Qué hacer esta semana en Barcelona: estos son los mejores planes

Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.

Ral·li Barcelona–Sitges

Rally internacional de coches de época

Vuelve uno de los rallies más emblemáticos y espectáculares: el Ral·li Barcelona–Sitges, que este fin de semana llenará las carreteras de la costa catalana con auténticas joyitas automovilísticas de época en su 68ª edición. Eso sí, si quieres ir calentando motores, en L'Illa (avenida Diagonal, 557) puedes visitar una exposición de vehículos y motocicletas clásicos, que estará hasta el día 28, víspera del rally.

Cuándo: del 28 de febrero al 2 de marzo.

Cronomàster

Festival de juegos de mesa, simulación y rol en vivo

Vuelve el Cronomàster, festival de juegos de mesa, simulación y rol en vivo con temática histórica. Un viaje por toda la historia de la humanidad, desde la prehistoria hasta las predicciones de lo que nos depara el futuro. Más de 9 horas de juego y entretenimiento en un entorno monumental, la sede del Museu d'Història de Catalunya.

Dónde: Palau de Mar (plaza de Pau Vila, 3).

Cuándo: 28 de febrero.

Sesión de juego en la anterior edición del Cronomàster. / JOSEP LAGO

Mercadillos de este fin de semana

Para los fans del vintage

¿Buscando pasarte el fin de semana entre paraditas? Estos son los mejores mercadillos de viernes a domingo. Primera propuesta: vuelve el Todo a 1€ de Two Market a L'Ovella Negra (Zamora, 78). Domingo, 1 de marzo, de 10 a 17 h.

Un imperdible: vuelve el Flea con su formato marítimo, el Port Flea. Un súpermercadillo el Moll Mestral (Port Olímpic) con 100 paradas de segunda mano y vintage, con actividades, talleres, juegos y 'food trucks'. Un festivalazo donde ir a renovar tu armario. El domingo, de 11 h a 18 h.

¿Buscando más chollazos? Pues el mercado de Residu Zero es para ti. Segunda mano, todo a 1 o 2 euros máximo. Sábado, 28 de febrero, en Euromarket (Perú, 122).

Saliendo de Barcelona, nueva parada en Catalunya del mercado itinerante más famoso de España: Jaleo Vintage. Mercadillo de entrada gratuita con decenas de marcas... y todo a 10 euros. Un mercadillo lleno de gangas increíbles, del 27 al 28 de febrero, en el Hotel NH Ciutat de Reus (avenida de Marià Fortuny, 85, Reus).

Y en El Masnou, Fira de Bruixes, un mercadillo callejero con paradas dedicadas al esoterismo, los productos naturales y la artesanía. También habrá música, espectáculos con fuego y muestras paganas. Sábado y domingo, en la plaza de les Dones del Tèxtil.

BCN Sports Film Festival

Cine y deporte

16 ediciones ya del BCN Sports Film Festival. Esta semana vuelve el festival que mezcla cine y deporte con una agenda cargada de adrenalina para los que no han tenido suficiente con los Olímpicos de invierno. En total, 39 sesiones en una decena de espacios de Barcelona y alrededores.

Cuándo: hasta el 3 de marzo.

Open Barri

Redescubre Nou Barris

En el marco de la capitalidad de la arquitectura que Barcelona ostenta en 2026, la iniciativa 48H Open House (sí, los encargados de las puertas abiertas más famosas de la ciudad) organiza el Open Barri, una versión mini del festival focalizada en diversos distritos. El primero, Nou Barris. Quince días con actividades para redescubrir sus barrios que culminarán en un gran fin de semana de puertas abiertas (del 28 de febrero al 1 de marzo).

Dónde: Nou Barris.

Cuándo: hasta el 1 de marzo.

LEC Versus

Torneo europeo de League of Legends

'League of Legends', el exitoso juego multijugador, tiene una base de seguidores enorme. Tanta, que hasta se organizan competiciones internacionales con retransmisiones en directo cuyos audímetros llegan hasta los seis ceros. Este fin de semana, Badalona será la sede de las finales de LEC Versus, que se celebrarán en el palacio olímpico, con un aforo de 12.000 espectadores (sí, este deporte digital mueve masas).

Dónde: Palau de Badalona (Ponent, 143).

Cuándo: 27, 28 de febrero y 1 de marzo.

Leonardo Versus Michelangelo

Exposición inmersiva

Última semana para pasarse por 'Leonardo Versus Michelangelo', la propuesta más ambiciosa de Ideal, los pioneros en arte inmersivo de Barcelona. Esta exposición homenajea el histórico desafío que en 1503 enfrentó a Leonardo y Michelangelo, cuando ambos artistas recibieron el encargo de pintar un mural en la Sala dei Cinquecento del Palazzo Vecchio de Florencia y ninguno de los dos terminó su obra. Un cara a cara digital entre ambos maestros renacentistas que sirve de repaso a dos de los catálogos más importantes de la historia del arte.

Dónde: Ideal Centre d'arts digitals (Doctor Trueta, 196-198).

Cuándo: hasta el 1 de marzo.

Un fragmento de 'Leonardo vs Michelangelo'. / IDEAL Barcelona

Gerónimo Stilton Live

Recorrido inmersivo

Última semana para adentrarte en el mundo de Gerónimo Stilton en esta experiencia inmersiva familiar. En total, 1.000 m² de escenografía, efectos visuales, juegos y actores en directo que protagonizan este recorrido teatralizado, durante el cual recorrerás bosques, casas y hasta te subirás en trenes mágicos.

Dónde: Westfield La Maquinista (Potosí, 2).

