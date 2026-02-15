Así es la nueva tienda de brujería que organiza retiros en bosques, rituales paganos y hasta danza con fuego

Celebraciones paganas, retiros en masías boscosas, productos esotéricos, incluso clases de baile con fuego. La Bruixa Verda (Turó de l'Home, 67, Hostalric) es un templo dedicado a la brujería y sus artes. Pero que no se te ponga la cara de Rouco Varela invocando el retorno de la inquisición. Aquí no te esperes un rincón satánico sacado de los sueños más perturbados de Ari Aster. Lo que se esconde en esta tienda es una carta de amor a la tradición, la artesanía y la historia.

Estel·la Tarridas, la persona tras el proyecto, se define como bruja. “Es mi profesión”, asiente. Pero nada siniestro, más bien lo contrario. Es algo que le viene de familia, por parte de madre, abuela, bisabuela, “un linaje largo”. Ella, graduada en química, trabajó en grandes empresas de cremas solares y cosmética. Sin embargo, decidió dar un volantazo y seguir la senda de sus antecesoras, volviendo a lo natural, haciendo velas, incienso, jabones y productos de herboristería. “La gran mayoría de cosas que hay en mi tienda son todas hechas por mí”, saca pecho.

Interior de la tienda La Bruixa Verda, en Hostalric. / Estel·la Tarridas

Su interés por lo natural viene acompañado de una extensa tarea de documentación sobre la botánica, la etnobotánica y, sobre todo, las brujas y todo el folklore catalán que las acompaña. Por ejemplo, su próximo curso sobre “botánica prohibida” analiza el rol de la ‘metzinera’, una bruja catalana que usaba plantas venenosas. “Mi objetivo es recuperar la tradición e historia de las plantas y su uso en aquelarres”, añade.

Por eso mismo, uno de sus planes estrella es organizar retiros, escapadas y celebraciones en el bosque con motivos paganos. Hace poco celebró el Imbolc, una de las ocho festividades de la rueda pagana −ella, añade, las celebra todas en comunidad−. Durante el evento hubo una parte de divulgación, donde explicaba los antiguos rituales celtas, y luego pasó a la parte práctica, con elaboraciones de cruces con juncos, entre otras manualidades.

Una de las actividades organizadas desde La Bruixa Verda. / Estel·la Tarridas

Más allá del calendario pagano también organiza otros eventos relacionados con la brujería, la cultura celta y la tradición medieval catalana (y siempre a precios populares). Por ejemplo, cada luna llena reúne grupos para bailar a la luz de la luna al ritmo de tambores y hacer ofrendas a la naturaleza. Otro ejemplo, sus planes para Sant Joan, donde hacen saltos a líneas de fuego. “Mi objetivo es celebrar las cosas como se hacía antes”, asegura Estel·la.

Quedada de brujas durante una luna llena. / Estel·la Tarridas

Los vídeos de sus eventos tienen mucho éxito −solo en Instagram ya cuenta con más de 30 mil seguidores−, y se anota virales semanalmente. Lleva varios años como bruja, vendiendo tanto ‘online’ como en mercados medievales y sucedáneos. Viendo que le iba bien, abrió la tienda el pasado octubre, que ha sido un triunfo mayor de lo esperado: “Pensaba que vendría gente joven de la zona y poco más, pero ha llegado muchísima gente que no me imaginaba, como personas mayores de los alrededores buscando hierbas y velas para sus propios rituales”.

Cree que ahora hay un ‘boom’ de la brujería, especialmente gracias a los movimientos feministas que han recuperado la dimensión histórica: “Antes éramos cuatro raras que nos gustaba el tema, pero hemos hecho comunidad y hay mucha gente que se apunta para conocer la historia de las brujas”. Anima a todo el mundo a participar en sus actividades. “Incluso si no te importa tanto la parte espiritual, ven a pasártelo bien, aunque sea para saltar sobre el fuego y hacer talleres de manualidades”, bromea.