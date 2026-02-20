Fantasía a tragos en el Clot
Esta es la coctelería viral de Barcelona inspirada en las películas Disney
Es un filón para ‘influencers’. La carta de Neverland es un imán de ‘likes’. Desde chupitos que sacan chispas hasta cócteles con globos de helio como la casa de ‘Up’. Ya sabes dónde ir a tomar algo este fin de semana
Lleva a tu perro al gimnasio: abre en Barcelona el primer estudio fitness "100% pet friendly"
Cuando Aladdin le decía a Jasmine que le iba a enseñar un fantástico mundo, seguro que tenía en mente este rincón del barrio del Clot. Aquí reina la imaginación y la fantasía. Venden magia a tragos: ‘Mulán’, ‘Monstruos S.A., ‘Lilo & Stitch’… Su carta está totalmente inspirada por los clásicos Disney que enamoraron a varias generaciones de ‘millennials’. ¿Querías nostalgia? Pues toma dos tazas (o copas).
Neverland (Dos de Maig, 277). Así se llama la coctelería. Sí, El País de Nunca Jamás de ‘Peter Pan’. Es obvio el porqué de este nombre: “Es el país donde los niños no quieren crecer. Es esto lo que ofrecemos, un lugar para regresar a tu infancia”, cuenta Alfonso, gerente. Abrió el local en 2024, inspirándose en uno de los cócteles de The Alchemix (València, 212), que se servía en un vaso de la Sra. Potts (la tetera de ‘La Bella y la Bestia’). Le gustó tanto, que decidió ambientar su nueva coctelería en el universo Disney.
Aunque el bar tiene referencias constantes a las películas de Walt Disney −todos los espacios están tematizados, cada mesa se inspira en una película y los muñecos y maquetas son omnipresentes en las estanterías del local−, el gran reclamo son sus cócteles, que entran de lleno en la fantasía del universo cinematográfico: desde chupitos con llamas hasta cócteles de luces y efectos de humo. Un filón de oro para ‘influencers’.
Un ‘best seller’ es el de ‘El Rey León’: un tronco coronado por un combinado cuyos colores replican el icónico amanecer de la peli. Además, va decorado con gusanos de goma, el manjar favorito de Timón y Pumba. Otro clásico de Neverland, el de ‘La Bella y la Bestia’, un vaso en forma de rosa, rodeado de humo y cubierto por la cúpula de cristal, igual que en la película. También triunfan los de ‘Up’, una casa con los globos de helio flotando, o el de ‘Aladdin’, una lámpara de donde sale el genio, con luces y nubes de azúcar.
Algo que apasiona al público, añade Alfonso, son las bebidas con juegos y dinámicas: “Por ejemplo, cuando servimos el cóctel de ‘Alicia en el País de las maravillas’ hacemos una burbuja como la de la pipa del ciempiés y tú tienes que cogerla con el vaso, que tiene forma de seta. También está el ‘pack’ de ‘Rompe Ralph’, donde tienes que tomarte un trago del vaso, un chupito, ponerte un casco y un amigo te da un martillazo (de plástico) en la cabeza”.
Toda la carta fue diseñada desde Neverland, sacan pecho. “Me puse cada peli y, en base a la sensación que me dio, miré qué tipos de sabor poner a los cócteles. Por ejemplo, ‘Blancanieves’ era obvio que tenía que ser de manzana. Con otros jugué con el aspecto visual o con una idea, más que con el sabor”, añade el gerente.
La carta va renovándose constantemente, y tienen previsto actualizarla dentro de poco (espóiler: añadirán cóctel de ‘Rapunzel’). También quieren darle más presencia a los villanos, ahora principalmente relegados a los chupitos dobles –“los extrafuertes”, remarca Alfonso−. Por ejemplo, tienen el de Hades, que va con absenta y canela, que al quemarlo echa una llamarada con chispas, o el de ‘Oogie Boogie’ de ‘Pesadilla antes de Navidad’, que viene con dos dados: si sacas doble, ronda de chupitos gratis, si sacas doble seis, invita la casa a toda la cuenta. “La primera vez que lo hicimos perdimos, nos salió caro”, recuerda.
El local tiene bastante ambiente todos los días, incluido entre semana. “Hacemos muchos ‘afterworks’”, comenta. ¿La media de edad? Puro ‘millennial’, la década de los 30. Uno de sus objetivos para 2026 es empezar actividades de dinamización, como viernes de Trivial y Kahoot. Hora de sacarle el título de Rey Disney a Simba.
