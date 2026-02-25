Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

1 de marzo

Estos son los museos que puedes visitar gratis este primer domingo de mes en Barcelona

Culturízate por encima de tus posibilidades. Este domingo toca ir de museos por tu cara bonita: es primer domingo de mes

Ana Sánchez

Ana Sánchez

Barcelona
Culturízate por encima de tus posibilidades. Este domingo toca ir de museos por tu cara bonita. Es primer domingo de mes. Eso significa que abre gratis una quincena de centros culturales de Barcelona. Desde galerías de arte hasta ruinas romanas. Consulta aquí los horarios de visita de este 1 de marzo.

Pabellón Mies Van der Rohe (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 7). De 10 h a 20 h.

Museo Picasso (Montcada,15-23). De 10 a 19 h, siempre con reserva previa.

Museo Marítimo (avda. Drassanes, s/n). La entrada es gratuita todos los domingos a partir de las 15 h. Hasta las 20 h (último acceso a las 19 h).

También tienen entrada gratuita los espacios del Museu d’Història:

  • Bon Pastor: de 11 a 15 h y de 16 a 18 h
  • Domus de Sant Honorat: de 10 a 14 h
  • El Born Centro de Cultura y Memoria : de 10 a 20 h
  • El Call: de 11 a 15 h y de 16 a 19 h
  • Oliva Artés: de 11 a 15 h y de 16 a 18 h
  • Park Güell: de 9.30 a 18.30 h
  • Plaça del Rei: de 10 a 20 h
  • Refugi 307: 10.30 h (ing) 11.30 h (cas) 12.30 h (cat)
  • Santa Caterina: de 10 a 14 h
  • Temple d’August: de 10 a 20 h
  • Turó de la Rovira: de 10 a 15 h
  • Via Sepulcral Romana: de 11 a 15 h y de 16 a 19 h
  • Vil·la Joana: de 10 a 15 h

Museo Etnológico y de Culturas del Mundo (Montcada, 12-14, y p.º Santa Madrona, 16). De 10 h a 19.30 h. El resto de domingos también es gratis de 15 h a 19.30 h.

Museo de Ciencias Naturales de Barcelona (Leonardo Da Vinci, 4-5). De 10 h a 20 h. El resto de domingos del año, a partir de las 15.00 h.

MNAC (Palau Nacional, Parque de Montjuïc, s/n). De 10 h a 15 h. También tiene acceso gratuito cada sábado a partir de las 15.00 h. En ambos casos es necesario reservar la entrada online.

Museo de la Música (Lepant, 150). De 10 a 19 h. También se puede visitar gratis el resto de domingos a partir de las 15 h y los jueves, de 18 h a 21 h.

CCCB (Montalegre, 5). De 15 h a 20 h. Hace falta reserva previa desde su web.

Foto Colectania (P.º Picasso, 14). De 11 h a 15 h.

Museo del Diseño (Pl. Glòries Catalanes, 37). De de 9 a 21 h. El resto de domingos es gratis de 15 h a 20 h.

Castell de Montjuïc (Ctra. Montjuïc, 66). De 10 h a 20 h. El resto de domingos abre también gratis a las 15 h.

Museo Frederic Marès (Pl. Sant Iu, 5). De 11 a 20 h. El resto de domingos abre gratis a partir las 15 h.

Hay una excepción en la lista: el Macba (Pl. Àngels, 1) ofrece entrada gratis los sábados en vez de los domingos. De 16 h a 19.30 h. Con reserva previa.

