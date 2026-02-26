Un mercado de fantasía 'romantasy' en el Museo Marítimo de Barcelona

Bajo la réplica de la Galera Real, el emblema del Museo Marítimo de Barcelona, un mercado fantástico se instala como si llevara siglos esperando este momento. Y no es un desfile de 'therians' ni un puñado de curiosos desubicados, sino una reunión de lectoras que saben exactamente por qué están allí. Entre remos monumentales y madera impregnada de historia naval, el 'romantasy' (ese adictivo subgénero que mezcla romance y fantasía) atraca con estética de feria medieval dispuesto a convertirse en todo un fenómeno que sirva de precedente para citas similares en la ciudad.

Mesas de tarot para leer el destino, talleres para crear marcapaginas a modo de talismán, estaciones de maquillaje con brillo metálico y un 'photocall' preparado para inmortalizar la cita. Crossbooks celebra hoy la publicación de 'Metal Slinger' de Rachel Schneider, su última gran apuesta 'young adult'. Y esta vez abierta a todo el mundo, no únicamente a las 'influencers'. "Siempre vemos cómo ellas van a eventos idílicos, y por fin es el turno de poder disfrutarlo todas", comentan varias chicas en la puerta. Y por el módico precio de 35 euros tienes libro, comida, talleres y una experiencia en una ubicación ideal en la que todos los asistentes tienen algo en común: el amor por los libros.

Evento literario de 'Metal Slinger' en el Museo Marítimo de Barcelona / Crossbooks

El murmullo previo a la entrada es una señal de las expectativas altísimas de las más de cien personas que estan esperando en la cola minutos antes de que empiece el encuentro, muchas de ellas siendo el primer evento literario al que asisten. Y una vez dentro, con libro en mano, la ambientación no deja indiferente a nadie. Mientras unas consultan las cartas del tarot que se abren entre el mantel oscuro, otras se pintan la cara con 'brilli brilli' para completar su atuendo acorde al 'dress code' de 'romantasy'. Porque seas una guerrera con corsé ajustado y botas altas, una pirata con pañuelo en la cabeza (o atado en el bolso) o una elfa con orejas puntiagudas, aquí nadie juzga las apariencias, sino que se alaban. Un espacio muy de 'girlhood'.

"Antes la literatura era algo muy solitario, y celebrarlo aquí juntos con una fiesta es maravilloso. Hay que celebrar la literatura y los buenos libros", presenta el acto Miriam Malagrida, editora del sello juvenil. "La ambientación marina de la novela me fascinó. Puedes sentir la brisa en el mar y las olas del océano. El sistema mágico es muy original y a la vez sencillo. Algo único que entra fácil", cautiva a las lectoras que escuchan atentas el discurso que sirve como presentación, porque muchas aún no han ni ojeado la novela que ya tiene su fandom instalado. También la acompaña Laia Sánchez, actriz de doblaje que da voz al audiolibro, que lee un fragmento para summergir a las que aún no tienen claro si leerlo. "Me he imaginado a todos los personajes en mi cabeza y la historia me ha mantenido en vilo porque no paran de pasar cosas", explica ilusionada. ¿Señal de lectura obligatoria? Seguramente.

Punto de encuentro para lectoras

En un rincón, un grupo de chicas se reconoce por primera vez fuera de la pantalla. Se saludan con la timidez de haber compartido únicamente algunos mensajes por Instagram o TikTok, pero con la certeza de que pueden pasarse las dos horas de evento hablando de libros y de anécdotas de la comunidad que comparten. Y así lo hacen. Roxana, Irene, Mireia y Alexia se han desvirtualizado después de compartir teorías, memes y muchos chismes por su grupo de WhatsApp; pero la realidad es que ninguna de ellas habría podido acudir al evento si el miedo a ir con desconocidas les hubiera ganado. Y esa es la magia de los encuentros con lectoras. "Es el punto de encuentro perfecto para hacer amistades fuera de la pantalla", coinciden.

Evento de la novela 'Metal Slinger' en el Museo Marítimo de Barcelona / EPC

La escena se repite en distintos puntos de la sala, chicas que llegan solas y minutos después ya no lo están; otras que se reconocen porque se siguen en redes sociales y hablan como si fueran amigas de toda la vida... Y todo con el libro de salvaconducto, una herramienta que basta con sujetarla contra el pecho junto a una sonrisa cómplice para entrar en materia y pasar del "¿eres tú?" al "no me puedo creer que estemos aquí". Y lo que antes era una charla en un chat virtual o un intercambio de 'likes' pasa a ser el inicio de algo más.

Entre risas, fotos y promesas de futuras quedadas, las cuatro amigas ya hablan de la próxima vez que se van a ver. Quizás para comentar el libro que les acaban de entregar o simplemente para hacer un café entre amigas. Porque si algo queda claro bajo la Galera Real es que el 'romantasy' no solo construye mundos entre páginas sino que también crea comunidad. Y, mientras el mercado se va desmontando a última hora de la noche, la sensación no es de un final, sino de un prólogo de una bonita historia de amistad y de una comunidad que olvida, con algo de suerte, lo que es un algoritmo.