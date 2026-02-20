¿Quieres llevarte a entrenar a tu perro? Abre en Barcelona el primer estudio fitness "100% pet friendly"

Es el primer estudio ‘fitness’ en el que los clientes entran ya a cuatro patas y con la lengua fuera. Hoy corretean por las esterillas siete perros. Entran moviendo la cola con energía ‘crossfit’, se miran al espejo sin complejos. Solo falta Rastreator liberando estrés tras 8 horas comparando seguros. Todos se saludan oliéndose el trasero con deje festivo. Es día de inauguración. Después de la clase habrá barra libre de ‘capawcinos’ (la versión perruna del capuchino). Alguno prueba la barra de ballet con ojos desencajados. Otro se tumba junto a las pesas con cara de superioridad. En breve toca la postura del perro boca abajo. “No garantizamos 100% la efectividad de las clases –se ríe la dueña-, pero es la mejor manera de hacer planchas”. Nadie se lo discute. Aquí es imposible no asentir con un “¡guau!”.

Nash, un golden de 3 meses, prueba la barra de Élevé Barre Studio. / Zowy Voeten / EPC

Élevé Barre Studio (carrer de l'Amistat 22). Acaba de abrir esta misma semana en Poblenou. Es una nueva ‘boutique’ de barre, esa mezcla ‘fitness’ de ballet, pilates y yoga que se expande por Barcelona a lo plaga bíblica. La penúltima moda con mallas. A esta nueva sala –advierten- hay que venir dispuesta a compartir esterilla. “Es el primer estudio de barre en Catalunya –garantiza Gabriella- donde realmente puedes venir a entrenar con tu mascota”. ¿Beneficios? “La presencia de perros libera oxitocina y reduce el cortisol –responde de carrerilla-. En una clase de barre, donde el esfuerzo muscular es alto, el perro actúa como un amortiguador emocional del cansancio”. Acabas haciendo más abdominales con las risas que con la clase.

'Pliés' con perros. / Zowy Voeten / EPC

“Puedes venir siempre que quieras a entrenar con tu perro”, insiste Gabriella. “7 sesiones al día, 7 días a la semana” (solo no admiten perros cuando hacen ‘hot barre’, la clase se da a 35º). “Puppy Barre”, llaman a las sesiones ‘pet friendly’. La mascota puede estar toda la clase al lado de su dueño en el ‘mat’. “O simplemente caminando por la sala dando ambiente”. Al fondo, hay agua, camitas y chuches a disposición de cualquier cliente a cuatro patas. No descartan llegar a hacer ‘fitness’ con los perros a lo doga (el yoga perruno). Sí, ahora las mascotas también podrán apuntarse al gimnasio para no ir.

Gabriella La Roche, la dueña de Élevé Barré Studio, posa con Stitch durante la clase de Puppy Barre. / Zowy Voeten / EPC

Gabriella La Roche. Además de montar estudios de barre, trabaja como analista de datos, niñera, ‘dog sitter’. “Multitasking”, se ríe ella. Es venezolana de abuelos emigrantes (gallegos y franceses). 29 años. Empezó a hacer ballet a los 3. Lo tuvo que dejar a los 14. “Empecé a subir de peso –lo recuerda con ojos empañados-. El ballet tiene una gran presión estética”. En París descubrió el barre. “Era como volver a bailar pero sin esa cosa de: ‘No eres perfecta’”. Se enganchó. En Barcelona ha acabado uniendo sus dos adicciones: barre + perros. Su mascota es el bichón frisé blanco que revoluciona a toda la clase: Stitch, se llama.

Encuentro perruno sobre esterilla. / Zowy Voeten / EPC

“No es la típica clase tranquila”, advierte Gabriella. No, no. Hay ladridos, lametazos, soniquete de pezuñas sobre el parquet. Alargar la mano para acariciar a algún peludo pasa a ser uno de los estiramientos básicos. Sobre todo cuando pasa Nash, un golden de apenas 3 meses. Los perros se van dejando caer por las esterillas, se suben a la espalda en cuanto te pones en plancha, te miran con la misma cara de compasión que si estuvieras esperando un tren de Renfe. Jooske, la profesora, intenta poner orden entre risitas. No se fíes: su sonrisa es directamente proporcional a las agujetas que deja. Acabas silbando de reojo a la mascota más cercana para intentar ahorrarte abdominales.

