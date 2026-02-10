Los eventos literarios de febrero en Barcelona que no te puedes perder

¿Aficionado a la lectura pero siempre te enteras de los planes a última hora o cuando ya han pasado? Si no llegaste a tiempo para la firma de Autumn Woods el sábado en la Casa del Libro de Rambla Catalunya o al festival de BCNegra a principios de mes, aún estás a tiempo para no perderte más citas con los libros en Barcelona lo que queda de febrero. Aquí tienes los mejores eventos literarios.

Las citas sin algoritmos ni redes de por medio empiezan a ser un esencial en una sociedad en la que parece que todo va de la mano de un ‘me gusta’ o un ‘DM’ (o mensaje directo, para los que no son centennials).

Para desmarcarse de otras aplicaciones y buscar pareja o un amigo literario, PlanetadeLibros propone toda una experiencia basada en el ‘speed dating’ pero con el tópico de los libros como eje central, sin segundas intenciones. Se celebrará el 12 de febrero en la librería +Bernat (Buenos Aires, 6) a las 18.30 h.

Si aún no tienes tu plaza, la puedes conseguir apuntándote aquí.

Con el espíritu de Carnaval bien vivo, en el Museo Marítimo de Barcelona (Av. de les Drassanes, s/n) se celebrará uno de los eventazos literarios del mes ambientado en el mundo de ‘Metal Slinger’, una de las novelas fantásticas con romance del año. Habrá un mercado muy peculiar y el código de vestimenta es el 'romantasy', así que queda abierta la veda a la creatividad de cada uno.

La cita literaria será el próximo 21 de febrero y está abierta al público por 35 euros en los que entra una bolsa exclusiva con el libro, un saquito de dinero para comprar en el mercado, pica-pica y bebida y alguna que otra sorpresa. Pero si quieres tu entrada, tendrás que correr un poco, porque aquí tienes las pocas disponibles que quedan.

También con motivo del Carnaval, la librería A Romance Court (Monistrol, 1) organiza en 'petit comité' otra fiesta con un ‘dress code’ muy acorde a su local: cualquier personaje fantástico.

Será también el 21 de febrero a las 20.30 h y “la diversión estará garantizada”, prometen en su convocatoria. Además de esta fiesta, también organizan clubes de lectura cada semana. Para consultarlos solo tenéis que echar un vistazo a su perfil de Instagram.

Competición de poesía oral interpretada, obras originales, el público como jurado, ¡y gratis! Celebrado en el CCCB, los mejores intérpretes compiten para combinar poesía, molólogo teatral y ‘performance’ en rondas cronometradas de unos tres minutos. ¿Conectas con la autoexpresión y los temas sociales actuales expresados con el cuerpo y la voz? Ya tienes otra cita pendiente para el 21 de febrero a las 18h.

Un año después, la primera muestra de España consagrada al libro musical vuelve con una segunda edición en la que habrá conciertos, presentaciones, charlas y exposiciones de fotografía. Todo en el Casinet d’Hostafrancs (C/ del Rector Triadó, 53), que acogerá unos 25 expositores de editoriales y tiendas especializadas con más de 5.000 libros a la venta.

La feria se celebrará el fin de semana del 28 de febrero y 1 de marzo, pero hay actividades desde el 25 de febrero. Por ejemplo, el jueves podrás asistir a una charla con Miguel Barrero en la Biblioteca Vapor Vell en la que hablará de ‘El guitarrista de Montreal’ (Galaxia Gutenberg) con Jordi Bianciotto, cronista musical de EL PERIÓDICO.

Las entradas del Book Music Festival están a la venta aquí desde 4 euros.