Qué hacer esta semana en Barcelona: estos son los mejores planes

Llum BCN

Festival de artes lumínicas del Poblenou

Vuelve Llum BCN, el festival que convierte el barrio del Poblenou en un hub cultural lleno de luces y espectáculos visuales. En total habrá tres recorridos (azul, naranja y verde) donde podrás visitar muestras tecnológicas en espacios emblemáticos como el TNC, l'Auditori o la torre Glòries (que proyectará láseres como un faro urbano). Como novedad, en esta 15ª edición, aunque el Poblenou sigue siendo el epicentro del festival, para celebrar que Barcelona será la capital de la arquitectura, habrá instalaciones en todos los distritos.

Cuándo: del 6 al 8 de febrero.

BCNegra

Festival de Novela Negra de Barcelona

¿Eres de los que nunca pasó página de Angela Lansbury y su mítica Jessica Fletcher? Entonces ya sabrás que esta semana Barcelona se llena con historias más rocambolescas que las de 'Crims'. Vuelve BCNegra, el Festival de Novela Negra de Barcelona. Una decena de espacios de Barcelona se consagrarán durante toda la semana a este género literario, con decenas de presentaciones, charlas, debates, autores y actividades muy variadas y espectaculares como, por ejemplo, Instant Movies, el rodaje en directo de una película improvisada en Mooby Bosque.

Cuándo: hasta el 2 al 8 de febrero.

Año Nuevo Chino 2026

Hola, 4724

Los chinos ya están en el futuro. Y no porque su tecnología nos dé mil patadas, sino porque, literalmente, el calendario lunar indica que ahora, en febrero, entramos de lleno al 4724, año del caballo. Para celebrar el año nuevo lunar, diversas comunidades asiáticas (porque, aunque el nombre indique lo contrario, no solo la china lo celebra, es igual de importante para la filipina o la malaya) se reunirán este fin de semana (diez días antes de la fiesta oficial, el 17 de febrero) con un programa lleno de actividades.

Dónde: parque Estació del Nord y Arc de Triomf.

Cuándo: 7 y 8 de febrero.

Celebración del año nuevo chino en Barcelona el año pasado. / Marc Asensio Clupés / EPC

Carnaval de Sitges

Fiestón carnavalero

Vuelve uno de los grandes eventos de la costa catalana: el Carnaval de Sitges. Las fiestas empiezan este sábado, con la presentación de la Reina del Carnaval de Sitges 2026. A partir de la semana que viene, más fiesta junto al Arribo del rey del Carnestoltes. Diez días de fiestas callejeras, disfraces, música y decenas de actividades para todos los públicos.

Dónde: Sitges

Cuándo: del 7 al 18 de febrero.

Anterior edición de la recepción del rey Carnestoltes en Sitges. / Zowy Voeten / EP

Mercadillos de este fin de semana

Para los fans del vintage

¿Buscando pasarte el fin de semana entre paraditas? Estos son los mejores mercadillos de viernes a domingo. Primera propuesta: el habitual circuito de Two Market. Este domingo, día 8, se compone por los mercados 'indoor': Todo a 1€ en la Nau Bostik (Ferran Turné, 11), el Akilo Pop Up, con moda dosmilera a 35 euros el kilo, también en la Nau Bostik (Ferran Turné, 11) y el Booom Market, con chaquetas de piel a 30€, en Soulivre (Llull, 68).

Un imperdible: vuelve el Flea con suformato en el Clot: La puça de Clot-Aragó. Un súpermercadillo entre las calles Aragó i Clot con 100 paradas de segunda mano y vintage. El domingo, día 8, de 10 h a 18 h.

¿Buscando más chollazos? Pues el mercado de Residu Zero es para ti. Segunda mano con precios minúsculos. 7 de febrero, en Joncar, 35, en el Poblenou.

Y como es el sábado de febrero, vuelve el Palo Market Fest , el mercadillo de diseño, marcas locales y tesoros escondidos. 7 y 8 de febrero, en Palo Alto Barcelona (Pellaires, 30).

