La agenda
Qué hacer esta semana en Barcelona: estos son los mejores planes
Actividades y planes de ocio para la semana del 9 al 15 de febrero
Ruta para redescubrir el Clot: los imperdibles para disfrutar de este barrio de Barcelona
La actualidad del mañana en Barcelona de El Mundo Today
Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.
Carnaval en Barcelona
Disfraces y rúas
A pesar del viento −que ha obligado a cancelar el Arribo−, la celebración del Carnaval continúa. Planes populares, fiestas callejeras, rúas con disfraces y eventos para todos los públicos. ¿Cómo celebrarlo este fin de semana? Aquí tienes el programa completo y aquí las mejores fiestas de disfraces. ¿Que quieres salir de Barcelona? Pásate por Sitges, aquí se celebra uno de los carnavales más emblemáticos del país.
Cuándo: hasta el 18 de febrero.
Festes de Santa Eulàlia
La fiesta mayor de invierno
El viento ha obligado a paralizar el pistoletazo de las Festes de Santa Eulàlia. Pero nada va a parar las ganas de fiesta de los barceloneses. Con la alarma levantada, la fiesta mayor de invierno de Barcelona sigue su programación: eventos callejeros, puertas abiertas, cultura popular, música y mucho más. Aquí tienes el programa de actividades.
Cuándo: hasta el 15 de febrero.
San Valentín (y San Solterín)
Fin de semana de amor
14 de febrero: día oficial de las cursilerías. Ya está aquí San Valentín. Grandes noticias para los enamorados. ¿Necesitas ideas para celebrarlo? Aquí tienes una lista de citas originales, incluso si eres de los negacionistas que solo celebra Sant Jordi. ¿Que estás soltero? Aprovecha: Barcelona se suma al San Solterín con una agenda 'single' bien nutrida. Garantizado acabar con una noche de amor a lo Chelo y Bárbara Rey.
Cuándo: 13 y 14 de febrero.
Mercadillos de este fin de semana
Para los fans del vintage
¿Buscando pasarte el fin de semana entre paraditas? Estos son los mejores mercadillos de viernes a domingo. Primera propuesta: vuelve el Todo a 5€ de Two Market. De 11 a 19 h, en Soulivre (Llull, 68).
Un imperdible: vuelve el Flea. Lo hace con su Flea Station, mercado vintage en la Estació de França (avenida Marquès de l'Argentera, s/n). De 11 a 17 h, con más de 40 paraditas.
El barquer
Julio Manrique vuelve a Jez Butterworth
'El barquer', esa obra multipremiada de Jez Butterworth sobre los conflictos de Irlanda del Norte en los 80 llega a Barcelona dirigida por Manrique. El texto se centra en un día (durante la fiesta de la cosecha) en el contexto de la huelga de hambre con la que IRA reclama el estatus de presos políticos para sus jóvenes encarcelados.
Dónde: Lliure de Montjuïc (paseo de Santa Madrona, 40-46).
Cuándo: hasta el 15 de marzo.
House of ErikaLust
Recorrido erótico inmersivo
Realidad virtual, realidad aumentada, 'mapping', tecnología audiovisual... Y todo, enfocado al porno ético y feminista. Así es House of ErikaLust, la propuesta de la famosa productora ErikaLust y la primera experiencia erótica inmersiva de Europa. Últimos días para pasarse: cierra las puertas el día de San Valentín (¿qué mejor plan para celebrarlo?).
Dónde: House of ErikaLust (Taulat, 53).
Cuándo: hasta el 14 de febrero.
Voces del Pacífico
Antropología en el CaixaFòrum
Última semana para pasarse por la apuesta invernal del CaixaFòrum: 'Voces del Pacífico. Innovación y tradición'. Esta muestra recoge más de doscientos objetos procedentes de distintas culturas y periodos de Oceanía. Milenios de historia que han recorrido miles de kilómetros. Un imperdible.
Dónde: CaixaFòrum (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).
Cuándo: hasta el 15 de febrero.
Maria Magdalena
Por las mujeres borradas por la historia
Los dramaturgos Carme Portaceli y Michael De Cock han explorado a mujeres controvertidas de la historia de la literatura en sus obras: Mrs. Dalloway de Virginia Woolf o Madame Bovary de Flaubert, por ejemplo. En su última propuesta para el TNC se centran en María Magdalena, "el símbolo —con diferencia— de las mujeres borradas", aseguran. Un drama ficticio que usa la narrativa para reflexionar de forma crítica sobre las diversas realidades sociales de las mujeres.
