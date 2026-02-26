Las fiestas de los muy cafeteros
El Tinder del café: así es el primer club de Barcelona para ligar en cafeterías
“Conecta con gente real en cafeterías locales”, incita un Cupido alternativo dispuesto a aliviar el drama ‘single’ de Barcelona. No es el único. Este sábado hay dos 'raves' cafeteras en Barcelona
Cómo ligar en una librería de Barcelona
Estos son los museos que puedes visitar gratis este primer domingo de mes en Barcelona
Intentar ligar por Tinder se ha vuelto más complicado que descubrir en qué trabaja Froilán. Lo confirma ‘Forbes’: 8 de cada 10 usuarios están hartos de las 'apps' de citas. “Menos chats, más café”, incita un Cupido alternativo dispuesto a aliviar el drama ‘single’ de Barcelona. Conecta con gente real en cafeterías locales”, ese es su lema. Aquí la regla es otra –promete-: primero se queda y luego ya se verá”.
Caffeine Social Club, han bautizado a este invento. Vendría a ser el Tinder del café. El primer club de Barcelona para ligar en cafeterías. Una forma de cribar de entrada las citas descafeinadas. “El planteamiento es al revés –detalla su ideólogo-: prioriza quedar y no pasarte horas chateando”. Iván Carballal es el único de sus amigos que se ha casado. Hasta ahora, espera. Lanzó este nuevo club de la cafeína en septiembre pasado y ya acumula 4.000 ‘singles’. “ Parece que hay interés”, sonríe. Tiembla, Tinder: ya tienen su propia app.
¿Cómo funciona? Te apuntas, haces ‘match’, hasta ahí como cualquier ‘app’ de citas. Pero entonces aparece directamente una propuesta aleatoria para quedar en una cafetería de Barcelona. Pim pam. “Menos 'ghosting' –piden en Instagram- y más miradas”. Eso implica que también montan eventos para que se conozca cara a cara su comunidad adicta a la cafeína. Un sábado al mes organizan ‘caffeine raves’.
El fenómeno viral: ‘coffe raves'
Es la nueva moda viral en Barcelona. Después de los tardeos, se imponen los mañaneos: ‘coffe raves’. Fiestas saludables con dj, música house y una multitud bailando con vasos humeantes de café. Adrenalina de 3 de la mañana pero a las 11. Sin trasnochar, cero alcohol, nada de resacas infernales. Este sábado coinciden dos macrofiestas mañaneras.
Sábado, 28 febrero. Caffeine Social Club ofrecerá su Vol. 5: 300 personas en Trafalgar Pizza Club (Trafalgar, 19), cerca de plaça urquinaona. Está casi 'sold out'. De 11 a 15 h. "Café recién hecho + house music + gente con ganas de conectar -prometen-. El plan que no sabías que necesitabas". Un domingo sin resaca. Estará pinchando Magali Dalix, exterror de los 'triunfitos' (fue entrenadora de 'OT').
2.000 personas en lista de espera
Este sábado también hay macrosesión mañanera de The Barcelona Coffee Rave. Celebrarán su octava edición con "récord de asistencia": más de 500 personas; 2.000 en lista de espera, aseguran.
Dress code: colores café, claro. La macrofiesta se desplegará en Labtwentytwo (Perú, 102). De 11.30 a 15.30. “Perfecto para arrancar el día con 'flow' –incitan- y aún tener todo el sábado libre”. El mismo estribillo saludable: dj sets, café de especialidad y hasta empujoncitos para conocer gente (“conexiones reales”, que dicen ellos). “Y cada edición tiene sorpresas", avisan . "Es ese tipo de evento en el que acabas bailando con gente que acabas de conocer hace cinco minutos", prometen.
Suscríbete para seguir leyendo
- Microplásticos en tumores de próstata: un estudio vincula la acumulación de residuos con el riesgo de sufrir este cáncer
- Los científicos cuestionan que talar árboles sirva para tener más reservas de agua
- Miles de jubilados pueden pagar hasta un 75% menos en la declaración de la renta y no lo saben
- Sam Heughan y Caitriona Balfe, ante el final de 'Outlander': 'Jamie y Claire estarán con nosotros para siempre
- La justicia condena al Gobierno de Ayuso a indemnizar con 3 millones a una empresa por un encargo de mascarillas del que luego se desentendió
- De pagar 500 euros por una habitación insalubre a empezar de nuevo gracias a un gesto solidario: 'Le pedí llorando que me alquilara el piso
- La Justicia anula una deuda de 48.956,59 euros a dos jubilados por recibir pensiones exentas del IRPF
- La mujer violada en Montjuïc relata los 40 minutos de infierno: 'Pensé que todo se acababa y me dije 'no puedo morir, por mi hija'