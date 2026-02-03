Los mejores conciertos de febrero en Barcelona

El año cultural ya ha cogido ritmo y en la agenda musical se empiezan a agolpar citas de las que invitan a dejar la manta para otras noches. La oferta es densa y alguien tiene que hacer el trabajo complicado de abrir camino. Nosotros mismos, por ejemplo, con estas diez sugerencias de sonido bien variado.

1. Jeff Tweedy

Paral·lel 62, jueves 12, 19.30 h.

Tras escuchar 'Sandinista!', de The Clash, en su integridad durante un viaje por carretera con sus dos hijos, el líder de Wilco decidió que era hora de olvidarse de cualquier noción de concisión y probar a hacer su propio disco triple. El resultado, 'Twilight override' (2025), con una treintena de canciones, ha convencido a los críticos: los de EL PERIÓDICO lo consideraron cuarto mejor disco internacional de 2025. Solo con este repertorio ya tendría de sobras para armar un concierto, pero Tweedy hará guiños también, según parece, al legado de Wilco.

2. Raye

Palau Sant Jordi, viernes 13, 20.45 h.

Rachel Agatha Keen, (cada vez) más conocida como Raye, no es solo una excelente cantante, una voz flexible que salta cómodamente entre registros. También es una compositora con intuición melódica y una evidente sabiduría en asuntos de jazz, R&B o soul. Pero, no contenta con todo eso, también suele contribuir a la producción de sus propios temas. Lo ha hecho, por ejemplo, en el radiante single 'Where is my husband!', adelanto de un segundo álbum que apunta a evento pop de 2026. En directo la telonean sus fantásticas hermanas Absolutely y Amma.

3. Nathy Peluso

Palau Sant Jordi, sábado 14, 21.00 h.

La estrella argentina se pagó su carrera en la universidad Rey Juan Carlos de Madrid (teatro físico) cantando en hoteles y bares. Todo lo aprendido en una y en otros lo ha ido invirtiendo en lanzamientos discográficos cada vez más exuberantes; el último en formato largo, 'Grasa' (2024), cruce desenfrenado de rap, salsa y soul con referencias al mundo cinematográfico de la mafia. Las fechas en Barcelona y Madrid (el martes, día 17) serán las últimas de una gira con la que colgó el cartel de 'sold out' en Nueva York, Londres o París.

4. Estrella Morente

Gran Teatre del Liceu, domingo 15, 20.30 h.

La voz de una jovencísima Estrella Morente cautivaba en 'Manhattan (First we take Manhattan)', el asalto a Leonard Cohen del legendario Omega de su padre Enrique y Lagartija Nick. Tres décadas después, afianzada como gran voz del flamenco, Estrella volverá a demostrar su capacidad para hacerse suyo el repertorio ajeno en un concierto especial en homenaje a las grandes damas de la música, de Nina Simone a Édith Piaf. En el marco del festival Guitar BCN26.

5. Emma Pollock

Antiga Fàbrica Estrella Damm, martes 17, 20.00 h.

Esta cantante y compositora escocesa se dio a conocer entre el público alternativo como colíder de The Delgados, banda emblemática del pop-rock de los 90 y primeros dos mil que deslumbró, sobre todo, con sus discos coproducidos por el gran Dave Fridmann: 'The great Eastern' (2000) y 'Hate' (2002). Tras la separación del grupo (reunido en 2022, ahora al parecer de nuevo disuelto), inició una estimable carrera en solitario que ha dado de sí tres discos hasta la fecha, el último de ellos 'Begging the night to take hold' (2025), catarsis personal con melodías que embellecen las penurias.

6. Natalia Lacunza

Paral·lel 62, jueves 19, 21.00 h.

Que alguien provenga de 'Operación triunfo' no significa ya necesariamente que solo persiga el gorgorito exacto. Lacunza busca, ante todo, un sentimiento creíble y una producción pop actual y abierta de miras. Su disco 'Tiene que ser para mí '(2022) incluía verdaderas cumbres como 'Muchas cosas' y 'Cuestión de suerte'. El último, 'N2STAL5IA' (2025), satisface las expectativas con la 'groovy' 'Un castigo', a medias con Jesse Baez, o esa cruda sorpresa llamada 'Sabes qué???'.

7. Earl Sweatshirt

Apolo, jueves 19, 21.00 h.

Primero conocido como Sly Tendencies, este rapero de Chicago se ganó su mejor reputación tras unirse al colectivo Odd Future de Tyler, The Creator y empezar a moverse por el mundo como Earl Sweatshirt. Amigo de las alegorías poco o nada transparentes y las producciones en baja fidelidad, cuenta en su haber con discos del peso de 'Some rap songs' (2018), 'SICK!' (2022) o el aún reciente 'Live laugh love' (2025), tan breve como lleno de matices. Este mes tenemos una rara oportunidad de disfrutar de su 'flow' monótono pero carismático en sala en Barcelona.

8. sombr

Sant Jordi Club, miércoles 25, 20.30 h.

El neoyorquino Shane Boose, alias sombr, se enroló en la prestigiosa escuela LaGuardia para hacer la carrera de canto, pero no necesitó acabar sus estudios para que una canción suya se viralizara: baladón acústico 'Caroline'. Tras su fichaje por Warner, ha lanzado singles pop-rock de la pegada de 'undressed' y el fantástico 'back to friends', todo un himno sobre la dificultad de volver a la 'friendzone' (o zona de amigos) tras haber compartido cama. El público joven (o no tanto) se reconoce en un repertorio cargado de anhelo, enamoramiento y melancolía.

9. Judeline

Sant Jordi Club, jueves 26, 21.00 h.

Bajo este alias de inspiración beatleiana se esconde Lara Fernández, cantante y compositora gaditana que ha llamado la atención dentro y fuera de nuestras fronteras (sí, es ella quien canta junto a Trent Reznor en la banda sonora de 'Tron: Ares') con su voz de poderes extraños y su ambición de llevar el pop hecho aquí unos pasos más allá. En su primer álbum, 'Bodhiria' (2024), combina pop, R&B, trap, electrónica, flamenco y sonidos y melodías árabes con emotivo refinamiento.

10. Raül Refree + Niño De Elche

L’Auditori (sala 2), sábado 28, 20.00 h.

La química entre el inquieto músico y productor (de Rosalía, Rocío Márquez, Sílvia Pérez Cruz, etcétera) y el transgresor cantaor no deja de dar buenos frutos. Ahora presentan su primer disco firmado conjuntamente, 'cru+es' (2025), marcado por el acercamiento a lo religioso y espiritual, como su espectáculo previo 'Ecstasis'. El directo cuenta con escenografía minimalista a cargo de Marta Pazos, conocida por su rompedor uso del color. En el marco del ciclo Sit Back.