Jooske intenta dirigir la clase entre ladridos. / Zowy Voeten / EPC

“Concepto wellness 360º”, lo llama Gabriella. “El bienestar no es solo físico sino psicológico –detalla-. Reducimos la ansiedad por separación que afecta a los perritos al dejarlos en casa y reducimos también las excusas para no entrenar por miedo a dejarlos solos en casa”. Y hay que añadir “el efecto de co-regulación”, suma la dueña del estudio. “Cuando un perro está en reposo en un sala de entrenamiento, su ritmo pausado ayuda a los alumnos a entrar en un momento de relajación mucho más profundo”.

Estiramientos con perro. / Zowy Voeten / EPC

“Estamos buscando sitios como este”, resopla Victoria Escalante. Es una de las fundadoras de City Dogs, una comunidad de perros –“y sus humanos”- que organiza paseos y eventos desde hace dos años. La sesión ‘fit’ acaba a lametazos entre capuchinos caninos. Son de Koke, tienda perruna y ‘dog care club’. Ellos han llegado a organizar hasta ‘dog matching’, citas rápidas para que las mascotas encuentren a su media naranja. “O simplemente a un nuevo mejor amigo del parque”, les quitan presión.

No es la única sala en la que se puede sudar en Barcelona con la bendición de tu perro. En el estudio Inside 45 (Comte Urgell, 45) dejan que te acompañe hasta a hacer pesas. “No viene mucha gente con sus mascotas, pero sí que los aceptamos sin problema”, promete Héctor Catalán, uno de los socios. Su perra, Kora, va más al 'gim' que la mayoría de los humanos.

“Y para el descanso de tu perro después de un día de entrenamiento ‘fitness’" -se ríe Edgar Gil- están sus “camas desenfundables”. Él es uno de los socios, junto a Haritz Aramendi, de Caninetto (Viladomat 57). Sastrería de mascotas. Hace más de una década que venden “ropa y accesorios para perros urbanos”. También atienden a gatos, hurones, conejos, cerdos vietnamitas, loros. Hasta han hecho arneses para un perro robot.

Más perros que niños

Los medios confirmaron el “sorpasso” en 2023: por primera vez en la historia ya vivían más perros que niños en Barcelona. A estas alturas ‘dog friendly’, las mascotas se pueden dar más caprichos paseándose por la ‘city’ que Pancho, el perro de la lotería.

Hace casi un año que abrió Voilà Concept Store (plaza Narcís Oller, 1). Es donde termina arrastrado cualquier humano con correa paseando por Gràcia. La primera cafetería de Barcelona exclusiva para perros. “Canfetería”, dirán los redichos. La carta canina incluye ‘cookies’ artesanales, ‘dogguccinos’, piruletas de carne, dónuts, gofres, hasta tartas de cumpleaños por encargo. Se da por hecho que no tienen perritos calientes por puro decoro.

La dueña, Milly Yang, también monta saraos perrunos. El próximo: el 1 de marzo, cena mixta en Casa Camper. Habrá “menú degustación de 4 tiempos para humanos” –del chef Subash Adhikar- y “menú especial de 4 tiempos para perros”.

No es la primera pastelería perruna que campa por Barcelona. Hace más de una década que abrió Snouts (ahora solo vende online). A Lucy del Vacchio le han llegado a encargar tartas para la fiesta de coronación de una perra. “Todo alimentación natural”, recalca. ¿Que el perro se queda con hambre? Se puede pedir hasta un menú completo en Inu Café (Cabestany 12). Su “menú para peludos” incluye primero, segundo y postre por 5,95 € (el beneficio se destina a protectoras). Hasta tienen gyozas para perros.