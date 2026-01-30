Abre en Barcelona una guardería para adultos

Te quedas de piedra. Como si acabaras de ver un tren de Rodalies llegando a su hora. Aquí te ofrecen un vino entre rotuladores, ceras Manley, cartulinas en blanco y plastilinas listas para estrujar. Hay una mesa entera llena de cosas que llevarse a las manos con ansia de niño: clicks de Playmobil, cajitas de Lego, ¿qué es eso que brilla? Hasta tienen un botiquín para abrir en caso de estrés crónico. Este es un lugar –incitan- donde pensar con las manos. Una guardería para adultos.

Marta (de pie) guía la mesa de juegos creativos del Garage Café. / Manu Mitru / EPC

Acaba de abrir este enero en Barcelona: Garage Café (Sant Elm, 15). Es un antiguo garaje de motos de la Barceloneta. Se ha convertido en un “gimnasio para la curiosidad”, así lo llama su ideóloga. “Piénsalo como un estudio creativo disfrazado de cafetería”, apunta. "Un espacio de juego creativo para adultos. Un lugar donde entrenar la intuición, la expresión, la imaginación”. Aquí uno estruja la creatividad más que Trump buscando excusas para apropiarse de Groenlandia.

Entrada del Garage Café. / Manu Mitru / EPC

Marta Ordeig, 36 años. Hay que tomarse una biodramina para escuchar su currículum. Hace una década que montó el Landscape Film Festival en BCN y Berlín: retaban a producir cortometrajes con desconocidos en dos semanas. “Fue una locura –recuerda- pero era difícil de monetizar”. Su cuenta del banco se quedó vacía y acabó mudándose a Silicon Valley.

“Fue la cosa más ‘random’ del planeta llegar ahí”, se ríe. Encontró la oferta en Instagram y a la semana siguiente ya estaba trabajando en una ‘hacker house’ de Palo Alto. ”Imagínate como un hostal con habitaciones con literas –compara-, pero para emprendedores”. Típica casa americana con un garaje donde se inventan ideas millonarias. Allí se le volvió a encender la bombilla. ¿Por qué no juntar Hollywood con Silicon Valley? Y así nació el laboratorio de innovación con el que se ha ganado la vida los últimos 8 años: Garage Stories. ¿Su objetivo? “Lograr que gente que no se conoce de nada –resume Marta- consigan sumarse a sí mismos”.

Marta Ordeig, la fundadora del Garage Café, en un momento del último taller. / Manu Mitru / EPC

“En lugar de perseguir el éxito –ofrece ahora en su web-, te ayudamos a generar satisfacción trabajando en tu proyecto más significativo: tú mismo”. Ahora lo que pretende es ayudar a desarrollar pasiones en vez de ‘start-ups’. “Traza tu futuro. Construye una marca. Crea algo raro. O simplemente haz un desastre a propósito –da opciones-. .Cuéntanos qué quieres explorar. Y si aún no lo sabes, te ayudaremos a encontrar tu chispa”.

Tirando del hilo. / Manu Mitru / EPC

No es un 'coworking' –se desmarca-. No es terapia. No es un club de ocio. “Quería crear un espacio –detalla Marta- con la energía de aquel garaje de Silicon Valley”. Una guardería para adultos. “Un sitio para reconectar con el hacer por el placer de hacer, como los niños, que hacen algo por hacerlo y punto”.

Entre rotuladores y ceras Manley. / Manu Mitru / EPC

“Dibuja el futuro”, rompe el hielo Marta. Y te quedas con cara de ‘meme’ delante de la cartulina blanca. Apenas un minuto. Enseguida pillas un boli, un par de rotuladores, uy, cuánto tiempo sin mancharte con las ceras Manley. Tiras de ingenio con lo que tienes a mano, a lo MacGyver. Acabas haciendo churros de plastilina con la soltura de un niño de 4 años. inventando ‘gadgets’ futuristas con clicks de Playmobil. “Usar las manos -asiente a tu lado Almudena- activa la creatividad”. Dicho y hecho: en media hora aparecen sobre la mesa comunal unas gafas que destapan la verdad, un casco con el que revivir recuerdos, hasta un escáner psíquico versión plastilina.

Espacios de conexión

Hoy hay una decena de personas alrededor de la mesa de juegos. De Barcelona, Argentina, Colombia, Chicago. Caben 12 máximo. “Que sea pequeño –apunta Marta- ayuda bastante a conectar”. Enseguida se crea ambiente de club clandestino. Se hacen confidencias con dibujos infantiles. Se comparten 'rotus' y tijeras como en la ‘guarde’. “Es lo que todos estamos buscando –resopla Cristian -: espacios de conexión humana”. Él lo sabe bien: una vez al mes, anima a cualquiera a subir a un escenario a contar historias personales. Vendría a ser un Sálvame Deluxe anónimo: @storytellingbarcelona. El tema de febrero será el amor. Día 25, en el Noa Noa, (Villarroel, 71).

Momento de dibujo creativo en el Garage Café. / Manu Mitru / EPC

El Garage Café apenas lleva un mes. El de esta semana ha sido su segundo evento. Han empezado a lanzar también retos mensuales vía ‘app’. En febrero toca hablar del fracaso. Sin tocar madera. “Bad Decisions Make Good Stories”, es el lema del próximo evento, el 11 de febrero. “Las malas decisiones hacen buenas historias”.

Noticias relacionadas

La idea es tener el café-garaje abierto a partir de marzo, prevé su fundadora. Funcionará como un club de socios (costará 5-10 euros al mes). ¿Que por qué necesitamos ser creativos? “Porque la creatividad –responde Marta- nos ayuda a conectar con los demás a través de lo que nos hace brillar”.