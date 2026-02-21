Plan dominguero viral
La ruta del Baix Llobregat que esconde un restaurante de cocina tradicional catalana dentro de una ermita
Sus comilonas son virales: se han anotado vídeos con casi medio millón de visualizaciones. Una ruta fácil para culminarla con un potente ‘esmorzar de forquilla’
Lleva a tu perro al gimnasio: abre en Barcelona el primer estudio fitness "100% pet friendly"
Aquí se esconde uno de los menús más codiciados del área metropolitana. Desde que empezó el año, cada fin de semana han colgado el ‘sold out’. Se especializan en cocina catalana diurna. Es decir, desde copiosos ‘esmorzars de forquilla’ hasta platos para mojar pan al mediodía. Y encima, en un entorno monumental: en la ermita de Sant Ramon, que corona el Montbaig, con vistas del Baix Llobregat sud. Apúntalo en tu lista de excursiones. Eso sí, reserva con antelación.
El restaurante de la Ermita de Sant Ramon se define como un lugar sin pretensiones. “Donde mejor hemos comido es en casa de nuestras abuelas, y eso es lo que queremos ofrecer”, cuenta Àlex Tubella que, junto a Jaime Buixó, son los responsables del cambio de rumbo que ha tomado el espacio gastronómico, gestionado por la Associació Prodema.
Tomaron las riendas hace un año, y lo han convertido en un éxito viral al apostar por clásicos locales. Sus ‘best-sellers’ se dicen en catalán: 'fricandó', ‘capipota’, 'mandonguilles' con salsa de sepia o croquetas (de temporada, esta semana tienen de ‘calçot’). “Pasamos de una carta de brasas a una exclusivamente de comida catalana, inspirada en nuestras madres y abuelas”, cuenta Tubella. Una apuesta muy bien recibida en redes: tanto en TikTok como en Instagram han logrado vídeos que rozan el medio millón de visualizaciones.
El producto que usan también es local. Por ejemplo, la verdura la compran al payés de Sant Boi El Nano Farinetes, sensación viral agraria (en Instagram tiene decenas de vídeos con más de 10 mil visualizaciones). La carne, también de ganadería catalana. Y, por supuesto, los vinos, con denominación de origen local. “Si hacemos cocina catalana, tiene sentido utilizar ingredientes catalanes y maridarlo con vinos catalanes”, detallan.
¿Cómo llegar hasta la ermita? Hay muchas rutas, y todas aptas para todos los públicos. Dificultad: mínima. Con una altitud de 295 metros, no supone ningún reto. Se puede acceder desde diversos municipios, tanto desde Sant Climent −y visitar la fuente de Sant Ramon− como Viladecans o Sant Boi. En total, subir hasta arriba no debería ocupar más de una hora a ritmo de paseo.
La ermita, además del restaurante, tiene espacio de culto y zona patrimonial. Aunque el restaurante está abierto cada día, los días de entre semana es en capacidad de bar. La propuesta de Àlex y Jaime está solo los fines de semana, de 9.30 a 17.30 h. Eso sí, avisan que pronto ampliarán su presencia: “En marzo queremos hacer también ‘esmorzars de forquilla’ entre semana”. Más oportunidades de probarlos sin tener que esperar a que se vacíe su agenda ‘sold out’.
¿Buscando más rutas similares? No es la única que ofrece senderismo y ermita con restaurante. También en el Baix Llobregat, entre Begues y Gavà, está la Ermita de Bruguers, un templo medieval con vistas increíbles y un restaurante que lleva desde los 60 dándole a las brasas. Ahora, además, están en plena temporada del ‘calçot’ y la alcachofa. Como en Sant Ramon, también kilómetro 0: todo del parque agrario.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallada muerta Sophie, la menor de 14 años de Barcelona que estaba desaparecida
- Michaud (Glovo) a Yolanda Díaz: 'Todas las empresas deberían certificar que son transparentes con sus algoritmos
- Te doy mi vivienda a cambio de que me cuides a los perros hasta que mueran': se disparan las donaciones condicionadas
- Pancartas en el viejo cuartel de la Guardia Civil en Baqueira para exigir pisos sociales: 'Pagado por todos, usado por nadie
- Detenida en La Ràpita (Tarragona) una administradora por estafar unos 40.000 euros a comunidades de vecinos
- Los sindicatos de profesores convocan una semana de huelgas en marzo y Educació se abre a mejorar la oferta salarial
- La abogada del Estado que defendió a la SEPI en el caso Plus Ultra sostiene que no es incompatible que ahora sea letrada de un imputado
- Y tras el caos en Rodalies llega el corte de los túneles del Garraf: el próximo reto de movilidad al sur de Barcelona