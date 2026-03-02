Qué hacer esta semana en Barcelona: estos son los mejores planes

Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.

Drone Art Show

Un espectáculo de drones

Ya ha pasado por más de 40 ciudades de todo el mundo y enamorado a medio millón de asistentes. Y ahora, DroneArt Show vuelve a Barcelona con otro espectáculo tecnológico al aire libre. Una propuesta que mezcla coreografías aéreas y luces realizadas con cientos de drones.

Dónde: parque del Fòrum.

Cuándo: 6 y 7 de marzo.

Ànima

Reestreno del exitazo musical

Tras su éxito en el TNC, 'Ànima' se reestrena en el Tívoli. La obra, que ganó siete premios Butaca e hizo 'sold out' en su primera temporada, presenta una nueva versión más corta con nuevas canciones, coreografías, vestuario y escenografía para adaptarse al nuevo escenario barcelonés. Una nueva propuesta más espectacular pero que mantiene su sello de identidad local y en catalán.

Dónde: Teatre Tívoli (Casp, 8).

Cuándo: hasta el 12 de abril.

El elenco de 'Ànima' en el TNC. / David Ruano

Els fills

Un drama con reparto de lujo

Un reparto de primer nivel -Emma Vilarasau, Mercè Arànega y Jordi Boixaderas- protagonizan 'Els fills', texto de Lucy Kirkwood, una de las voces internacionales más interesantes del teatro contemporáneo. Este drama social y muy político ahonda en la responsabilidad individual y colectiva en un mundo en pleno colapso.

Dónde: La Villarroel (Villarroel, 87).

Cuándo: hasta el 29 de marzo.

Gaudí, l'Atelier du divin

Realidad virtual en la Catedral

'Gaudí, l'Atelier du divin' es la nueva experiencia inmersiva en aterrizar a Barcelona. Lo hace en el marco del Año Gaudí, y plantea un recorrido a través de lecciones y aprendizajes sobre su universo (narrados a través de 'la voz del maestro), que termina con el sueño de culminar "la epopeya de todo un pueblo", la Sagrada Família.

Dónde: Catedral de Barcelona (pla de la Seu, 1).

Imagen de la exposición 'Gaudí, l'Atelier du divin'. / EP

BCN Sports Film Festival

Cine y deporte

16 ediciones ya del BCN Sports Film Festival. Esta semana vuelve el festival que mezcla cine y deporte con una agenda cargada de adrenalina para los que no han tenido suficiente con los Olímpicos de invierno. En total, 39 sesiones en una decena de espacios de Barcelona y alrededores.

Cuándo: hasta el 3 de marzo.

Mobile Social Congress

Revisión crítica del MWC

Esta semana se celebra en Barcelona el Mobile World Congress, el gran evento de telefonía y tecnología. Un año más, entitades sociales lo contraprograman con el MSC, el Mobile Social Congress, un evento que reflexiona sobre el impacto de la tecnología. Esta 11ª edición trae un programa con actividades gratuitas que van desde charlas y exposiciones hasta tardeos críticos.

Dónde: Canòdrom – Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica (Concepción Arenal, 165) y Nau Bostik (Ferran Turné, 1-11).

Cuándo: del 4 al 6 de marzo.

El barquer

Julio Manrique vuelve a Jez Butterworth

'El barquer', esa obra multipremiada de Jez Butterworth sobre los conflictos de Irlanda del Norte en los 80 llega a Barcelona dirigida por Manrique. El texto se centra en un día (durante la fiesta de la cosecha) en el contexto de la huelga de hambre con la que IRA reclama el estatus de presos políticos para sus jóvenes encarcelados.

Dónde: Lliure de Montjuïc (paseo de Santa Madrona, 40-46).

Cuándo: hasta el 15 de marzo.

Exposición sobre mitología catalana

Una muestra itinerante

El Serpent o el Joan de l'Os. ¿Te suenan? Son algunos de los nombres protagonistas del rico folklore catalán, que a pesar de contar con páginas y páginas de referencias, siempre ha sido algo olvidado en favor de las tradiciones célticas o nórdicas. ¿Quieres redescubrir los personajes que componen el bestiario mitológico nacional? Pásate por las bibliotecas de Barcelona, que estarán acogiendo de forma itinerante durante un año la muestra 'Exposició sobre mitologia catalana'.

