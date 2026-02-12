Las citas más originales para este San Valentín en Barcelona

Este fin de semana se compartirán más babas que en un cribaje ambulatorio. Llega el día de San Valentín, día de besos largos, muestras de afecto, planes a la luz de las velas y ramos de flores por doquier. ¿Harto de celebrarlo con una cena romántica con un ticket más largo que el de Mazón en El Ventorro? Apúntate estos planes alternativos. Da igual que sea con tu rollete de unos meses o con tu pareja de años, los hay para todos los tipos.

1. Pásalo de miedo

Escapada terrorífica

Celebra San Valentín con una escapada. Pero nada de cursilerías recomendadas por ‘influencers’ para ver las estrellas en hoteles cápsula. En esta excursión lo pasarás de miedo. Un hotel donde estarás toda la noche emitiendo gemidos (de terror, eso sí). Es Insomnia Hotel, en Berga, “el único hotel en el mundo en el que cada habitación es un ‘escape room’”, resumen.

Climent Vila, uno de los creadores del hotel temático de Berga. / Insomnia Hotel

Aquí hacen ‘El secreto de los Krugger’. Un imprescindible, como atestiguan los Terpeca, los Oscar de los ‘escape rooms’: es el cuarto mejor del mundo, entre medio millón de participantes. Se trata de una experiencia de terror de seis horas, de 18 a 11.30 h del día siguiente. Sí, hay cena y pausa para dormir. Eso sí, dormirás en habitaciones temáticas, con camas en ataúdes y salas de autopsia. Una cita aquí y seguro que no te romperán el corazón (quizá solo te lo diseccionan).

Eulàlia Pujades y Josep Brull, los 'escape masters' Die Helden, en el photocall de 'Catalepsia'. / FERRAN NADEU

No hace falta salir de Barcelona para dormir en un ataúd. Lo puedes hacer en ‘Catalepsia’ (Horror Box, Industria, 268), el único lugar de Barcelona donde se han visto más episodios de ansiedad que en las oficinas de la Agencia Tributaria. Es un ‘escape room’ extremo: te despiertas dentro de un ataúd en tu propio entierro y te toca salir. Una aventura para dos que provoca más claustrofobia que el único estudio de 50 m² que os podréis permitir en pareja.

2. Haz un anillo

La manualidad de moda

¿Lleváis cuatro años juntos y todavía no se ha puesto sobre una rodilla? ¿Lleváis unos meses, pero sois más intensos que los de ‘La isla de las tentaciones’? Un plan nada sutil para enseñar que estás en época casamentera: un taller para hacer tu propio anillo. Seguro que ya lo has visto por ahí, es la manualidad de moda de TikTok e Instagram. ¿Qué mejor fecha que San Valentín para probarlo?

Puedes encontrar estos cursos en varios locales de Barcelona. Por ejemplo, en Flipa (paseo del Born, 14), Valentina Falchi (Massens, 70), Silver Workshop (Pere IV, 38), Chez Paulette (Avinyó, 14; Sobradiel, 5) o Koetania (Goya, 8), por mencionar algunos. Los hay de muchos tipos: de metal, de plata, con piedras preciosas y un largo etcétera.

3. Ve a la iglesia

Cultura en edificios religiosos

Si hacer el anillo no es suficientemente sutil, lleva a tu pareja a la iglesia. No, no se encontrará con una boda sorpresa y tendrá que pegarse un ‘sprint’ a lo Julia Roberts en ‘Novia a la fuga’. Es otra de las tendencias de 2026: planes en iglesias. Una forma de dar nueva vida a estos espacios monumentales, con experiencias de realidad ampliada hasta conciertos únicos.

‘Luminiscence’, un espectáculo inmersivo de luz y música en Santa Maria del Pi. / ZOWY VOETEN

El que tiene más tirón en redes es ‘Luminiscence’, en la Basílica de Santa María del Pi (plaza del Pi, 7). Aquí combinan un coro en directo, tecnología, luces, colores y mapeado para explicar la historia con formato multisensorial. Otro plan que cada vez cuenta con más adeptos son los conciertos de órgano. Se hacen con frecuencia mensual en la Catedral de Barcelona (pla de la Seu, s/n) y en la Basílica de Santa Maria del Mar (plaza de Santa Maria, 1). Y, aunque no es de órgano, el Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes (Baixada del monestir, 9) también se ha unido a la moda, ofreciendo conciertos de lírica mensuales.

