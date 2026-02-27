Empieza el mes de la alcachofa: esta es la agenda de 'carxofades' populares del Llobregat

¿Harto de ‘calçots’? Pues haz hueco en el estómago, porque donde caben dos, caben tres. Ya están aquí las alcachofas del Llobregat. Marzo marca el inicio de la temporada de la ‘flor d’hivern’, la alcachofa. Aprovecha que ya no vivimos en Londres y sal a la calle a disfrutar del sol, porque los municipios colindantes del parque agrario tienen una agenda cargada de fiestas populares con parrillas y brasas.

Sant Boi celebra el ‘mes de la carxofa’ con varias propuestas, desde menús gastronómicos hasta rutas de tapas. Del 5 el 29 de marzo, vuelve la CarxoTapa: más 20 establecimientos ofrecen una propuesta de tapita de alcachofa y bebida por 4 euros. También vuelve el CarxoMenú, con una plantilla ampliada: 16 restaurantes crearán menús para satisfacer la gula de los alcachoferos acérrimos.

Anterior edición de la Carxofada de Sant Boi. / Ajuntament de Sant Boi

También vuelven los tardeos con alcachofas, el CarxoSound. A lo largo del mes se celebrarán diversos conciertos en la plaza de la República. Antes de los conciertos habrá el CarxoKids, un encuentro lleno de talleres gastronómicos y horticulturales para la familia. Ambos eventos están programados para los días 7, 14 y 21, en diversos horarios.

El ‘mes de la carxofa’ acaba con dos actividades estrella. La primera, el día 27, a las 18 h, el concurso de tortillas de alcachofa en el Mercat de la Muntanyeta (Riera Basté, 43, Sant Boi de Llobregat). Perfecto para demostrar que eres un maestro tortillero digno de Masterchef. Por último, el día 29, de 10 a 18 h, la gran fiesta popular de la alcachofa, la Carxofada, una gran comilona popular con talleres, ‘showcooking’, ‘dj’ y puertas abiertas en equipamientos de la ciudad.

Edición de 2024 de la Festa de la Carxofa del Prat del Llobregat. / Ajuntament del Prat

Después de Sant Boi, el Prat toma el relevo y celebra sus dos grandes eventos dedicados a la alcachofa: la Carxofada del Prat, la tradicional alcachofada popular y el Escarxofa&Jazz, un festival musical y gastronómico que cada año llena la ciudad de música y comida. Pronto anunciarán fechas definitivas, así que guárdate en favoritos la página web del ayuntamiento.