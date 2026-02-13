BlaBlaFuck: el radar que localiza ‘sexcondites’ (escondites públicos donde practicar sexo) en tu ruta en coche

Es un mapa de España, pero se ven más pies en horizontal por metro cuadrado que en ‘La isla de las tentaciones'. Son pictos que localizan ‘sexcondites’, así los llaman. Escondites públicos que –dan fe miles de personas- han protagonizado más escarceos que el emérito. Las mejores vistas a Cuenca, garantizan. Las geolocaliza una web comunitaria a lo TripAdvisor: con puntuación, comentarios y hasta nivel de intimidad. Solo en Barcelona destapa casi 2.000. Este mes le han añadido un ‘spin-off’ sobre ruedas: BlaBlaFuck.

La nueva “ruta 69”, la llaman. “El copiloto que tu vida sexual necesitaba”. Facilita la ruta más fácil entre dos puntos, a lo Google Maps pero con desvíos a los picaderos más cercanos. “Lugares probados”, garantiza. Cualquiera puede compartir sus hallazgos, no hay ni que registrarse. Cada día se suben entre 2 y 5. No, el nombre de la nueva web no da pie a malentendidos: BlaBlaFuck. Vendría a ser el BlaBlaCar del sexo. “Hay tantos… -resopla su creador-. Vayas donde vayas, siempre vas a encontrar una ruta con picaderos”. Lo dice un padre de familia.

Introduces ciudad de origen y destino -Barcelona-Tarragona, por ejemplo-. Lo habitual, si no fuera porque aquí clicas un botón más explícito: “Ver picaderos en la ruta”. ¡Boom! Aparece una hilera interminable de señales con pies en horizontal. 190, para ser exactos. Empezando por los aseos de El Corte Inglés de Plaza Catalunya (tiene más de 600 votos de personas que se supone que ya los han probado). De ahí va marcando posibles paradas discretas: unos depósitos de agua de Vilanova, el párking de un Alcampo, un “bosque de los condones” en Calafell. Hay descampados con sillas en Gavà, una falsa caseta que garantiza intimidad en Castelldefells, un túnel oscuro bajo la AP7. Y se puede acabar como se empezó: en otros baños de El Corte Inglés de Tarragona, los del párking de la planta -4, recomiendan.

Modo Radar

La nueva web también tiene “Modo Radar”: Por si surge plan sobre la marcha. El móvil escanea la zona mientras conduces y va avisando de “los puntos calientes cercanos en tiempo real”. Bancos cubiertos estratégicamente por arbustos, miradores solitarios, casas abandonadas, calles sin salida. Incluso una piscina municipal donde resulta que los viernes “hay un chico que quiere acción en los vestuarios”.

Imagen promocional de BlaBlaFuck. / J.G.

La web original tampoco se anda con sutilezas: Mispicaderos.com. Lleva casi dos décadas orientando a las parejas desamparadas. Ya acumula casi 44.500 ‘sexcondites’ por el mundo: de Italia (4.649) a México (1.983). Barcelona (1.954) es la segunda ciudad más promiscua del ránking tras Madrid (2.648). Cada picto incluye localización, cómo llegar, nivel de intimidad, votos, antecedentes sexuales, chascarrillos explícitos y hasta imagen del Google Street View. Un TripAdvisor del sexo “rapidín”. Las visitas se disparan en San Valentín.

Un 'sexcondite' clásico de Barcelona. La calle más literal: la dels Petons, aunque ya no se limita a los besos. / Manu Mitru

Hay quien asegura haber practicado sexo hasta en un probador del Zara. Solo en Barcelona se recomiendan casi 200 baños en los que pasar directamente al “postre”, ya sea en bares, librerías, Starbucks, incluso en el ¡hospital Clínic! Los cementerios también son ya un clásico. “Aquí se acaba la vida -justifica un usuario-, pero también es una oportunidad para comenzarla”.

La web descubre más rincones oscuros en Barcelona que en una peli de Batman: de Montjuic a los espigones, pasando por callejones discretos como el del recinto de la Escuela Industrial, el clásico dels Petons – con banqueta de piedra al fondo- o la calle Regàs, que encima cae cerca del Otto Zutz, suman ventajas. ¿El ‘sexcondite’ más curioso? Bajo la pérgola fotovoltaica del Fòrum. Exactamente “en la esquina izquierda –detallan- antes de bajar las escaleras”.

Una de las "calles poco transitadas" recomendadas en Barcelona: Regàs. / MANU MITRU / EPC

‘Sexcondite’: “Es aquel sitio público donde puedo tener relaciones sexuales sin que me pillen”, define Josean. Él es el Cupido del sexo. “Llevo a bastantes personas al huerto”, se ríe. Josean G. (prefiere evitar apellidos), 51 años, es diseñador web. Un padre de familia que lleva 17 años descubriendo picaderos de todo el mundo desde casa. Tenía que ser de Bilbao. Hasta le ha venido bien como currículum en entrevistas de trabajo, asegura. “Lo ven algo curioso”.

La idea se le ocurrió en el 2009. “Anda, ¿y esto cómo no hay? –recuerda-. Pues al lío, me meto yo a hacerlo”. Tampoco es que fuera un experto, asegura. Apenas unos meses después, alguien lo colgó en redes y se viralizó. “Y empezó a crecer, a crecer…”. Cada vez va a más, asegura. “En Latinoamérica este año ha crecido un montón”. Hasta han querido comprársela. “Pero no pude ponerle precio –recuerda-. Es una cosa que no puedo valorar”. Y no, no puede vivir de sus picaderos. “Me gano un dinerillo extra con la publicidad”.

¿Cómo funciona?

“Es la gente la que provee de información a la web –detalla su ideólogo-. No te tienes ni que registrar ni nada”. Josean filtra todas las entradas para que no salgan nombres, números, ubicaciones falsas. Y para quitar “faltas de ortografía terribles”. También hay sistemas para denunciar, en caso de que se le cuele algo. “Lo último que queremos es molestar a nadie”, asegura. “La calidad del ‘sexcondite’ ya es otra cosa –añade-. Son 44.471 picaderos. No me da la vida para probarlos todos”, se ríe. “Para eso he implementado un sistema de votos, para que la gente sepa si merece la pena el sitio o no”.

Hay recomendaciones difíciles de creer: sexo tras recovecos de museos, cuartillos secretos en centros comerciales, encontronazos en la sección de filosofía de una librería. “¡Pero si el baño es muy pequeño!", menea la cabeza al enterarse el dueño de un bar recomendado. Pues sí, lo único que entran ganas de hacer aquí en pareja es separarse.

Se recomiendan muchos, muchos baños. Es lo que más sigue sorprendiendo al creador de la web: “¿La gente se mete en el baño tan frecuentemente?”. También se ve mucha habitación por horas, cuartos oscuros y zonas de encuentros casuales. “Hay todo un mundo que yo he ido descubriendo poco a poco viendo lo que me piden los usuarios”, resopla Josean. De aquí ha sacado varios ‘spin-off’, aparte del BlaBlaFuck: mapas de ‘cruising’ y hasta un pequemap, con recomendaciones –estas nada oscuras- para padres con niños. “La evolución natural de la gente –sonríe- que visita mucho los picaderos”.