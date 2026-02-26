El Tinder del café: así es el primer club de Barcelona para ligar en cafeterías

Intentar ligar por Tinder se ha vuelto más complicado que descubrir en qué trabaja Froilán. Lo confirma ‘Forbes’: 8 de cada 10 usuarios están hartos de las 'apps' de citas. “Menos chats, más café”, incita un Cupido alternativo dispuesto a aliviar el drama ‘single’ de Barcelona. Conecta con gente real en cafeterías locales”, ese es su lema. Aquí la regla es otra –promete-: primero se queda y luego ya se verá”.

Caffeine Social Club, han bautizado a este invento. Vendría a ser el Tinder del café. El primer club de Barcelona para ligar en cafeterías. Una forma de cribar de entrada las citas descafeinadas. “El planteamiento es al revés –detalla su ideólogo-: prioriza quedar y no pasarte horas chateando”. Iván Carballal es el único de sus amigos que se ha casado. Hasta ahora, espera. Lanzó este nuevo club de la cafeína en septiembre pasado y ya acumula 4.000 ‘singles’. “ Parece que hay interés”, sonríe. Tiembla, Tinder: ya tienen su propia app.

¿Cómo funciona? Te apuntas, haces ‘match’, hasta ahí como cualquier ‘app’ de citas. Pero entonces aparece directamente una propuesta aleatoria para quedar en una cafetería de Barcelona. Pim pam. “Menos 'ghosting' –piden en Instagram- y más miradas”. Eso implica que también montan eventos para que se conozca cara a cara su comunidad adicta a la cafeína. Un sábado al mes organizan ‘caffeine raves’.

El fenómeno viral: ‘coffe raves'

Es la nueva moda viral en Barcelona. Después de los tardeos, se imponen los mañaneos: ‘coffe raves’. Fiestas saludables con dj, música house y una multitud bailando con vasos humeantes de café. Adrenalina de 3 de la mañana pero a las 11. Sin trasnochar, cero alcohol, nada de resacas infernales. Este sábado coinciden dos macrofiestas mañaneras.

Sábado, 28 febrero. Caffeine Social Club ofrecerá su Vol. 5: 300 personas en Trafalgar Pizza Club (Trafalgar, 19), cerca de plaça urquinaona. Está casi 'sold out'. De 11 a 15 h. "Café recién hecho + house music + gente con ganas de conectar -prometen-. El plan que no sabías que necesitabas". Un domingo sin resaca. Estará pinchando Magali Dalix, exterror de los 'triunfitos' (fue entrenadora de 'OT').

2.000 personas en lista de espera

Este sábado también hay macrosesión mañanera de The Barcelona Coffee Rave. Celebrarán su octava edición con "récord de asistencia": más de 500 personas; 2.000 en lista de espera, aseguran.

Dress code: colores café, claro. La macrofiesta se desplegará en Labtwentytwo (Perú, 102). De 11.30 a 15.30. “Perfecto para arrancar el día con 'flow' –incitan- y aún tener todo el sábado libre”. El mismo estribillo saludable: dj sets, café de especialidad y hasta empujoncitos para conocer gente (“conexiones reales”, que dicen ellos). “Y cada edición tiene sorpresas", avisan . "Es ese tipo de evento en el que acabas bailando con gente que acabas de conocer hace cinco minutos", prometen.