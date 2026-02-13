Haz pilates en Barcelona con un DJ en vivo

No sabrás si has ido al ‘gym’ o a una discoteca. Entre mallas y máquinas de pilates, este sábado 14 te puedes topar con un DJ dándolo todo. Es lo que se lleva ahora en Barcelona: sudar en el gimnasio con subidón discotequero. “Hoy no eres ‘cool’ por estar en la discoteca de moda –dan fe -, eres ‘cool’ por entrenar en el estudio de moda”.

Iron Studios (Marià Cubí 2). Es una nueva ‘boutique’ de pilates, de las que se multiplican ahora por Barcelona, con pesas de diseño y máquinas reformer. Estas son “megaformer”, puntualiza Teresa de la Fuente, una de las socias junto a Sonia Medina. Y te pone en antecedentes con un artículo sobre su antiguo estudio de Madrid. “Esta es la clase de pilates –promete el título- a la que tienes que apuntarte si quieres un 'six pack'”. Sí, sí, pero te hacen sudar más que al intentar ir a por el pan en pleno vendaval.

Hace apenas un mes que acogieron una de las fiestas deportivas secretas de ClandestineMood. Son eventos con lista de espera que han salido hasta en la lista ‘Forbes’. La de este sábado -San Valentín- es una de las “endorphitness series” de Vlended, otra marca que combina fiesta, 'wellness' y gastro. Después del pilates discotequero en Iron Studios (17h), habrá sesión de tarde boogie (19 h) en una localización secreta.

Discos ‘fitness’

Ir al ‘gym’ ha pasado de ser un suplicio a una fiesta. Se multiplican las “experiencias” en mallas con ‘coaches’ más motivados que Rocky subiendo escaleras. Ahora se puede ir a hacer ejercicio incluso a la discoteca. Que no se entere Froilán: te puedes pillar un buen pedal nada más poner un pie en la pista de baile. Lapso Studios suele montar cada año un fiestón de ‘indoor cycling’ en Bling Bling. Gravity Run Club ha empezado a organizar macrofiestas ‘runner’ en el Sutton.

En la Sala Laut, una de las mecas barcelonesas de la música electrónica, se hacen sesiones ‘fitness’ dos martes al mes. “El primer club de fitness de música electrónica”, lo denominan sus dos ideólogas. Juxta Club, se llama este invento. También ofrecen sesiones de ‘running’. Carreras urbanas de 5 km con mixes exclusivos de DJs internacionales. La música se lleva puesta con cascos inalámbricos.