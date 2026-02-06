Dónde encontrar los mejores disfraces de Carnaval en Barcelona (y qué se llevará este año)

Prepárate para ver más pelucas lila que en la gala ‘drag’ de Gran Canaria. Este año el disfraz de moda de Carnaval es el de ‘Las guerreras K-pop’, el pelotazo de Netflix que ha arrasado en los Grammy y que va a por el Oscar. Una moda que, aseguran las tiendas de disfraces, ya lleva desde Halloween y que parece que no pierde el fuelle. Eso sí, entre niños y niñas. La película de animación no ha calado en el público adulto, que ha tirado por otros derroteros menos pop en un año sin grandes fenómenos de masas.

Cerveza gratis en versión callejera. / Jordi Otix / EPC

“No ha habido ningún ‘boom’ a lo ‘El juego del calamar’”, cuenta Carlos, propietario de Welcome Fiestas (València, 508), expertos en disfraces −llevan más de tres décadas vendiéndolos y cuentan con un catálogo con más de 200−. La única serie que ha despertado algo de interés ha sido ‘Stranger Things’, según apunta Carlos: “Ha removido al público y por eso han estado pidiendo cosas temáticas de los 80”.

Coincide Yolanda, propietaria de Atucom (Roger de Llúria, 27), que lleva también en el sector casi tres décadas: “este año se lleva mucho los 80. Y no solo para Carnaval. Se están haciendo fiestas todo el año con temática ochentera”. Como indica Carlos, se trata de una tendencia atemporal, y los disfraces de los 60, 70 y 80 para eventos tematizados son exitazos, no importa el mes del año. Por supuesto, incluidos los de ABBA, un mítico disfraz grupal.

Un cliente probándose un disfraz de gamba en Welcome Fiestas. / Manu Mitru

En este año sin tendencias, Carnaval vuelve a los clásicos, aseguran ambos. Y un tipo de ‘best-seller’ muy habitual son los disfraces cómodos: “Los que son tipo pijama, que van con cremallera y listo, muy típico para ir a discotecas”, detalla Carlos. Los más vendidos son los tan extendidos en forma de animales y frutas. “Fácil de poner y económico”. Yolanda cree que son los trajes más divertidos, sobre todo cuando se va más allá de los animales: “¡tenemos también un radiocasete, un paquete de Mentos, uno de Smit, un alcoholímetro, hasta un traje con una conversación de WhatsApp!”, cuenta.

Disfraz de conversación de Whatsapp de Atucom. / Jordi Otix / EPC

¿Que no quieres gastarte dinero en una cosa que solo usarás una vez? Atucom no solo vende trajes, también los alquila. De hecho, su empresa no solo trabaja para Carnaval, sino que llenan los armarios de producciones teatrales, anuncios, incluso las cabalgatas de Reyes. Además, sacan pecho, “todo con fabricantes mayoritariamente locales”. Advierte, eso sí, que no te demores mucho en decidir tu disfraz: solo queda una semana para Carnaval (este año cae del 12 al 18 de febrero), así que estás ya en plena temporada de compras ‘last minute’. Cuidado que pronto habrá ‘sold outs’.