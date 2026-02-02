Qué hacer esta semana en Barcelona: estos son los mejores planes

Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.

Barcelona Wine Week

Tres días de vino

Los vinos de toda España llegan a Barcelona. Vuelve la Barcelona Wine Week, la semana favorita de Dioniso. Un congreso sumiller donde descubrir todo el entramado vinícola del país. Actividades, puestos de venta, degustaciones y más.

Dónde: Fira Barcelona Montjuïc (avenida Maria Cristina, s/n).

Cuándo: del 2 al 4 de febrero.

BCNegra

Festival de Novela Negra de Barcelona

¿Eres de los que nunca pasó página de Angela Lansbury y su mítica Jessica Fletcher? Entonces ya sabrás que esta semana Barcelona se llena con historias más rocambolescas que las de 'Crims'. Vuelve BCNegra, el Festival de Novela Negra de Barcelona. Una decena de espacios de Barcelona dedicarán se consagrarán durante toda la semana a este género literario, con decenas de presentaciones, charlas, debates, autores y actividades.

Cuándo: del 2 al 8 de febrero.

Studio Ghibli en cines

Vuelven los clásicos

El mítico Studio Ghibli cumple 40 años, así que cinco películas icónicas vuelven a los cines Yelmo este enero para celebrarlo: 'El chico y la garza', 'El castillo ambulante', 'El viaje de Chihiro', 'La princesa Mononoke' y 'Porco Rosso'.

Dónde: Cines Yelmo en Westfield La Maquinista (Potosí, 2) y otros Yelmo de Catalunya.

Cuándo: hasta el 12 de febrero.

Figuracions entre guerres 1914-1945

Arte y guerra

Última semana para pasarse por 'Figuraciones entre guerras 1914-1945', una exposición histórica que retrata un período convulso y de gran efervescencia artística: el periodo entreguerras, desde el inicio de la Primera Guerra Mundial y hasta el final de la Segunda, pasando por la Guerra Civil española. En total, más de 100 obras, la mayoría inéditas, de autores como Josep de Togores, Olga Sacharoff, Manolo Hugué, Le Corbusier, Joaquín Torres-García, entre otros muchos.

Dónde: Sala Parés (Petritxol, 5).

Cuándo: hasta el 7 de febrero.

Exposición sobre mitología catalana

Una muestra itinerante

El Serpent o el Joan de l'Os. ¿Te suenan? Son algunos de los nombres protagonistas del rico folklore catalán, que a pesar de contar con páginas y páginas de referencias, siempre ha sido algo olvidado en favor de las tradiciones célticas o nórdicas. ¿Quieres redescubrir los personajes que componen el bestiario mitológico nacional? Pásate por las bibliotecas de Barcelona, que estarán acogiendo de forma itinerante durante un año la muestra 'Exposició sobre mitologia catalana'.

Dónde: Biblioteca Joan Miró (Vilamarí, 61).

Cuándo: hasta el 20 de marzo.

Voces del Pacífico

Antropología en el CaixaFòrum

Últimas semanas para pasarse por la apuesta invernal del CaixaFòrum: 'Voces del Pacífico. Innovación y tradición'. Esta muestra recoge más de doscientos objetos procedentes de distintas culturas y periodos de Oceanía. Milenios de historia que han recorrido miles de kilómetros. Un imperdible.

Dónde: CaixaFòrum (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).

Cuándo: hasta el 15 de febrero.

Maria Magdalena

Por las mujeres borradas por la historia

Los dramaturgos Carme Portaceli y Michael De Cock han explorado a mujeres controvertidas de la historia de la literatura en sus obras: Mrs. Dalloway de Virginia Woolf o Madame Bovary de Flaubert, por ejemplo. En su última propuesta para el TNC se centran en María Magdalena, "el símbolo —con diferencia— de las mujeres borradas", aseguran. Un drama ficticio que usa la narrativa para reflexionar de forma crítica sobre las diversas realidades sociales de las mujeres.

Dónde: Teatre Nacional de Catalunya (plaza Arts, 1).

Cuándo: hasta el 22 de febrero.

Luminiscence

Un mapeado monumental

Luminiscence, el espectáculo inmersivo que ha hecho ruta internacional con más de un millón de espectadores en todo el globo, vuelve a Barcelona. Música, tecnología, luces, colores y mapeado se juntan para explicar la historia de la Basílica de Santa María del Pi en una experiencia multisensorial.

Dónde: Basílica de Santa María del Pi (plaza del Pi, 7).

Gerónimo Stilton Live

Recorrido inmersivo

Adéntrate en el mundo de Gerónimo Stilton en esta experiencia inmersiva familiar. En total, 1.000 m² de escenografía, efectos visuales, juegos y actores en directo que protagonizan este recorrido teatralizado, durante el cual recorrerás bosques, casas y hasta te subirás en trenes mágicos.

Dónde: Westfield La Maquinista (Potosí, 2).

House of ErikaLust

Recorrido erótico inmersivo

Realidad virtual, realidad aumentada, 'mapping', tecnología audiovisual... Y todo, enfocado al porno ético y feminista. Así es House of ErikaLust, la propuesta de la famosa productora ErikaLust y la primera experiencia erótica inmersiva de Europa. Después de triunfar en esta primavera, vuelve a Barcelona con más fechas, hasta finales de invierno.

Dónde: House of ErikaLust (Taulat, 53).

Cuándo: hasta el 28 de febrero.

Leonardo Versus Michelangelo

Exposición inmersiva

La describen como la propuesta más ambiciosa de Ideal, los pioneros en arte inmersivo de Barcelona. 'Leonardo Versus Michelangelo' es un homenaje al histórico desafío que en 1503 enfrentó a Leonardo y Michelangelo, cuando ambos artistas recibieron el encargo de pintar un mural en la Sala dei Cinquecento del Palazzo Vecchio de Florencia y ninguno de los dos terminó su obra. Un cara a cara digital entre ambos maestros renacentistas que sirve de repaso a dos de los catálogos más importantes de la historia del arte y que ahora llega a su recta final.

Dónde: Ideal Centre d'arts digitals (Doctor Trueta, 196-198).

Cuándo: hasta el 1 de marzo.

En el mar de Sorolla con Manuel Vicent

El maestro valenciano, en Barcelona

El Palau Martorell será la sede de 'En el mar de Sorolla con Manuel Vicent', una de las exposiciones más grandes dedicadas a Joaquín Sorolla, el maestro que retrató a la perfección las luces del Mediterráneo. La colección reúne 86 obras del valenciano, incluidas algunas de las más icónicas, a través de un comisariado literario a cargo del autor Manuel Vicent.

Dónde: Palau Martorell (Ample, 11).

Cuándo: hasta el 6 de abril.

Montserrat, mare i terra

1.000 años de devoción

Para celebrar el milenario del monasterio de Montserrat, el Museu Frederic Marès, que ya tiene una sala dedicada a la montaña y a su figura de la Madre de Dios, organiza la muestra 'Montserrat, mare i terra', dedicada al colecionismo devocional de su figura. En total, 40 obras expuestas y una agenda llena de actividades que exploran la montaña y la virgen.

Dónde: Museu Federic Marès (plaza Sant Iu, 5).

Cuándo: hasta el 24 de mayo.