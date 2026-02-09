Qué hacer esta semana en Barcelona: estos son los mejores planes

Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.

Carnaval en Barcelona

Disfraces y rúas

Este jueves, día 12, es el jueves lardero, el pistoletazo que marca el inicio de la semana carnavalera. Barcelona vuelve a celebrar su tradicional rúa del Arribo en Sants, que llenará unos 500 metros con música y disfraces y culminará en el parque de la España Industrial, con un gran espectáculo central. Aquí tienes toda la información sobre la rúa del Arribo, aquí el programa completo del Carnaval y aquí las mejores fiestas de disfraces.

Carnaval de Sitges

Fiestón carnavalero

No puede faltar uno de los grandes eventos de la costa catalana: el Carnaval de Sitges. Las fiestas empezaron el sábado 7, con la presentación de la Reina del Carnaval de Sitges 2026. Y los jolgorios no se quedan ahí: esta semana hay Arribo del rey del Carnestoltes y, para celebrarlo, más fiestas callejeras, disfraces, música y decenas de actividades para todos los públicos.

Dónde: Sitges

Cuándo: hasta el 18 de febrero.

Anterior edición de la recepción del rey Carnestoltes en Sitges. / Zowy Voeten / EP

Festes de Santa Eulàlia

La fiesta mayor de invierno

Vuelven las Festes de Santa Eulàlia, la fiesta mayor de invierno de Barcelona. Este año, además, coincidiendo con Carnaval, así que espera un fin de semana movidito. Cuatro días con eventos callejeros, puertas abiertas, cultura popular, música y mucho más. Aquí tienes el programa de actividades.

Cuándo: del 12 al 15 de febrer.

Diada castellera por las fiestas de Santa Eulàlia de 2025 en la Plaça Sant Jaume, en Barcelona. / Nazaret Romero / ACN2. ACN

El barquer

Julio Manrique vuelve a Jez Butterworth

'El barquer', esa obra multipremiada de Jez Butterworth sobre los conflictos de Irlanda del Norte en los 80 llega a Barcelona dirigida por Manrique. El texto se centra en un día (durante la fiesta de la cosecha) en el contexto de la huelga de hambre con la que IRA reclama el estatus de presos políticos para sus jóvenes encarcelados.

Dónde: Lliure de Montjuïc (paseo de Santa Madrona, 40-46).

Cuándo: hasta el 15 de marzo.

House of ErikaLust

Recorrido erótico inmersivo

Realidad virtual, realidad aumentada, 'mapping', tecnología audiovisual... Y todo, enfocado al porno ético y feminista. Así es House of ErikaLust, la propuesta de la famosa productora ErikaLust y la primera experiencia erótica inmersiva de Europa. Últimos días para pasarse: cierra las puertas el día de San Valentín (¿qué mejor plan para celebrarlo?).

Dónde: House of ErikaLust (Taulat, 53).

Cuándo: hasta el 14 de febrero.

"Ecstasy Unveiled: A Lush Tribute to Pleasure and Diversity", la última sala de la exposición, con una inmersión 360º. / ZOWY VOETEN

Voces del Pacífico

Antropología en el CaixaFòrum

Última semana para pasarse por la apuesta invernal del CaixaFòrum: 'Voces del Pacífico. Innovación y tradición'. Esta muestra recoge más de doscientos objetos procedentes de distintas culturas y periodos de Oceanía. Milenios de historia que han recorrido miles de kilómetros. Un imperdible.

Dónde: CaixaFòrum (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).

Cuándo: hasta el 15 de febrero.

Maria Magdalena

Por las mujeres borradas por la historia

Los dramaturgos Carme Portaceli y Michael De Cock han explorado a mujeres controvertidas de la historia de la literatura en sus obras: Mrs. Dalloway de Virginia Woolf o Madame Bovary de Flaubert, por ejemplo. En su última propuesta para el TNC se centran en María Magdalena, "el símbolo —con diferencia— de las mujeres borradas", aseguran. Un drama ficticio que usa la narrativa para reflexionar de forma crítica sobre las diversas realidades sociales de las mujeres.

