‘Juego de tronos’ en Barcelona: aprende a combatir con espadas XXL y armaduras

Decir que te sientes entre la espada y la pared sería una redundancia. Se ven más armas de un vistazo que las que vuelan a diario por Twitter. Aquí provocan más duelos peliculeros que Elon Musk con un mal día. ¡Clang!, ¡cling!, ¡clang! Ahora mismo hay una decena de espadachines novatos entrando en combate. Espadas XXL y caras de extra a punto de palmarla. Dirías que acaban de salir del nuevo ‘spin off’ de ‘Juego de tronos’ si no fuera por la careta de esgrima y porque no ves a nadie sin cabeza. Estas réplicas medievales no rebanan cuellos. “No –se ríen-, que luego hay que limpiarlo”.

Una pared de Duo Bellum llena de espadas largas y roperas. / MANU MITRU / EPC

Duo Bellum (plaça del Sol, 3-4, Esplugues de Llobregat). Esta es una clase de iniciación de espada larga (o de dos manos). Con las que pelean Conan, Jon Nieve, The Witcher, o el nuevo caballero de los 7 reinos de HBO. 1,25 metros, de empuñadura a punta. «Si puedes servirte un vaso de agua –te anima Oriol–, puedes manejarla». Pesa como una botella de agua: kilo y medio. Tú le das la razón sin pestañear. Al menos hasta que deja de apuntarte con la espada.

Oriol Salvador empuña una espada larga. / MANU MITRU / EPC

Oriol Salvador, 43 años, es un instructor con modales del Siglo de Oro. Tiene una veintena de espadas de época en casa. Lleva casi 20 años haciendo esgrima histórica. Es “maestro de armas”, se presenta. Eso significa que te ganaría en duelo en menos de lo que se tarda en decir “me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi pa...”. No le temblaría el pulso si se batiera con el espadachín de ‘La princesa prometida’. ¿Le ganaría? “Creo que sí”. Lo dice con humildad.

Se ven réplicas de armas del siglo XIII al XIX. Espadas largas, roperas, de puño. Quizá 60, 70, calculan por lo bajo. Aquí llevan desde 2005 enseñando a batirse en duelo con rigor histórico. Duo Bellum es una de las salas de la Associació Catalana d’Esgrima Antiga. Hay otra en Girona y una sala asociada en Vilassar de Mar. “Somos uno de los grupos más grandes de España”, sacan pecho.

Enseñando golpes maestros. / MANU MITRU / EPC

Serán unos 170 alumnos. Media de edad: treinta y tantos. Hay chicos de 18 años y señores de 67. Suelen llenar los cursos de iniciación. Sobre todo cuando el invierno ‘is coming’. “Sí que es verdad que lo notamos cuando hay ‘Juego de Tronos’”.

Una alumna novata se prepara para la clase. / MANU MITRU / EPC

Nada que ver con las películas. “Mucha gente empieza pensando que hará de Conan, pero es muy técnico”, avisa Oriol. Hay mucha teoría. Ellos siguen sobre todo la tradición alemana: Kunst des Fechtens, se llama. El arte de la esgrima se remonta al siglo XV. “Intentamos acercarnos lo máximo a cómo era”, detalla el espadachín medieval. Es como revivir la historia con espada.

Oriol (derecha) en pleno duelo. / MANU MITRU / EPC

¿Tópicos peliculeros? “Que las espadas pesan mucho”, desmiente Oriol. Pesan menos de lo que parece, es verdad. “Cualquiera las puede usar. Usar bien ya es otra cosa”, se ríe. También es improbable ver en el mundo real espadachines insultándose a la cara con las espadas cruzadas enganchadas a ras de pecho. “Es una posición muy peligrosa”.

“¿Te he hecho daño?”. Una novata se lo pregunta preocupada a su contrincante después de soltarle un golpe maestro. En estos duelos no se ven puñaladas traperas a lo R. R. Martin. «No hemos visto un comportamiento más cívico en una sala donde se pegan», garantizan los instructores.

Los alumnos de iniciación posan con sus espadas. sin punta / MANU MITRU / EPC

¿Lo que más gusta? “Hacer algo de deporte friki”, se ríe una de las alumnas. Ella llevó espada hasta en su boda, confiesa. “Es divertido –se encoge de hombros Oriol-. Jugar con espadas es divertido”. Al fin y al cabo, los hombres –parafrasea- son niños pero con juguetes más caros. Cada espada cuesta 300, 400 euros “mínimo”.

En Duo Bellum también enseñan la Verdadera Destreza. Es un arte marcial español del Siglo de Oro. Además de espada larga, dan clases de ropera -la de los mosqueteros-, espada y broquel (con un escudo pequeño) y sable. No, no enseñan a sablear a los amigos.

Combates medievales con armadura

En Barcelona se puede combatir hasta con armadura. Combate medieval –se llama oficialmente–, HMB (Historical Medieval Battles). “Los combates son mucho más directos y brutales que los de las películas”, garantizan. “Es como mezclar rugby, hockey, judo y esgrima, pero con espadas y armadura”, compara Marcos Leal. Es el capitán del barcelonés Born Combat Medieval. Son una veintena de socios. Entrenan los fines de semana en Parets del Vallés.

“La armadura no es un disfraz –explican-. Es lo que evita que vayas al hospital”. Pesa entre 20 y 30 kilos. Solo el casco son 6. Servidora duró con eso encima apenas 5 minutos sin parecer un caballero de la mesa cuadrada de los Monty Python.

Born Combat Medieval. / Jorge Romero

«Se piensa antes en 'Juego de tronos' que en nuestra propia historia». Se refieren al bohurt, «el arte marcial que se practicaba en Europa». Utilizan las mismas armas que en los torneos medievales: mazas, hachas, alabardas, espadas. Réplicas sin filo y sin punta. «Solo por el peso y la forma, ya serían letales». Se lucha en duelos y melés, que es la clásica batalla campal. El reglamento es sencillo: gana el equipo que queda en pie. «Se ve muy bruto, pero hay mucho estudio detrás», aseguran.