San Solterín: los mejores planes para 'singles' de esta semana en Barcelona

¿Sin planes por San Valentín? ¿Porque estás solo, dices? Sujétame el cubata. Los solteros ya no se quedan en casa el 14 de febrero lamiéndose las heridas de los ‘ghostings’. Esta semana encontrarás más ‘singles’ juntos con ganas de “lo que surja” que en ‘La isla de las tentaciones’. Se impone San Solterín. Sin Valentín. El Día de los (posibles) Enamorados. Se avecinan mil eventos para las hordas de ‘singles’ que campan por Barcelona dispuestos a romper el hielo nivel ‘Titanic’. Solo falta un tarro a la entrada de los locales para meter el corazón en formol.

Cenas con desconocidos

Todos los miércoles

“Experiencias sociales en la vida real”. Así se describe en Instagram. Timeleft es un invento francés. Una plataforma que organiza cenas entre desconocidos. Haces un test y el algoritmo te junta con 5 extraños compatibles. Ya se organizan en 300 ciudades de 60 países. Funciona por suscripción.

El primer 'speed dating' literario

Jueves, 12. 18.30 h. Librería +Bernat (Buenos Aires, 6)

Pasa página al Tinder. Literal. La librería +Bernat acoge el primer 'book dating': cita a ciegas literarias. Aquí se rompe el hielo con libros. “Vive –prometen- la historia de amor que siempre has leído”. De 45 a 60 años.

San Solterín multitudinario

Jueves, 12. 20.00 h. Ocaña (Pl. Reial, 13-15)

Suelen reunir a más de 200 solteros por evento. Son los Thursday Dating, este jueves dedicado a su santo patrón: San Solterín. “No app, solo personas”, ese es su lema vital. “Queda en la vida real, no solo en los DMs”, invitan. “Citas con intención, no con confusión”. Todos los jueves.

Cata de vinos ‘single’

Viernes, 13. 18 h y 19.30 h. Espai Di-Ví (Aribau, 61)

Cata de vinos informal entre solteros. “Como cuando ibas a la discoteca pre-Tinder, pero con vinos buenos”, comparan. “Nosotros ponemos el espacio lleno de ‘singles’ –prometen-. Tú, la chispa”. Darán ideas para romper el hielo y hasta habrá una celestina a la que pedir ayuda.

Anti San Valentín con vistas

Viernes, 13. 20.00 h. Za'atar Pool & Bar (Perú, 102)

Anti San Valentín, sí, "pero no antisocial", puntualizan. Ya han vendido 250 entradas. "Conoce a gente como en la vieja escuela -proponen-: con química y miraditas". Eso si pueden apartar la mirada de las vistas de la azotea. "La pareja con más vibra puede ganar una cena", avisan. Facilitarán 'icebreakers' para las presentaciones. Entre 25 y 40 años. Organiza: Here.

Anna, Marta y Estefanía, organizadoras de Here. / Here

Citas de 7 minutos

Viernes y sábados. 20.15 h. Hotel Índigo (Gran Via, 629)

El ‘speed dating’ clásico. Jordi Martínez lleva ya una década presentando a potenciales tortolitos desde BeDazzling. Por sus manos pasan 150-200 solteros cada semana. Monta ‘speed datings’ todos los viernes y sábados, San Solterín incluido. Incluye 10-12 citas de 7 minutos.

Tardeos para solteros

Sábado, 14. 18.00 h. Jaleo (Tuset, 5-11), Madame (Tuset, 36) y La Biblio (Moià, 1)

El Tardet, habituales del tardeo 'millennial', se suman en masa a San Solterín: los 'singles' invadirán el sábado Jaleo, Madame y La Biblio (Moià, 1). Música en directo + dj set.

Química en la farmacia

Sábado, 14. 20.30 h. Pharmacy (Pau Claris, 90)

“Noche con química”, prometen. La fiesta ‘single’ se monta en una farmacia clandestina: Pharmacy (Pau Claris, 90). Es el nuevo secreto viral de los ‘influencers’: una coctelería escondida en una farmacia secreta. Tienen hasta corazones de repuesto en versión cóctel para el mal de amores. Los tragos te quitan la resaca solo de verlos: paracetamoles y aspirinas con hielo, minibotellas de oxígeno con gin, jeringuillas para chupitos, Y si la cosa se complica mucho, tienen una silla de ruedas para sacarte fuera a coger un taxi. Organiza: Les Elus Club.

Love Bingo

Sábado, 14. 20.45 h. Wild Rover (Santa Mònica, 2)

“Esto NO es un speed dating –advierten-, es una noche social de bingo pensada para que personas solteras se conozcan de forma natural, sin presión y con mucho humor”. Dan opción de Open Mic para presentarse y caja secreta para dejar mensajes a otros participantes. Organiza: BCN Afterwork Friends and Fun.

Bailar y lo que surja

Sábado, 14. 23.00 h. Diobar (av. marques de Argentera, 27)

Evento especial de San Solterín de Bcn Baila: “Para que vengas a bailar el mismo cachengue de siempre –detallan-, pero esta vez para buscar alguna personita especial”.

First Dates Exprés

Domingo, 15. 19.45 h. Alice Secret Garden (Pau Claris, 90)

“Porque después de San Valentín –invitan- todo puede pasar”. Speed dating “Cupido Edition”. Para solteros de 25 a 60 años. Garantizan al menos 7 minicitas. Organiza: bcnfriendslang.

'Sálvame Deluxe' público

Miércoles, 25. 19 h. Noa Noa, (Villarroel, 71)

Noticias relacionadas

Si San Solterín da mucho de sí, guárdate la historia para el día 25. Puedes subir a un escenario a contar tus líos amorosos como si estuvieras en Tele 5. @storytellingbarcelona monta 'open mics' temáticos una vez al mes. El tema de febrero será el amor, obvio.