El claustro del monasterio, de noche. / Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes

4. Citas con tarot

Misticismo y amor

¿Quieres saber si tenéis futuro? ¿Estás más cerca del altar o de Bumble? ¿Estás desperdiciando otro San Valentín con alguien destinado a convertirse en anécdota de tu grupo de amigos? Ojalá la ciencia pudiera responderte esas preguntas. A falta de certezas, siempre puedes tirar por lo místico: ten una cita con tirada de cartas incluida.

El clásico: Les Gens Que J'Aime (València, 286), pub romántico, con poca luz y decoración de otro siglo perfecto para citas íntimas que cuenta con una larga experiencia en las tiradas de cartas. Georgina, la tarotista ‘in house’, te leerá la fortuna mientras tomas una copa. Obligatorio agendar cita con ella a través de las indicaciones de la web del bar.

Química propone un ‘show’ místico con cartomancia o quiromancia. / Fever

También tienen mucha experiencia en la coctelería Química (Aribau, 77). De la mano de Fever proponen un ‘show’ de cartomancia (tirada de cartas) acompañado de cócteles (con una carta inspirada en la astrología) o bikinis gourmet (los ‘Bigquini’, un sándwich gigante).

Carta del tarot en una sesión de vino, arte y astrología. / Icónica

Última recomendación: Icónica (Verdi, 42). Aquí te leen el futuro mientras hincas el codo. Organizan talleres que mezclan lienzos, vinicultura y tarot. Combo perfecto para una primera cita: tarot, pintura y vino. El día 13 de febrero organizan su próxima sesión Sí, temática San Valentín. La barra libre de vino viene incluida, perfecto si te sale la carta de la torre invertida (‘spoiler’: se avecina dramón).

5. Mecas virales

Aventuras 2x1

“Yo paso de San Valentín, es una cursilada”, “yo es que soy más de Sant Jordi”, “nosotros nunca nos regalamos nada”. ¿Sois negacionistas de San Valentín? También hay planes para vosotros. Aunque no queráis celebrar nada, hay rincones de Barcelona que están con promociones 2x1 por la ocasión. Así tenéis excusa para hacer algo el día de los enamorados sin renunciar a vuestros valores. “¡Es que estaba de oferta!”. Ningún catalán os juzgará.

Una de las atracciones en Paradox Museum, el primer museo de las paradojas de España. / RICARD CUGAT

Paradox Museum (plaza de Urquinaona, 3) es uno de los locales virales que se suma a la promoción. 2x1 hasta el 15 de febrero. Es el museo de las paradojas, lleno de exhibiciones visuales, interactivas e inmersivas. El epicentro de los ‘selfies’ en Barcelona: puedes sacarte fotos en salas interminables, en gravedad 0, cayendo por un túnel infinito, partido en dos sobre un sofá… La casa de las ilusiones ópticas.

Otro más: Eclipso (Gran Via de les Corts Catalanes, 385). Hasta el 14 de febrero, también tienen 2x1 en dos experiencias de realidad virtual, una sobre el Titanic y otra sobre el Coliseo romano. Un viaje en el tiempo a través de tecnología punta.

Las sillas multisensoriales de las exposiciones inmersivas de Petra y Mozart. / Dream Vortex

Una última promoción: la realidad virtual de Petra (Cercle Artístic de Barcelona, Arcs, 5). Fue la aventura inmersiva del verano, una experiencia con gafas de RV y una butaca con efectos multisensoriales: temblores en el suelo, brisa, e incluso olores. Los que lo han probado lo proclaman como la evolución del cine 4DX. Además, si compras el billete combinado con la experiencia de Mozart y Viena, de los mismos creadores y ubicada en el mismo edificio, te sale con un 20% de descuento. Que lo rata no te quite lo romántico.