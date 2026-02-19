Así es el nuevo salón de ‘gaming’ europeo que ha escogido Barcelona como su primera sede española

Alerta a los cazadores de novedades. Acaba de abrir un nuevo ‘must’ en Barcelona. Es MVP Chill & Gaming Space (Diputació, 293), un centro de ‘gaming’ y ‘esports’. Como lo describía un usuario, “la reinvención de los cíbers”. Sí, su modelo de negocio es el mismo que el de los locutorios en los 2000: ofrecer ordenadores por horas con barra libre de juegos. Eso sí, aquí con tecnología punta apta para profesionales.

Uno de los rincones del nuevo 'gaming space'. / Ferran Nadeu / EPC

El local se estrenó el 9 de enero, y es el primero que abren en España, aunque no en Europa. Cuentan ya con dos sedes en Chequia, y están en pleno proceso de expansión: ya tienen previsto abrir en Lisboa y en Berlín y, si funciona el de Barcelona, también mirarán hacia Madrid.

En el poco más del mes de apertura han logrado cosechar una masa fiel de fans. En parte es porque aquí, a diferencia de Madrid, no hay tanta comunidad de sitios de ‘gaming’, explica Sanzhar, gerente de la sede barcelonesa. Tiene razón: en Barcelona solo destacan El Templo (Diputació, 160) y Diamond Esports Center (Sepúlveda, 84). Sí, había demanda. “Fue por eso por lo que vinimos antes a Barcelona que a Madrid, para crear comunidad”, añade Sanzhar.

La palabra “comunidad” es la clave para entender el local: “A videojuegos se puede jugar en casa, pero aquí queremos convertir la experiencia ‘gaming’ en un ambiente social. Aunque juegues en línea, no es lo mismo hacerlo solo en tu habitación que sentir la gente a tu alrededor”. Por ejemplo, con ese objetivo en mente, vendieron para San Valentín entradas a 2x1 –y sí, se llenaron todos los ordenadores−.

Jugando codo con codo en el nuevo local de 'gamers' del Eixample. / Ferran Nadeu / EPC

El público es variado, desde grupos de amigos que quieran pasar un rato jugando al FIFA en la Play, hasta auténticos profesionales que vengan a competir en línea. De hecho, comenta Sanzhar, en sus sedes de Praga organizan torneos donde se hace ‘scouting’ para equipos de ‘esports’. La idea es replicarlo en Barcelona, por eso este marzo organizarán un torneo técnico a puerta cerrada entre sus parroquianos habituales y ver el nivel ‘gamer’ en Barcelona.

Vista general del MVP Chill & Gaming Space. / Ferran Nadeu / EPC

Actualmente, el local cuenta con dos Play Station y 37 PC de alta gama. Eso sí, irán ampliando según necesidad, hay capacidad para hasta 60 equipos. El catálogo de juegos está bien nutrido con los títulos imprescindibles −desde multijugador como 'LoL', 'Dota 2' o 'Valorant' hasta de un jugador como 'Red Dead Redemption 2' o 'God of War'−. ¿Que no tienen el que necesitas? “Lo compramos y al día siguiente ya puedes venir a jugarlo”, sacan pecho.

Y sí, como el resto de los clubes semejantes, los fines de semana no bajan la persiana hasta el amanecer, ideal para los que quieran hacer ‘all-nighters’. Que no se enteren los guiris: aquí te puedes pasar la noche por un tercio de lo que cuesta un hostal. “Casi 24 horas abiertos las noches de viernes y sábado”, de 12 del mediodía a 8 de la mañana. Por supuesto hay barra de bar, por si necesitas un Monster para ahuyentar las ganas de echarse una cabezada.