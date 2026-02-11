Del 12 al 15 de febrero
Fiestas de Santa Eulàlia: estas son las mejores actividades gratis en Barcelona
La fiesta mayor de invierno. Así es como se conocen las fiestas en honor a una de las patronas de la ciudad, Eulàlia. Cuatro días −de jueves a domingo− llenos de planes gratuitos
San Solterín: Barcelona se llena esta semana de planes para solteros
Las fiestas literarias de febrero en Barcelona que no te puedes perder
Aparta, Mercè. Ahora le toca el turno a su rival, Santa Eulàlia, patrona de la ciudad y cuyo nombre sirve como excusa para celebrar la fiesta mayor de invierno de Barcelona. Este año será del 12 al 15 de febrero y, como es habitual, la ciudad se llena con un programa de actividades gratuitas (y para todos los públicos). Aprovecha para salir a la calle, que en teoría −y casi todos los días− habrá sol.
Las fiestas empiezan el día de Santa Eulàlia, el día 12 (que este año coincide con el jueves lardero, pistoletazo de carnaval). El acto inaugural será a las 9 h, la paseada de la ‘gegantona’ Laia, que saldrá de la Virreina hasta la plaza de Sant Jaume, donde hará su baile, el inicio oficial de las fiestas. A partir de las 18 h, el carrillón del Palau de la Generalitat convertirá las calles del centro en un auditorio, y, media hora después, Laia repite paseíto acompañada de las otras Laias —por Santa Eulàlia, todas las ‘gegantes’ de Ciutat Vella cambian su nombre y pasan a llamarse Laia—. Ojo: como guiño al carnaval, habrá ‘taronjada’ en Sant Jaume, con el habitual confeti y fuegos artificiales.
El viernes tendrá toda la acción tras la puesta de sol. A las 20 h, la plaza de Sant Jaume se llena con el tradicional desfile de los Protocols de l’Àliga. Después, la figura del Àliga de Barcelona recorrerá, acompañada por 'trabucaires', 'gegants' y otras figuras, el casco histórico de la ciudad, hasta bailar frente el presbiterio y el altar mayor de la basílica de Santa Maria del Mar a las 21 h. Algo antes, a las 20.15 h, la basílica también acogerá un concierto de órgano. Y si quieres acabar el día de fiesta, pásate por el Lali Jove, el festival de música joven que se celebra durante las fiestas. De 20.25 h y hasta pasada la 1 de la madrugada, ‘djs’ y actuaciones en la avenida de la Catedral.
Sábado, más cultura popular. Las calles se llenarán de ‘ball de bastons’ (plaza de Sant Jaume, a las 10 h), pasacalles de ‘gegants’ (plaza Comercial, a las 10 h), bailes tradicionales y música coral (avenida de la Catedral, durante todo el día), y mucho más. A la noche, destaca el ‘correfoc’ (para adultos, en plaza Reial, a las 20 h, e infantil, en plaza Sant Jaume a las 18.30 h) y el espectáculo de danza ‘Eulàlia’, que será en un entorno monumental: en el interior de la basílica de la Catedral (sábado, a las 21 h, domingo, a las 16.45 h).
El domingo arranca bien pronto: a las 8 de la mañana, los ‘grallers’ harán la bajada de Santa Eulàlia al ritmo del ‘Toc de Matinades’. Buenos días para los madrugadores. A partir de las 11:30 h, en plaza Sant Jaume, espectáculo multitudinario de ‘castellers’. Y a lo largo de la mañana, vigila si caminas por el centro o te saldrá gritar “¡Jumanji!”: las calles se llenarán del ‘seguici de Santa Eulàlia’, con ‘gegants’, ‘l’Àguila’ y el resto de los animales que componen el bestiario de la ciudad.
Además, este fin de semana, decenas de museos y edificios patrimoniales estarán de puertas abiertas, con talleres, visitas guiadas y experiencias. Abrirán sus puertas el Ajuntament de Barcelona, el castillo de Montjuïc, el CaixaFòrum Barcelona, el CosmoCaixa, las sedes del MUHBA, el Museu Picasso, el Palau Güell, el MACBA, el MNAC, la fundació Joan Miró, y un sinfín más de edificios. Consulta qué días abrirán gratis en la web de cada espacio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Miguel Ángel, jubilado de 78 años: 'Comparto piso desde hace seis años porque cobro 650 euros al mes
- Solo uno de cada tres séniors ve prioritario dejar en herencia la casa a los hijos: 'Quieren disfrutar del patrimonio en vida
- Francesco Tonucci, pedagogo: 'La escuela está ocupando todo el tiempo de los niños, hay demasiadas horas de colegio
- Barcelona inicia las obras de su primera rampa mecánica que estrenará en verano de 2027
- Audiencias TV ayer | ‘Una nueva vida’ consigue liderar en una noche marcada por los especiales electorales de Aragón
- Trabajar 40 años y no llegar: la mitad de los futuros jubilados tendrá dificultades para mantener su nivel de vida
- Premios Gaudí 2026, en directo: a qué hora es la gala y última hora de los nominados
- La AEMET advierte de la llegada de la borrasca Nils, que dejará lluvias, fuertes vientos y temporal marítimo