Paraditas en el jardín del Palo Market Fest. / Cedida

Paradiso - 10 Years Anniversary

Una década de cócteles

La mítica coctelería Paradiso cumple 10 años. Por eso, este domingo organizan Paradiso - 10 Years Anniversary un tardeo con 'djs', fiesta, juegos y, por supuesto, diversas barras de cócteles cinco estrellas.

Dónde: Bonavista Rooftop (Mallorca, 1).

Cuándo: 8 de febrero.

Nitsa: Danny L Harle

Un genio musical en Apolo

Si quieres salir de fiesta, este fin de semana Apolo es el 'place to be'. Tendrán 'dj set' de Danny L Harle, productor británico que ha trabajado con la crème de la crème del panorama musical actual: Charli XCX, Dua Lipa, Tame Impala, PinkPantheress, Florence and the Machine y más.

Dónde: Sala Apolo (Nou de la Rambla, 113).

Cuándo: 6 de febrero.

Studio Ghibli en cines

Vuelven los clásicos

El mítico Studio Ghibli cumple 40 años, así que cinco películas icónicas vuelven a los cines Yelmo este enero para celebrarlo: 'El chico y la garza', 'El castillo ambulante', 'El viaje de Chihiro', 'La princesa Mononoke' y 'Porco Rosso'.

Dónde: Cines Yelmo en Westfield La Maquinista (Potosí, 2) y otros Yelmo de Catalunya.

Cuándo: hasta el 12 de febrero.

House of ErikaLust

Recorrido erótico inmersivo

Realidad virtual, realidad aumentada, 'mapping', tecnología audiovisual... Y todo, enfocado al porno ético y feminista. Así es House of ErikaLust, la propuesta de la famosa productora ErikaLust y la primera experiencia erótica inmersiva de Europa. Últimos días para pasarse: cierra las puertas el día de San Valentín (¿qué mejor plan para celebrarlo?).

Dónde: House of ErikaLust (Taulat, 53).

Cuándo: hasta el 14 de febrero.

"Ecstasy Unveiled: A Lush Tribute to Pleasure and Diversity", la última sala de la exposición, con una inmersión 360º. / ZOWY VOETEN

Figuracions entre guerres 1914-1945

Arte y guerra

Última semana para pasarse por 'Figuraciones entre guerras 1914-1945', una exposición histórica que retrata un período convulso y de gran efervescencia artística: el periodo entreguerras, desde el inicio de la Primera Guerra Mundial y hasta el final de la Segunda, pasando por la Guerra Civil española. En total, más de 100 obras, la mayoría inéditas, de autores como Josep de Togores, Olga Sacharoff, Manolo Hugué, Le Corbusier, Joaquín Torres-García, entre otros muchos.

Dónde: Sala Parés (Petritxol, 5).

Cuándo: hasta el 7 de febrero.

'La bagarre', una de las obras de la colección. / Josep de Togores

Exposición sobre mitología catalana

Una muestra itinerante

El Serpent o el Joan de l'Os. ¿Te suenan? Son algunos de los nombres protagonistas del rico folklore catalán, que a pesar de contar con páginas y páginas de referencias, siempre ha sido algo olvidado en favor de las tradiciones célticas o nórdicas. ¿Quieres redescubrir los personajes que componen el bestiario mitológico nacional? Pásate por las bibliotecas de Barcelona, que estarán acogiendo de forma itinerante durante un año la muestra 'Exposició sobre mitologia catalana'.

Dónde: Biblioteca Joan Miró (Vilamarí, 61).

Cuándo: hasta el 20 de marzo.

Voces del Pacífico

Antropología en el CaixaFòrum

Últimas semanas para pasarse por la apuesta invernal del CaixaFòrum: 'Voces del Pacífico. Innovación y tradición'. Esta muestra recoge más de doscientos objetos procedentes de distintas culturas y periodos de Oceanía. Milenios de historia que han recorrido miles de kilómetros. Un imperdible.

