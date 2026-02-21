La ruta del Baix Llobregat que esconde un restaurante de cocina tradicional catalana dentro de una ermita

Aquí se esconde uno de los menús más codiciados del área metropolitana. Desde que empezó el año, cada fin de semana han colgado el ‘sold out’. Se especializan en cocina catalana diurna. Es decir, desde copiosos ‘esmorzars de forquilla’ hasta platos para mojar pan al mediodía. Y encima, en un entorno monumental: en la ermita de Sant Ramon, que corona el Montbaig, con vistas del Baix Llobregat sud. Apúntalo en tu lista de excursiones. Eso sí, reserva con antelación.

Vistas del Baix Lobregat desde la ermita. / Formentera Conecta

El restaurante de la Ermita de Sant Ramon se define como un lugar sin pretensiones. “Donde mejor hemos comido es en casa de nuestras abuelas, y eso es lo que queremos ofrecer”, cuenta Àlex Tubella que, junto a Jaime Buixó, son los responsables del cambio de rumbo que ha tomado el espacio gastronómico, gestionado por la Associació Prodema.

Tomaron las riendas hace un año, y lo han convertido en un éxito viral al apostar por clásicos locales. Sus ‘best-sellers’ se dicen en catalán: 'fricandó', ‘capipota’, 'mandonguilles' con salsa de sepia o croquetas (de temporada, esta semana tienen de ‘calçot’). “Pasamos de una carta de brasas a una exclusivamente de comida catalana, inspirada en nuestras madres y abuelas”, cuenta Tubella. Una apuesta muy bien recibida en redes: tanto en TikTok como en Instagram han logrado vídeos que rozan el medio millón de visualizaciones.

El producto que usan también es local. Por ejemplo, la verdura la compran al payés de Sant Boi El Nano Farinetes, sensación viral agraria (en Instagram tiene decenas de vídeos con más de 10 mil visualizaciones). La carne, también de ganadería catalana. Y, por supuesto, los vinos, con denominación de origen local. “Si hacemos cocina catalana, tiene sentido utilizar ingredientes catalanes y maridarlo con vinos catalanes”, detallan.

Fachada principal de la ermita. / Formentera Conecta

¿Cómo llegar hasta la ermita? Hay muchas rutas, y todas aptas para todos los públicos. Dificultad: mínima. Con una altitud de 295 metros, no supone ningún reto. Se puede acceder desde diversos municipios, tanto desde Sant Climent −y visitar la fuente de Sant Ramon− como Viladecans o Sant Boi. En total, subir hasta arriba no debería ocupar más de una hora a ritmo de paseo.

La ermita, además del restaurante, tiene espacio de culto y zona patrimonial. Aunque el restaurante está abierto cada día, los días de entre semana es en capacidad de bar. La propuesta de Àlex y Jaime está solo los fines de semana, de 9.30 a 17.30 h. Eso sí, avisan que pronto ampliarán su presencia: “En marzo queremos hacer también ‘esmorzars de forquilla’ entre semana”. Más oportunidades de probarlos sin tener que esperar a que se vacíe su agenda ‘sold out’.

Noticias relacionadas

¿Buscando más rutas similares? No es la única que ofrece senderismo y ermita con restaurante. También en el Baix Llobregat, entre Begues y Gavà, está la Ermita de Bruguers, un templo medieval con vistas increíbles y un restaurante que lleva desde los 60 dándole a las brasas. Ahora, además, están en plena temporada del ‘calçot’ y la alcachofa. Como en Sant Ramon, también kilómetro 0: todo del parque agrario.