Fiestas de Santa Eulàlia: estas son las mejores actividades gratis en Barcelona

Aparta, Mercè. Ahora le toca el turno a su rival, Santa Eulàlia, patrona de la ciudad y cuyo nombre sirve como excusa para celebrar la fiesta mayor de invierno de Barcelona. Este año será del 12 al 15 de febrero y, como es habitual, la ciudad se llena con un programa de actividades gratuitas (y para todos los públicos). Aprovecha para salir a la calle, que en teoría −y casi todos los días− habrá sol.

Las fiestas empiezan el día de Santa Eulàlia, el día 12 (que este año coincide con el jueves lardero, pistoletazo de carnaval). El acto inaugural será a las 9 h, la paseada de la ‘gegantona’ Laia, que saldrá de la Virreina hasta la plaza de Sant Jaume, donde hará su baile, el inicio oficial de las fiestas. A partir de las 18 h, el carrillón del Palau de la Generalitat convertirá las calles del centro en un auditorio, y, media hora después, Laia repite paseíto acompañada de las otras Laias —por Santa Eulàlia, todas las ‘gegantes’ de Ciutat Vella cambian su nombre y pasan a llamarse Laia—. Ojo: como guiño al carnaval, habrá ‘taronjada’ en Sant Jaume, con el habitual confeti y fuegos artificiales.

'Correfoc' en las calles de Ciutat Vella. / EPC

El viernes tendrá toda la acción tras la puesta de sol. A las 20 h, la plaza de Sant Jaume se llena con el tradicional desfile de los Protocols de l’Àliga. Después, la figura del Àliga de Barcelona recorrerá, acompañada por 'trabucaires', 'gegants' y otras figuras, el casco histórico de la ciudad, hasta bailar frente el presbiterio y el altar mayor de la basílica de Santa Maria del Mar a las 21 h. Algo antes, a las 20.15 h, la basílica también acogerá un concierto de órgano. Y si quieres acabar el día de fiesta, pásate por el Lali Jove, el festival de música joven que se celebra durante las fiestas. De 20.25 h y hasta pasada la 1 de la madrugada, ‘djs’ y actuaciones en la avenida de la Catedral.

Sábado, más cultura popular. Las calles se llenarán de ‘ball de bastons’ (plaza de Sant Jaume, a las 10 h), pasacalles de ‘gegants’ (plaza Comercial, a las 10 h), bailes tradicionales y música coral (avenida de la Catedral, durante todo el día), y mucho más. A la noche, destaca el ‘correfoc’ (para adultos, en plaza Reial, a las 20 h, e infantil, en plaza Sant Jaume a las 18.30 h) y el espectáculo de danza ‘Eulàlia’, que será en un entorno monumental: en el interior de la basílica de la Catedral (sábado, a las 21 h, domingo, a las 16.45 h).

Diada castellera por las fiestas de Santa Eulàlia en la Plaça Sant Jaume, en Barcelona. / Nazaret Romero / ACN

El domingo arranca bien pronto: a las 8 de la mañana, los ‘grallers’ harán la bajada de Santa Eulàlia al ritmo del ‘Toc de Matinades’. Buenos días para los madrugadores. A partir de las 11:30 h, en plaza Sant Jaume, espectáculo multitudinario de ‘castellers’. Y a lo largo de la mañana, vigila si caminas por el centro o te saldrá gritar “¡Jumanji!”: las calles se llenarán del ‘seguici de Santa Eulàlia’, con ‘gegants’, ‘l’Àguila’ y el resto de los animales que componen el bestiario de la ciudad.

Además, este fin de semana, decenas de museos y edificios patrimoniales estarán de puertas abiertas, con talleres, visitas guiadas y experiencias. Abrirán sus puertas el Ajuntament de Barcelona, el castillo de Montjuïc, el CaixaFòrum Barcelona, el CosmoCaixa, las sedes del MUHBA, el Museu Picasso, el Palau Güell, el MACBA, el MNAC, la fundació Joan Miró, y un sinfín más de edificios. Consulta qué días abrirán gratis en la web de cada espacio.