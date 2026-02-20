Qué hacer esta semana en Barcelona: estos son los mejores planes

La agenda
Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.
Exposición Ral·li Barcelona–Sitges
Rally internacional de coches de época
Vuelve uno de los rallies más emblemáticos y espectáculares: el Ral·li Barcelona–Sitges, que a finales de mes llenará las carreteras de la costa catalana con auténticas joyitas automovilísticas de época. Este año celebra su 68ª edición del 28 de febrero al 2 de marzo. Eso sí, si quieres ir calentando motores, en L'Illa Barcelona puedes visitar una exposición de vehículos y motocicletas clásicos. Además, el día 28, víspera del rally, será el lugar donde se concentrarán algunos de los participantes.
Dónde: L'Illa Diagonal (avenida Diagonal, 557).
Cuándo: hasta el 28 de febrero.
Mercadillos de este fin de semana
Para los fans del vintage
¿Buscando pasarte el fin de semana entre paraditas? Estos son los mejores mercadillos de viernes a domingo. Two Market vuelve con su Los 22 del Market en Soulivre (Llull, 68), mercadillo de vintage 'handpicked'. 22 de febrero.
El Flea aterriza en la parroquia Sant Fèlix Africà (Sardenya, 29) con su Bargain Garden: todo a 10 euros o menos. 22 de febrero, más de 40 paradas de segunda mano en el patio de la iglesia.
El día 21, en la plaza Reial, el Ocaña (13-15) acoge el Brunch Market by Gsus, un mercadillo con moda, arte, tapas y 'djs'.
Fuera de Barcelona, en Cornellà de Llobregat, el Mercadell (el mercado mensual de segunda mano del municipio). Moda circular, sostenible y con joyitas vintage y de segunda mano por descubrir. 21 de febrero, en la plaza Sant Ildefons.
Y también en Cornellà, el Tot Boda. 21 y 22 de febrero, en el Hotel Novotel (avenida del Maresme, 78), un 'slow-market' dedicado al mundo de los bodorrios.
Open Barri
Redescubre Nou Barris
En el marco de la capitalidad de la arquitectura que Barcelona ostenta en 2026, la iniciativa 48H Open House (sí, los encargados de las puertas abiertas más famosas de la ciudad) organiza el Open Barri, una versión mini del festival focalizada en diversos distritos. El primero, Nou Barris. Quince días con actividades para redescubrir sus barrios que culminarán en un gran fin de semana de puertas abiertas (del 28 de febrero al 1 de marzo).
Dónde: Nou Barris.
Cuándo: del 16 de febrero al 1 de marzo.
Soundit
Inaugurada nueva temporada
Aprovecha que las lluvias ya han dicho adiós (hasta nuevo aviso), porque este fin de semana vuelve SoundIt, maestros del tardeo al aire libre. Este sábado inauguran su temporada con el 'dj' británico Cooking with Palms Trax, dedicado al 'house' y el 'disco', encabezando el cartel.
Dónde: La Monumental (Gran Via de les Corts Catalanes, 749).
Cuándo: 21 de febrero.
Apologia On Air X Alocasia TV
Tardeo en la Cinc de Apolo
Alocasia hace un 'takeover' de Cinc, el espacio de Apolo que acoge tardeos 'petit comité', con una noche (de 18 a 23:30 h) dedicada exclusivamente al vinilo. Una fiesta 'house' y 'groove' para amantes de la buena música y de los formatos analógicos.
Dónde: Sala Apolo (Nou de la Rambla, 113).
Cuándo: 20 de febrero.
Los puentes de Madison
Película y concierto
Vuelve el ciclo Gran Sarrià Musical, que consiste en proyección acompañada de sesión musical de jazz interpretando la banda sonora. Ahora es el turno de 'Los puentes de Madison', aprovechando el 30º aniversario de la película.
Dónde: Mooby Gran Sarrià (ronda del General Mitre, 38-44).
Cuándo: 21 de febrero.
Somos naturaleza
Una experiencia ecológica inmersiva
Con imágenes de National Geographic y la tecnología inmersiva de Oasis Imersive Studies, la exposición 'Somos Naturaleza' propone un viaje audiovisual de 70 minutos a través de las maravillas de la naturaleza. Espérate proyecciones, vídeos, de luces y mosaicos vivientes. Una experiencia ecologista que te hará reconectar con tu naturaleza.
Dónde: CaixaForum Barcelona (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).
Cuándo: hasta el 6 de abril.
La Inesperada
Festival de cine de no-ficción
Vuelve La Inesperada, con su sexta edición. Este festival de cine barcelonés centrado en la no-ficción presentará 25 películas (con una selección mayoritariamente inédita en Catalunya) y una performance, todo bajo el eje narrativo de la representación de los conflictos y la guerra en la cultura.
