordi, viernes 20, sábado 21 y domingo 22, 21.00 h.

Como recordarán quienes vieran el documental 'La Joia: Bad Gyal', el debut largo de Alba Farelo para Universal se retrasó por diversos motivos, desde asuntos de aprobación de 'samples' a éxitos que se pasan de grandes ('Chulo pt. 2'). Se podía prever nuevo disco bastante rápido, pero otros dos años se ha tomado la diva dancehall-pop para dar forma a 'Más cara', previsto para este viernes. Lo presentará durante un largo fin de semana (tres noches, tres) que arruinará a sus fans completistas.

5. Daphni

· Plaza Monumental, sábado 21, 15.00 h.

La segunda cita de marzo de SOUNDIT Plaza –es decir, el ciclo de eventos de música electrónica en la Monumental– resulta especialmente apetecible. Está liderada por Daphni, alias puramente de baile del productor Dan Snaith, también conocido como Caribou en su vertiente más pop. Su nuevo álbum, 'Butterfly', es un festín de house con regusto 'underground' pero vocación masiva. Antes pasarán por la cabina Mount Kimbie, Malika y el linarense Gazzi.

6. Laufey

· Auditori Fòrum, domingo 22, 20.30 h.

La cantante y compositora chino-islandesa se ha hecho con un club de fans intergeneracional gracias a su agradable combinación de pop y jazz con vistas también a la clásica (empezó como solista de chelo en la Orquesta Sinfónica Islandesa), la bossa nova, los musicales de toda la vida o, desde hace poco, el country. Que sus letras parezcan páginas arrancadas de un diario ha entusiasmado, sobre todo, a una Generación Z ávida de transparencia. Llega a Barcelona con la gira de su tercer álbum, 'A matter of time', segundo con el que gana el Grammy a mejor álbum de pop vocal tradicional.

7. Suede

· Razzmatazz, miércoles 25, 20.00 h.

Cuatro años después de su anterior visita, estos supervivientes de la era del 'britpop' regresan a la ciudad –y como en 2022, actuando en Razzmatazz– con un álbum muy bien recibido para presentar: 'Antidepressants', reflexión sobre temas de paranoia, muerte e incomunicación moderna con formas sonoras góticas y pospunk. En su directo actual, toda esta oscuridad queda compensada con la luminosidad de himnos 'glam' como 'Trash' o 'Beautiful ones'.

8. Sílvia Pérez Cruz

· Gran Teatre del Liceu, miércoles 25, 20.30 h.

Últimamente, no lo decimos como queja, Pérez Cruz va a disco por año, a su nombre o compartido con algún espíritu afín (Juan Falú, Salvador Sobral). No pasa mucho tiempo sin que tengamos nuevos temas suyos, y eso es lo que presentará en 'Oral-abissal', proyecto artístico en el que, según parece, se atreve con sonidos inéditos en su obra. En el escenario estará acompañada por sus habituales Carlos Montfort (violines, percusión, trompeta, coros), Marta Roma (violonchelo, trompeta, coros) y Bori Albero (contrabajo, trompeta, coros).

9. Hans Zimmer

· Palau Sant Jordi, viernes 27, 20.00 h.

El célebre compositor cinematográfico, ganador del Oscar por sus músicas para 'El rey león' y 'Dune', llega a Barcelona con un nuevo 'show' en directo en el que lo acompaña una banda de 19 músicos. Y 'The next level' es espectacular, según parece, no solo a nivel musical: su diseño de iluminación o un escenario bastante único contribuyen a hacer inolvidable la experiencia. "Quiero que los fans sientan que están en una fiesta 'rave' o subidos a una montaña rusa", ha dicho Zimmer. Suena brillante.

10. Suzanne Vega

· La Paloma, sábado 28, 20.00 h.

Casi cuatro décadas después de su explosión con 'Luka', la cantante y compositora neoyorquina sigue cultivando una carrera elegante, al margen de modas, y en el reciente disco 'Flying with angels', al fin con temas nuevos. Y nuevos en más de un sentido, con "pulsiones sónicas que proyectan a una Suzanne Vega muy contemporánea sin dejar de ella misma", como escribió Jordi Bianciotto en EL PERIÓDICO. En su directo en Barcelona estará acompañada por su fiel guitarrista y productor Gerry Leonard y la violonchelista Stephanie Winters.