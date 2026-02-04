Plan de época
Ruta inmersiva para vivir tu fantasía ‘Bridgerton’ en Barcelona
¿No puedes esperar a ver el desenlace del taquillazo de Netflix? Pues móntate tú tu propia película. Ruta inmersiva por rincones que siguen viviendo en el 1800
Querido lector… ¿enganchado a la cuarta temporada de ‘Los Bridgerton’? Sí, el fenómeno de masas ha vuelto. Y con él, el furor de época. Seguro que ya hasta se levanta solo el meñique cuando tomas el café de la mañana. ¿No puedes esperar a que estrenen la segunda tanda de capítulos? Pues con esta ruta harás la espera más amena. En estos locales de Barcelona no viajarás en el tiempo, pero casi. Aquí se ofrecen experiencias dignas del Londres del siglo XIX.
Primer plan, uno muy obvio, pero que no puede faltar en la lista: ‘Candelight: Lo Mejor de Bridgerton’. El formato de música acústica a la luz de las velas que triunfa por todo el mundo se ha aliado con Netflix para ofrecer varias sesiones dedicadas a ‘Los Bridgerton’, con la música de la serie −temazos contemporáneos reinterpretados a cuerda como si fueran clásicos decimonónicos− en un ambiente muy romántico. Cuatro sesiones: los días 28 de febrero (coincidiendo con el estreno de la segunda parte de la temporada), 28 de marzo, 4 de abril y 11 de abril.
Parada obligatoria: la merienda. Por supuesto, no cualquier merienda, sino un ‘five o'clock tea’. Con su papel pintado y sus muebles clásicos, en Ugot (Viladomat, 138) te sentirás como el invitado de honor de la reina Victoria. Un par de miradas mal cruzadas, y acabáis la velada con un duelo por el honor de una dama. O prueba el Camelia Art Café (Padilla, 264; Diputació, 278). Vajilla rococó, bebidas ‘instagrameables’ y postres en forma de torreón de nata. Y ten en el radar Caj Chai (Salomó ben Adret, 12) que, lleno de butacas, mesas bajitas y tés orientales, es el ‘place to be’ a las 5 de la tarde.
Y para bajar las pastas, un paseo. En los jardines del Palauet Albéniz (avenida Estadi, 69) te sentirás como la familia real británica. Perfectamente cuidados, con estatuas y fuentes, son la mejor experiencia inmersiva para fans de la serie. Otro rincón cargado de magnificencia: los jardines del Palau de les Heures (paseo Vall d’Hebron, 171), un parque renacentista lleno de esculturas, estanques y arboledas coronados por un palacio escondido entre el verde. Ambos, ideales para una cita o para una sesión de fotos de época.
¿Consejo pro? Haz la ruta en pleno ‘cosplay’. Pásate por Época (Casp, 90), diseñadores de ropa de espectáculo y con un catálogo especializado en alquiler de trajes y disfraces, incluidos los de inspiración de las altas esferas británicas. Aquí tienen de todo: grandes sombreros, más faldas que una menina, corsés, volantes y plumas. Solo te faltará la tosferina y directo al 1800.