Dónde: Teatre Nacional de Catalunya (plaza Arts, 1).
Cuándo: hasta el 22 de febrero.
Exposición sobre mitología catalana
Una muestra itinerante
El Serpent o el Joan de l'Os. ¿Te suenan? Son algunos de los nombres protagonistas del rico folklore catalán, que a pesar de contar con páginas y páginas de referencias, siempre ha sido algo olvidado en favor de las tradiciones célticas o nórdicas. ¿Quieres redescubrir los personajes que componen el bestiario mitológico nacional? Pásate por las bibliotecas de Barcelona, que estarán acogiendo de forma itinerante durante un año la muestra 'Exposició sobre mitologia catalana'.
Dónde: Biblioteca Joan Miró (Vilamarí, 61).
Cuándo: hasta el 20 de marzo.
Luminiscence
Un mapeado monumental
Luminiscence, el espectáculo inmersivo que ha hecho ruta internacional con más de un millón de espectadores en todo el globo, vuelve a Barcelona. Música, tecnología, luces, colores y mapeado se juntan para explicar la historia de la Basílica de Santa María del Pi en una experiencia multisensorial.
Dónde: Basílica de Santa María del Pi (plaza del Pi, 7).
Gerónimo Stilton Live
Recorrido inmersivo
Adéntrate en el mundo de Gerónimo Stilton en esta experiencia inmersiva familiar. En total, 1.000 m² de escenografía, efectos visuales, juegos y actores en directo que protagonizan este recorrido teatralizado, durante el cual recorrerás bosques, casas y hasta te subirás en trenes mágicos.
Dónde: Westfield La Maquinista (Potosí, 2).
Leonardo Versus Michelangelo
Exposición inmersiva
La describen como la propuesta más ambiciosa de Ideal, los pioneros en arte inmersivo de Barcelona. 'Leonardo Versus Michelangelo' es un homenaje al histórico desafío que en 1503 enfrentó a Leonardo y Michelangelo, cuando ambos artistas recibieron el encargo de pintar un mural en la Sala dei Cinquecento del Palazzo Vecchio de Florencia y ninguno de los dos terminó su obra. Un cara a cara digital entre ambos maestros renacentistas que sirve de repaso a dos de los catálogos más importantes de la historia del arte y que ahora llega a su recta final.
Dónde: Ideal Centre d'arts digitals (Doctor Trueta, 196-198).
Cuándo: hasta el 1 de marzo.
En el mar de Sorolla con Manuel Vicent
El maestro valenciano, en Barcelona
El Palau Martorell será la sede de 'En el mar de Sorolla con Manuel Vicent', una de las exposiciones más grandes dedicadas a Joaquín Sorolla, el maestro que retrató a la perfección las luces del Mediterráneo. La colección reúne 86 obras del valenciano, incluidas algunas de las más icónicas, a través de un comisariado literario a cargo del autor Manuel Vicent.
Dónde: Palau Martorell (Ample, 11).
Cuándo: hasta el 6 de abril.
Montserrat, mare i terra
1.000 años de devoción
Para celebrar el milenario del monasterio de Montserrat, el Museu Frederic Marès, que ya tiene una sala dedicada a la montaña y a su figura de la Madre de Dios, organiza la muestra 'Montserrat, mare i terra', dedicada al colecionismo devocional de su figura. En total, 40 obras expuestas y una agenda llena de actividades que exploran la montaña y la virgen.
Dónde: Museu Federic Marès (plaza Sant Iu, 5).
Cuándo: hasta el 24 de mayo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El PP deja claro que la abstención del PSOE es 'imposible' y eso 'posibilita' explorar acuerdos con los de Abascal
- Catalunya suspende este jueves la actividad educativa, universitaria, deportiva y sanitaria no urgente por alerta máxima de viento
- Llega a España un nuevo fármaco para el tratamiento del TDAH en niños y adolescentes
- Renfe despide a una trabajadora que buscaba trenes retrasados para quedarse con las indemnizaciones sin reclamar
- Última hora de la alerta roja por fuerte viento en Catalunya, hoy en directo | Protecció Civil envía un ES-Alert con medidas para este jueves
- Los propietarios de viviendas en alquiler deberán asumir los gastos de mantenimiento
- Protecció Civil justifica la suspensión de clases porque el episodio de viento se prevé 'excepcional' y envía una alerta
- Mientras Nils sigue encendiendo las alertas, la Aemet ya advierte de la llegada de la borrasca Oriana a partir del viernes