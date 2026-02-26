Barcelona acoge este fin de semana un festival gratuito de juegos de mesa en un edificio del siglo XIX

Llega el cambio de hora: este sábado a las 10 h, el reloj marcará el siglo XVIII. Y el XV. Y el X. Incluso el 5 antes de Cristo. Vuelve el Cronomàster, el festival de juegos de mesa, simulación y rol en vivo con temática histórica. Un viaje por toda la historia de la humanidad, desde la prehistoria hasta las predicciones de lo que nos depara el futuro. Apúntalo en tu calendario: día 28 de febrero, más de 9 horas de juego y entretenimiento para saciar tu lado más friki.

Cronomàster, que celebra este año su segunda edición, es un festival pensado para hacer la divulgación histórica de forma amena a través de juegos y entretenimiento. Está organizado por el Museu d'Història de Catalunya (plaza de Pau Vila, 3), y se celebra en su monumental sede, el Palau de Mar, edificio construido a finales del siglo XIX e inaugurado el 1900. El comité organizador, más allá del museo, cuenta con una decena de comunidades catalanas expertas en juegos y recreación histórica (como los famosos Kleff, que organizan tardeos de juegos de mesa), así que sabes que estás en buenas manos: rigor garantizado.

Sesión de juego en la anterior edición del Cronomàster. / JOSEP LAGO

El evento interactúa de forma orgánica con el museo. Es decir, podrás visitar las instalaciones y toparte entre exposiciones con un tablero de juegos de mesa o con la recreación de una batalla del 1800. El museo estará en plena jornada de puertas abiertas, ya que el festival coincide con su 30º aniversario. Por supuesto, participar en las actividades es totalmente gratuito. Como dicen los gurús de la cursilería: solo necesitarás ganas de pasártelo bien.

Una de las charlas organizadas el año pasado en Cronomàster. / JOSEP LAGO

La agenda viene nutrida de decenas de planes donde poner las cartas sobre la mesa, literalmente. Hay charlas, talleres, juegos de mesa, juegos de rol y simulación histórica. Por ejemplo, se celebrará la segunda edición de Cronocartes, un juego rápido (con partidas de 20 minutos) que consiste en convertirte en historiador amateur y ordenar cronológicamente eventos de la historia de Catalunya. Dinámico, fácil y divulgativo. Tiembla, UNO, tus días están contados.

Una novedad de este año es el ‘Blood on the clocktower’ edición 1714, ambientado en los últimos días del asedio a Barcelona. Un juego de rol oculto donde cada jugador tendrá un personaje secreto y cuyas decisiones impactarán directamente en la trama. Misterio y divulgación, a Agatha Christie se le escaparía una lagrimita.

Noticias relacionadas

Jugadores devanándose los sesos con un juego de divulgación histórica. / JOSEP LAGO

Ojo, si no tienes conocimientos extensos de historia, no pasa nada. Hay actividades para todos los niveles y para todos los gustos, así que no te esperes una aplastante derrota al Trivial contra catedráticos en historia. En Cronomàster la competitividad es lo de menos: el objetivo es pasárselo bien aprendiendo, no demostrar lo que sabes. Nada de ser repipi. Un par de sesiones de juegos aquí, y hasta Belén Esteban saldría enumerando los reyes visigodos.