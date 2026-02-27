Que marzo te pille leyendo: los mejores planes literarios de Barcelona

Para quienes echen de menos (como yo) el festival Crush Fest de literatura 'young adult' -que se celebrará finalmente en octubre este 2026- en Barcelona, seguimos teniendo una oferta super amplia de eventos dedicados a la literatura. Pero a veces hay que buscar bien. Por eso, aquí te dejo una lista de los más relevantes de este mes de marzo.

Gisèle Pelicot viene a Barcelona este 5 de marzo a la Biblioteca Sarrià - J.V. Foix / Ajuntament de Barcelona

Gisèle Pelicot, la mujer cuyo lema "que la vergüenza cambie de bando" dio la vuelta al mundo cuando los horrores que sufrió de la mano de su propio marido y 50 hombres más salieron a la luz, acudirá a una cita muy interesante en Barcelona en la Biblioteca Sarrià - J.V. Foix (Plaça de Sarrià, 1) este 5 de marzo. Pelicot hablará con la periodista Neus Tomàs sobre 'Un himno a la vida' (Lumen), la novela sobre su experiencia traumática en un encuentro a las 18.30 horas y la entrada es gratis. Para más información y apuntarte, puedes consultar esta página web.

Cartel de 'Candlelight: El Señor de los Anillos', en su edición de Murcia / FEVERUP / Europa Press

¿Te has visto todas las películas de 'El señor de los anillos' y sigues pensando que los libros son mejores? En este evento no podrás discutirlo en voz alta, pero sí que podrás dejarte llevar por la música de la fantástica banda sonora en acústico bajo la luz de un centenar de velas. Y, pienses en los libros o los filmes, podrás transportarte al universo de J. R. R. Tolkien. Además, la organización anima a caracterizarte de tu personaje favorito de la Tierra Media y alrededores. Así que ya sabes.

Para ir, hay varias sesiones los días 7 y 29 de marzo en el Seminari Conciliar de Barcelona (c/de la Diputació, 231). Para conseguirlas desde 25 euros, aquí tienes en enlace.

En la pequeña pero especializada librería de Lily of the Valley, ubicada en la calle de los Castillejos, 233 (Eixample), se celebra un 'escape room' de lo más original. Y estará ambientado en el subgénero que mezcla fantasía y romance (el 'romantasy') que predomina con creces en su local. Por 20 euros puedes inscribirte contactando con ellas directamente.

Los horarios son el viernes, 20 de marzo a las 18h y el sábado, 21 de marzo de 11 a 18:30h.

Si lo tuyo es luchar contra el patriarcado y el machismo, el día 20, de 19.30 a 21 h, Amora Libros (c/ de Ramón y Cajal, 142) celebra un club de debate feminista moderado por la traductora, correctora y editora Erika Cosenza para calzarse las gafas púrpura, analizar y compratir la visión sobre la novela de 'La hora violeta' (Castalia Ediciones) de Montserrat Roig. Puedes apuntarte aquí por poco más de 4 euros.

Las escritoras M. Àngels Cabré, Jenn Díaz y la socióloga Marina Subirats / Alibri

También, la tarde del lunes 2 de marzo, las escritoras M. Àngels Cabré, Jenn Díaz y la socióloga Marina Subirats se juntarán en la librería Alibri (c/ de Balmes, 26) para hablar de los 100 años de feminismo y literatura. Aquí te puedes apuntar.

Carles Tamayo es conocido por ser un 'youtuber' que dio una gran lección social con su documental premiado con un Ondas, 'Cómo cazar a un monstruo'. Ahora, el periodista e investigador cuenta en 'El dios alucinógeno' su inmersión en el universo de las sectas New Age, aquellas que utilizan drogas para atraer a seguidores bajo falsos pretextos terapéuticos para que entren en una dinámica de control, abuso emocional y un modelo de negocio disfrazado de iluminación.

Si te he cautivado con esta descripción, tienes que ir directo a la presentación de su libro el 13 de marzo en la Casa del Libro de Rambla Catalunya. Pero cuidado, porque el acceso es libre y gratuito hasta completar el aforo de la sala.

'El dios alucinógeno' Plaza & Janés 312 páginas 22,90 euros Fecha de lanzamiento: 12 de marzo de 2026

Cartel del festival GRAF del 2026 / GRAF

Para los amantes del cómic, tanto leerlo como crearlo, desde 2013 los barceloneses tienen su propia feria en la ciudad. El GRAF es ese espacio que agrupa en Fabra i Coats (c/ Sant Adrià, 20) un centenar de 'stands' de autoedición, edición independiente y centros de estudios centrados en el cómic independiente. Además, también hay un montón de charlas, talleres, exposiciones y un espacio especialemente ideado para los pequeños: el miniGRAF. Se celebrará de 11 a 21 horas el sábado 14 y hasta las 19h el domingo 15 de marzo. El precio de la entrada es de 2 euros y se abonará en la taquilla de entrada.

La librería Gigamesh, en una foto de archivo / JORDIOTIX / EPC

Una de las librerías más icónicas de la ciudad, sobre todo para los fans de la ciencia ficción y la fantasía, es la Gigamesh. Y este 28 y 29 de marzo cumplen 12 años desde la inauguración de la segunda, ubicada en la calle Bailén, 8; después de llevar 29 años en la Ronda Sant Pere, 53. Así que si os pasáis por allí, aprovechad para felicitar a los libreros y comprar algún detallito. Además, cuentan con varios clubes de lectura y actividades ideales para pasar la tarde entre libros.