Dónde: CaixaFòrum (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).

Cuándo: hasta el 15 de febrero.

Maria Magdalena

Por las mujeres borradas por la historia

Los dramaturgos Carme Portaceli y Michael De Cock han explorado a mujeres controvertidas de la historia de la literatura en sus obras: Mrs. Dalloway de Virginia Woolf o Madame Bovary de Flaubert, por ejemplo. En su última propuesta para el TNC se centran en María Magdalena, "el símbolo —con diferencia— de las mujeres borradas", aseguran. Un drama ficticio que usa la narrativa para reflexionar de forma crítica sobre las diversas realidades sociales de las mujeres.

Dónde: Teatre Nacional de Catalunya (plaza Arts, 1).

Cuándo: hasta el 22 de febrero.

Un momento de 'María Magdalena'. / David Ruano / TNC

Luminiscence

Un mapeado monumental

Luminiscence, el espectáculo inmersivo que ha hecho ruta internacional con más de un millón de espectadores en todo el globo, vuelve a Barcelona. Música, tecnología, luces, colores y mapeado se juntan para explicar la historia de la Basílica de Santa María del Pi en una experiencia multisensorial.

Dónde: Basílica de Santa María del Pi (plaza del Pi, 7).

‘Luminiscence’, un espectáculo inmersivo de luz y música en Santa Maria del Pi. / ZOWY VOETEN

Gerónimo Stilton Live

Recorrido inmersivo

Adéntrate en el mundo de Gerónimo Stilton en esta experiencia inmersiva familiar. En total, 1.000 m² de escenografía, efectos visuales, juegos y actores en directo que protagonizan este recorrido teatralizado, durante el cual recorrerás bosques, casas y hasta te subirás en trenes mágicos.

Dónde: Westfield La Maquinista (Potosí, 2).

Un actor encarna a Gerónimo Stilton en el espectáculo inmersivo de La Maquinista / Miquel Muñoz

Leonardo Versus Michelangelo

Exposición inmersiva

La describen como la propuesta más ambiciosa de Ideal, los pioneros en arte inmersivo de Barcelona. 'Leonardo Versus Michelangelo' es un homenaje al histórico desafío que en 1503 enfrentó a Leonardo y Michelangelo, cuando ambos artistas recibieron el encargo de pintar un mural en la Sala dei Cinquecento del Palazzo Vecchio de Florencia y ninguno de los dos terminó su obra. Un cara a cara digital entre ambos maestros renacentistas que sirve de repaso a dos de los catálogos más importantes de la historia del arte y que ahora llega a su recta final.

Dónde: Ideal Centre d'arts digitals (Doctor Trueta, 196-198).

Cuándo: hasta el 1 de marzo.

Un fragmento de 'Leonardo vs Michelangelo'. / IDEAL Barcelona

En el mar de Sorolla con Manuel Vicent

El maestro valenciano, en Barcelona

El Palau Martorell será la sede de 'En el mar de Sorolla con Manuel Vicent', una de las exposiciones más grandes dedicadas a Joaquín Sorolla, el maestro que retrató a la perfección las luces del Mediterráneo. La colección reúne 86 obras del valenciano, incluidas algunas de las más icónicas, a través de un comisariado literario a cargo del autor Manuel Vicent.

Dónde: Palau Martorell (Ample, 11).

Cuándo: hasta el 6 de abril.

Sala de la exposición 'En el mar de Sorolla con Manuel Vicent'. / Palau Martorell

Montserrat, mare i terra

1.000 años de devoción

Para celebrar el milenario del monasterio de Montserrat, el Museu Frederic Marès, que ya tiene una sala dedicada a la montaña y a su figura de la Madre de Dios, organiza la muestra 'Montserrat, mare i terra', dedicada al colecionismo devocional de su figura. En total, 40 obras expuestas y una agenda llena de actividades que exploran la montaña y la virgen.

Dónde: Museu Federic Marès (plaza Sant Iu, 5).

Cuándo: hasta el 24 de mayo.