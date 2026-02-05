Dónde celebrar Carnaval: las mejores fiestas de disfraces en Barcelona

Prepara la peluca, tus galas más estrafalarias y tu maquillaje más chillón. No, no eres Rappel repasando su rutina matutina. Es porque ya está aquí Carnaval, época de enterrar sardinas, ponerse cruces de ceniza en la frente y, sobre todo, salir a la calle a bailar ataviado en un disfraz. Este año cae entre el 12 y el 18 de febrero, así que tienes tiempo para escoger… y comprar las entradas con antelación, que se agotan rápido.

Desde el jueves lardero (día 12) hasta el miércoles de ceniza (día 18), las calles, plazas y equipamientos municipales se llenan de actividades para toda la familia. Que si concursos de tortillas, que si degustación de cocas de chicharrones, que si bailes de máscaras… De todo. Por supuesto, también las tradicionales rúas, que durante el fin de semana harán bailar a todos los distritos de la ciudad con sus desfiles cargados de petardeo popular.

Fiesta nocturna en la centenaria sala de La Paloma. / Cedida

Más allá de fiestas callejeras, la agenda carnavalera se llena con planes de club. El día 14 tienes cita con Paral·lel 62 (avenida Paral·lel, 62), que organiza su habitual Carnaval Bravo, una noche de salsa, perreo, reguetón y más ritmo latino. ¿Prefieres una fiesta en un entorno monumental? El Monumental Club (el tardeo de la antigua plaza de toros) inaugura su temporada de 2026 con una gran fiesta de Carnaval. Igual de monumental es la sala La Paloma (Tigre, 27), que tendrá un ‘takeover’ de Glove Party, expertos petardeo.

Noticias relacionadas

Fiesta al atardecer en la plaza Monumental. / Monumental Club

Los grandes nombres de la noche también llenan su programación con disfraces. Sutton (Tuset, 13) tendrá carnaval del 11 al 14 (con tardeo incluido el mismo sábado). Apolo (Nou de la Rambla, 113) lo celebrará el jueves 12 en la Milshake y el domingo 15 con el tardeo (y lo que surja) de Churros. Wolf (Almogàvers, 88) tendrá triple sesión, de jueves a sábado. Y Razzmatazz (Almogàvers, 122) lo celebra con sus fiestas más verbeneras: El Dirty, el miércoles 11, y Mandanga el jueves 12. Tienes donde escoger.