Dónde: Biblioteca Joan Miró (Vilamarí, 61).

Cuándo: hasta el 20 de marzo.

Vània

Un actor, ocho papeles

Joel Joan protagoniza 'Vània', la adaptación que el dramaturgo inglés Simon Stephens hizo del clásico 'Tío Vania' de Antón Chéjov, en versión resumida y modernizada. Lo hace en un formato muy complejo: él solo en el escenario. Un solo actor, ocho papeles, un 'one man show'. "Esto es lo más bestia que habré hecho en mi vida", contaba el actor en una entrevista.

Dónde: Teatre Romea (Hospital, 51).

Cuándo: hasta el 22 de marzo.

Joel Joan, en un momento de los ensayos de 'Vània'. / Teatre Romea

Dones valentes

Del periodismo al escenario

Txell Feixas, corresponsal de TV3 y Catalunya Ràdio en Oriente Medio, publicó 'Dones valentes' en 2020, un éxito literario -Premi Nacional de Periodisme 2023- que retrata las historias de mujeres que están cambiando realidades en sus países. Ahora, llega una adaptación teatral de la mano de Aina Tur y Glòria Balañà i Altimira. Un imperdible muy crítico con la actualidad y que cuenta historias desde el rigor.

Dónde: Lliure de Montjuïc (paseo Santa Madrona, 40-46).

Cuándo: hasta el 22 de marzo.

Una de las escenas de 'Dones valentes' en el Lliure de Montjuïc. / Marta Mas Girones

Una festa a Roma

Una comedia dirigida por Clara Segura

El amor y el deseo en la tercera edad. ¿Es posible vivir una historia de amor cuando somos ancianos? A grandes rasgos, esto es lo que rodea 'Una festa a Roma', una comedia triste y conmovedora protagonizada por Romina, de 76 años, atacada por una demencia prematura que la desorienta y le altera la memoria. Obra de Marc Artigau dirigida por Clara Segura.

Dónde: Lliure de Gràcia (Montseny, 47).

Cuándo: hasta el 22 de marzo.

En el mar de Sorolla con Manuel Vicent

El maestro valenciano, en Barcelona

El Palau Martorell será la sede de 'En el mar de Sorolla con Manuel Vicent', una de las exposiciones más grandes dedicadas a Joaquín Sorolla, el maestro que retrató a la perfección las luces del Mediterráneo. La colección reúne 86 obras del valenciano, incluidas algunas de las más icónicas, a través de un comisariado literario a cargo del autor Manuel Vicent.

Dónde: Palau Martorell (Ample, 11).

Cuándo: hasta el 6 de abril.

Sala de la exposición 'En el mar de Sorolla con Manuel Vicent'. / Palau Martorell

Somos naturaleza

Una experiencia ecológica inmersiva

Con imágenes de National Geographic y la tecnología inmersiva de Oasis Imersive Studies, la exposición 'Somos Naturaleza' propone un viaje audiovisual de 70 minutos a través de las maravillas de la naturaleza. Espérate proyecciones, vídeos, de luces y mosaicos vivientes. Una experiencia ecologista que te hará reconectar con tu naturaleza.

Dónde: CaixaFòrum Barcelona (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).

Cuándo: hasta el 6 de abril.

Una de las proyecciones de 'Somos Naturaleza' con imágenes de National Geographic. / Jean-Philip Lessard

Montserrat, mare i terra

1.000 años de devoción

Para celebrar el milenario del monasterio de Montserrat, el Museu Frederic Marès, que ya tiene una sala dedicada a la montaña y a su figura de la Madre de Dios, organiza la muestra 'Montserrat, mare i terra', dedicada al colecionismo devocional de su figura. En total, 40 obras expuestas y una agenda llena de actividades que exploran la montaña y la virgen.

Dónde: Museu Federic Marès (plaza Sant Iu, 5).

Cuándo: hasta el 24 de mayo.

Luminiscence

Un mapeado monumental

Luminiscence, el espectáculo inmersivo que ha hecho ruta internacional con más de un millón de espectadores en todo el globo, vuelve a Barcelona. Música, tecnología, luces, colores y mapeado se juntan para explicar la historia de la Basílica de Santa María del Pi en una experiencia multisensorial.

Dónde: Basílica de Santa María del Pi (plaza del Pi, 7).