Dónde: Filmoteca de Catalunya (plaza Salvador Seguí, 1) y Zumzeig Cinema (Béjar, 53).
Cuándo: del 19 al 22 de febrero.
Maria Magdalena
Por las mujeres borradas por la historia
Los dramaturgos Carme Portaceli y Michael De Cock han explorado a mujeres controvertidas de la historia de la literatura en sus obras: Mrs. Dalloway de Virginia Woolf o Madame Bovary de Flaubert, por ejemplo. En su última propuesta para el TNC se centran en María Magdalena, "el símbolo —con diferencia— de las mujeres borradas", aseguran. Un drama ficticio que usa la narrativa para reflexionar de forma crítica sobre las diversas realidades sociales de las mujeres. Últimos días para pasarse.
Dónde: Teatre Nacional de Catalunya (plaza Arts, 1).
Cuándo: hasta el 22 de febrero.
Leonardo Versus Michelangelo
Exposición inmersiva
La describen como la propuesta más ambiciosa de Ideal, los pioneros en arte inmersivo de Barcelona. 'Leonardo Versus Michelangelo' es un homenaje al histórico desafío que en 1503 enfrentó a Leonardo y Michelangelo, cuando ambos artistas recibieron el encargo de pintar un mural en la Sala dei Cinquecento del Palazzo Vecchio de Florencia y ninguno de los dos terminó su obra. Un cara a cara digital entre ambos maestros renacentistas que sirve de repaso a dos de los catálogos más importantes de la historia del arte y que ahora llega a su recta final: últimas semanas para pasarse.
Dónde: Ideal Centre d'arts digitals (Doctor Trueta, 196-198).
Cuándo: hasta el 1 de marzo.
El barquer
Julio Manrique vuelve a Jez Butterworth
'El barquer', esa obra multipremiada de Jez Butterworth sobre los conflictos de Irlanda del Norte en los 80 llega a Barcelona dirigida por Manrique. El texto se centra en un día (durante la fiesta de la cosecha) en el contexto de la huelga de hambre con la que IRA reclama el estatus de presos políticos para sus jóvenes encarcelados.
Dónde: Lliure de Montjuïc (paseo de Santa Madrona, 40-46).
Cuándo: hasta el 15 de marzo.
Exposición sobre mitología catalana
Una muestra itinerante
El Serpent o el Joan de l'Os. ¿Te suenan? Son algunos de los nombres protagonistas del rico folklore catalán, que a pesar de contar con páginas y páginas de referencias, siempre ha sido algo olvidado en favor de las tradiciones célticas o nórdicas. ¿Quieres redescubrir los personajes que componen el bestiario mitológico nacional? Pásate por las bibliotecas de Barcelona, que estarán acogiendo de forma itinerante durante un año la muestra 'Exposició sobre mitologia catalana'.
Dónde: Biblioteca Joan Miró (Vilamarí, 61).
Cuándo: hasta el 20 de marzo.
Luminiscence
Un mapeado monumental
Luminiscence, el espectáculo inmersivo que ha hecho ruta internacional con más de un millón de espectadores en todo el globo, vuelve a Barcelona. Música, tecnología, luces, colores y mapeado se juntan para explicar la historia de la Basílica de Santa María del Pi en una experiencia multisensorial.
Dónde: Basílica de Santa María del Pi (plaza del Pi, 7).
Gerónimo Stilton Live
Recorrido inmersivo
Adéntrate en el mundo de Gerónimo Stilton en esta experiencia inmersiva familiar. En total, 1.000 m² de escenografía, efectos visuales, juegos y actores en directo que protagonizan este recorrido teatralizado, durante el cual recorrerás bosques, casas y hasta te subirás en trenes mágicos.
Dónde: Westfield La Maquinista (Potosí, 2).
En el mar de Sorolla con Manuel Vicent
El maestro valenciano, en Barcelona
El Palau Martorell será la sede de 'En el mar de Sorolla con Manuel Vicent', una de las exposiciones más grandes dedicadas a Joaquín Sorolla, el maestro que retrató a la perfección las luces del Mediterráneo. La colección reúne 86 obras del valenciano, incluidas algunas de las más icónicas, a través de un comisariado literario a cargo del autor Manuel Vicent.
Dónde: Palau Martorell (Ample, 11).
Cuándo: hasta el 6 de abril.
Montserrat, mare i terra
1.000 años de devoción
Para celebrar el milenario del monasterio de Montserrat, el Museu Frederic Marès, que ya tiene una sala dedicada a la montaña y a su figura de la Madre de Dios, organiza la muestra 'Montserrat, mare i terra', dedicada al colecionismo devocional de su figura. En total, 40 obras expuestas y una agenda llena de actividades que exploran la montaña y la virgen.
Dónde: Museu Federic Marès (plaza Sant Iu, 5).
Cuándo: hasta el 24 de mayo.