Cuándo: hasta el 1 de marzo.

Un actor encarna a Gerónimo Stilton en el espectáculo inmersivo de La Maquinista / Miquel Muñoz

El barquer

Julio Manrique vuelve a Jez Butterworth

'El barquer', esa obra multipremiada de Jez Butterworth sobre los conflictos de Irlanda del Norte en los 80 llega a Barcelona dirigida por Manrique. El texto se centra en un día (durante la fiesta de la cosecha) en el contexto de la huelga de hambre con la que IRA reclama el estatus de presos políticos para sus jóvenes encarcelados.

Dónde: Lliure de Montjuïc (paseo de Santa Madrona, 40-46).

Cuándo: hasta el 15 de marzo.

Exposición sobre mitología catalana

Una muestra itinerante

El Serpent o el Joan de l'Os. ¿Te suenan? Son algunos de los nombres protagonistas del rico folklore catalán, que a pesar de contar con páginas y páginas de referencias, siempre ha sido algo olvidado en favor de las tradiciones célticas o nórdicas. ¿Quieres redescubrir los personajes que componen el bestiario mitológico nacional? Pásate por las bibliotecas de Barcelona, que estarán acogiendo de forma itinerante durante un año la muestra 'Exposició sobre mitologia catalana'.

Dónde: Biblioteca Joan Miró (Vilamarí, 61).

Cuándo: hasta el 20 de marzo.

Vània

Un actor, ocho papeles

Joel Joan protagoniza 'Vània', la adaptación que el dramaturgo inglés Simon Stephens hizo del clásico 'Tío Vania' de Antón Chéjov, en versión resumida y modernizada. Lo hace en un formato muy complejo: él solo en el escenario. Un solo actor, ocho papeles, un 'one man show'. "Esto es lo más bestia que habré hecho en mi vida", contaba el actor en una entrevista.

Dónde: Teatre Romea (Hospital, 51).

Cuándo: hasta el 22 de marzo.

Joel Joan, en un momento de los ensayos de 'Vània'. / Teatre Romea

Dones valentes

Del periodismo al escenario

Txell Feixas, corresponsal de TV3 y Catalunya Ràdio en Oriente Medio, publicó 'Dones valentes' en 2020, un éxito literario -Premi Nacional de Periodisme 2023- que retrata las historias de mujeres que están cambiando realidades en sus países. Ahora, llega una adaptación teatral de la mano de Aina Tur y Glòria Balañà i Altimira. Un imperdible muy crítico con la actualidad y que cuenta historias desde el rigor.

Dónde: Lliure de Montjuïc (paseo Santa Madrona, 40-46).

Cuándo: hasta el 22 de marzo.

Una de las escenas de 'Dones valentes' en el Lliure de Montjuïc. / Marta Mas Girones

Una festa a Roma

Una comedia dirigida por Clara Segura

El amor y el deseo en la tercera edad. ¿Es posible vivir una historia de amor cuando somos ancianos? A grandes rasgos, esto es lo que rodea 'Una festa a Roma', una comedia triste y conmovedora protagonizada por Romina, de 76 años, atacada por una demencia prematura que la desorienta y le altera la memoria. Obra de Marc Artigau dirigida por Clara Segura.

Dónde: Lliure de Gràcia (Montseny, 47).

Cuándo: hasta el 22 de marzo.

En el mar de Sorolla con Manuel Vicent

El maestro valenciano, en Barcelona

El Palau Martorell será la sede de 'En el mar de Sorolla con Manuel Vicent', una de las exposiciones más grandes dedicadas a Joaquín Sorolla, el maestro que retrató a la perfección las luces del Mediterráneo. La colección reúne 86 obras del valenciano, incluidas algunas de las más icónicas, a través de un comisariado literario a cargo del autor Manuel Vicent.

Dónde: Palau Martorell (Ample, 11).

Cuándo: hasta el 6 de abril.

Sala de la exposición 'En el mar de Sorolla con Manuel Vicent'. / Palau Martorell

Somos naturaleza

Una experiencia ecológica inmersiva

Con imágenes de National Geographic y la tecnología inmersiva de Oasis Imersive Studies, la exposición 'Somos Naturaleza' propone un viaje audiovisual de 70 minutos a través de las maravillas de la naturaleza. Espérate proyecciones, vídeos, de luces y mosaicos vivientes. Una experiencia ecologista que te hará reconectar con tu naturaleza.

Dónde: CaixaFòrum Barcelona (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).

Cuándo: hasta el 6 de abril.

Una de las proyecciones de 'Somos Naturaleza' con imágenes de National Geographic. / Jean-Philip Lessard

Montserrat, mare i terra

1.000 años de devoción

Para celebrar el milenario del monasterio de Montserrat, el Museu Frederic Marès, que ya tiene una sala dedicada a la montaña y a su figura de la Madre de Dios, organiza la muestra 'Montserrat, mare i terra', dedicada al colecionismo devocional de su figura. En total, 40 obras expuestas y una agenda llena de actividades que exploran la montaña y la virgen.

Dónde: Museu Federic Marès (plaza Sant Iu, 5).

Cuándo: hasta el 24 de mayo.

Luminiscence

Un mapeado monumental

Luminiscence, el espectáculo inmersivo que ha hecho ruta internacional con más de un millón de espectadores en todo el globo, vuelve a Barcelona. Música, tecnología, luces, colores y mapeado se juntan para explicar la historia de la Basílica de Santa María del Pi en una experiencia multisensorial.

Noticias relacionadas

Dónde: Basílica de Santa María del Pi (plaza del Pi, 7).