Pasa página al Tinder: llega a Barcelona el primer 'speed dating' literario

Bajo el lema "Vive la historia de amor que siempre has leído" y con la llegada de San Valentín, las librerías +Bernat de Barcelona y Gaztambide de Madrid se transformarán la tarde del 12 de febrero en el escenario perfecto para pasar página al Tinder. Se trata de un taller de citas rápidas organizado por PlanetadeLibros que está inspirado en el 'speed dating' clásico, pero con un giro que va más allá al situar los libros en el centro de la conversación.

El encuentro, bautizado como 'Book Dating', reunirá a 20 personas de entre 45 y 60 años en cada librería que encadenarán conversaciones exprés de tres minutos en las que tendrán que intercambiar gustos, recuerdos y referencias literarias. Guiados siempre por una serie de preguntas pensadas para romper el hielo desde la lectura, la propuesta es conocer a los demás a través del imaginario cultural, dejando atrás las primeras impresiones. Además, la dinámica que se estrena dentro del grupo editorial estará conducida por la periodista Carmen Juan ('La radio de Julia') en Barcelona y la periodista y escritora Raquel Martos, en Madrid.

"Un libro puede ser el comienzo de todo"

En la antesala del famoso 14 de febrero, San Valentín, la propuesta se presenta como una alternativa original para unir lectura, vida social y formas más humanas y menos algorítmicas de relacionarse. Por ello, 'Book Dating' nace como un espacio "sin respuestas correctas ni exámenes literarios, sin la presión de impresionar y donde lo importante es la curiosidad, la escucha activa y el placer de compartir historias. Unas historias que, con un poco de suerte, pueden llevar a la mejor de todas, la que se cuenta en voz alta. Porque a veces un libro es solo un libro y otras puede ser el comienzo de todo", señalan desde la organización en un comunicado.

Para apuntarse, únicamente hay que rellenar este formulario o preguntar directamente por el 'Book Dating' en las librerías donde tendrá lugar el encuentro.