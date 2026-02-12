Ruta de supervivencia
Lugares de Barcelona donde prepararse para el apocalipsis
Con las rachas de viento que se prevén hoy, harán falta habilidades a lo Lara Croft para ir a comprar el pan. Apunta: estos son los locales donde aprenderás a sobrevivir una crisis a lo ‘The Last of Us’
San Valentín 'low cost': La mariscada más barata de España se sirve a palazos en Barcelona
Ráfagas de viento que despenarían hasta a Pepe Viyuela. Así es la predicción meteorológica de hoy que ha activado las alertas de la Generalitat. Que alguien le dé un Fortasec a María Sarmiento: se prevén rachas de más de 70 km/h. Es el último episodio extremo que invade Catalunya, después de inundaciones, lluvias torrenciales, nevadas insólitas y sequía prolongada. A este ritmo de crisis climática, te sentirás como Angelina Jolie en ‘Tomb Raider’ incluso para bajar a por el pan. Apunta: esta es la ruta para conseguir las habilidades necesarias con las que sobrevivir el apocalipsis.
Primera parada para convertirte en MacGyver: Baumaster (Estany, 40), el taller de bricolaje de Bauhaus. Este espacio inauguró hace unas semanas, a principios de 2026, y ya cuenta con una agenda llena de planes de manualidades, con clases de fontanería, carpintería, electricidad, iluminación y más. Cursos rápidos y baratos para convertirte en un lampista profesional. Perfecto para construir tu propio refugio y pasar cómodamente el apocalipsis.
Segunda parada: CEM La Mar Bella (avenida del Litoral, 86-96). Aquí conseguirás una forma física suficiente como para sobrevivir hasta en la última temporada de ‘The Walking Dead’. Es donde se reúne la única comunidad oficial DEKA de Barcelona. Vamos, los que se preparan para la Spartan Race, ese deporte que consiste en correr, saltar, tirarse al suelo, escalar y, en definitiva, hacer más que ejercicio que Pedro Pascal huyendo de los infectados en ‘The Last of Us’.
Siguiente ‘must’, conviértete en un maestro del tiro con hachas. Si llegamos al extremo de tener que pelearnos por comida, lo agradecerás. En Barcelona Axe Throwing (Trafalgar, 8) y The Axe Club (Castillejos, 181) usan las hachas como proyectiles con la destreza de los adolescentes de ‘Los juegos del hambre’. Así, cuando las cosas se pongan feas, tendrás 100% garantizados los últimos rollos de papel higiénico del Mercadona.
Importante: repostar. En La Conservera (Bailèn, 58) tendrás todo lo necesario para sobrevivir hasta un frío invierno nuclear. Aquí te venden experiencias gourmet en lata. Desde clásicos hasta propuestas de diseño. Sí, conservas de alto nivel, porque el fin del mundo no va reñido con quedarte sin caprichitos.
¿Que tú lo que quieres es un intensivo? En PlayD estarás en buenas manos. Son profesionales del ‘bushcraft’ (vamos, la supervivencia en la naturaleza). Sus expertos lograrían lo que no pudo ‘Supervivientes’: que Carmen Borrego haga el más mínimo esfuerzo. Tienen desde iniciaciones de 4 h hasta fines de semana completos perdidos en el bosque y la nieve. Saldrás hecho uno con la naturaleza. No son los únicos en ofrecer este servicio: también puedes probar en AF Survival y Vila Outdoors. Apocalipsis superado.