Dónde: Teatre Nacional de Catalunya (plaza Arts, 1).

Cuándo: hasta el 22 de febrero.

Un momento de 'María Magdalena'. / David Ruano / TNC

Exposición sobre mitología catalana

Una muestra itinerante

El Serpent o el Joan de l'Os. ¿Te suenan? Son algunos de los nombres protagonistas del rico folklore catalán, que a pesar de contar con páginas y páginas de referencias, siempre ha sido algo olvidado en favor de las tradiciones célticas o nórdicas. ¿Quieres redescubrir los personajes que componen el bestiario mitológico nacional? Pásate por las bibliotecas de Barcelona, que estarán acogiendo de forma itinerante durante un año la muestra 'Exposició sobre mitologia catalana'.

Dónde: Biblioteca Joan Miró (Vilamarí, 61).

Cuándo: hasta el 20 de marzo.

Luminiscence

Un mapeado monumental

Luminiscence, el espectáculo inmersivo que ha hecho ruta internacional con más de un millón de espectadores en todo el globo, vuelve a Barcelona. Música, tecnología, luces, colores y mapeado se juntan para explicar la historia de la Basílica de Santa María del Pi en una experiencia multisensorial.

Dónde: Basílica de Santa María del Pi (plaza del Pi, 7).

‘Luminiscence’, un espectáculo inmersivo de luz y música en Santa Maria del Pi. / ZOWY VOETEN

Gerónimo Stilton Live

Recorrido inmersivo

Adéntrate en el mundo de Gerónimo Stilton en esta experiencia inmersiva familiar. En total, 1.000 m² de escenografía, efectos visuales, juegos y actores en directo que protagonizan este recorrido teatralizado, durante el cual recorrerás bosques, casas y hasta te subirás en trenes mágicos.

Dónde: Westfield La Maquinista (Potosí, 2).

Un actor encarna a Gerónimo Stilton en el espectáculo inmersivo de La Maquinista / Miquel Muñoz

Leonardo Versus Michelangelo

Exposición inmersiva

La describen como la propuesta más ambiciosa de Ideal, los pioneros en arte inmersivo de Barcelona. 'Leonardo Versus Michelangelo' es un homenaje al histórico desafío que en 1503 enfrentó a Leonardo y Michelangelo, cuando ambos artistas recibieron el encargo de pintar un mural en la Sala dei Cinquecento del Palazzo Vecchio de Florencia y ninguno de los dos terminó su obra. Un cara a cara digital entre ambos maestros renacentistas que sirve de repaso a dos de los catálogos más importantes de la historia del arte y que ahora llega a su recta final.

Dónde: Ideal Centre d'arts digitals (Doctor Trueta, 196-198).

Cuándo: hasta el 1 de marzo.

Un fragmento de 'Leonardo vs Michelangelo'. / IDEAL Barcelona

En el mar de Sorolla con Manuel Vicent

El maestro valenciano, en Barcelona

El Palau Martorell será la sede de 'En el mar de Sorolla con Manuel Vicent', una de las exposiciones más grandes dedicadas a Joaquín Sorolla, el maestro que retrató a la perfección las luces del Mediterráneo. La colección reúne 86 obras del valenciano, incluidas algunas de las más icónicas, a través de un comisariado literario a cargo del autor Manuel Vicent.

Dónde: Palau Martorell (Ample, 11).

Cuándo: hasta el 6 de abril.

Sala de la exposición 'En el mar de Sorolla con Manuel Vicent'. / Palau Martorell

Montserrat, mare i terra

1.000 años de devoción

Para celebrar el milenario del monasterio de Montserrat, el Museu Frederic Marès, que ya tiene una sala dedicada a la montaña y a su figura de la Madre de Dios, organiza la muestra 'Montserrat, mare i terra', dedicada al colecionismo devocional de su figura. En total, 40 obras expuestas y una agenda llena de actividades que exploran la montaña y la virgen.

Dónde: Museu Federic Marès (plaza Sant Iu, 5).

Noticias relacionadas

Cuándo: hasta el 24 de mayo.