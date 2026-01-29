Dónde conseguir en Barcelona las nuevas Hobonichi: las agendas que son un fenómeno de masas

Se venden con expectación de ‘best-seller’ mundial. “Por la Hobonichi ma-to”, juran por internet sus adictos a lo Belén Esteban. “No es solo una agenda –dicen-: es un compañero de vida”. La edición anual se agota nada más abrirse la veda mundial cada 1 de septiembre. Este domingo, 1 de febrero, se pone a la venta la edición ‘spring’ (son agendas de abril a marzo, la temporada escolar japonesa). El pistoletazo de salida es a las 11 de la mañana, hora de Japón; 9 h en Barcelona. En Catalunya solo se pueden conseguir en esta pequeña papelería: Entropía (Aribau, 127). Es una de las dos únicas tiendas que venden en España estas agendas con lista de espera. Son apenas 10 tiendas exclusivas en toda Europa.

Hobonichi Techo. / Zowy Voeten / EPC

Las Hobonichi Techo son las más icónicas. Las agendas japonesas más buscadas. Carnaza de virales. Un fenómeno de masas al nivel de los Labubus. La edición de 2024 vendió más de 900.000 unidades en un centenar de países, detalló la propia compañía japonesa. Las ventas en Europa ya superan a las de China. Hay por el mundo más de 10 millones, airean en cada envoltorio.

Detalle de las páginas de una agenda Hobonichi. / Zowy Voeten / EPC

“La papelería bonita”, la llaman. Entropía tiene 'reels' de cuadernos y plumas con casi dos millones de visualizaciones en Instagram. 4,8 estrellas –rozando el máximo- en las reseñas de Google. Son apenas 70 metros cuadrados de papelería, incluyendo el almacén. El año pasado facturaron más de un millón de euros; 200.000 € solo en septiembre (cuando salió la edición 2026 de Hobonichi). En el primer minuto de venta ya tenían 200 pedidos. Llegaron casi a mil en apenas 12 horas. Muchas se agotaron el primer día.

Parte del equipo de Entropía abraza las cajas con la cotizada edición anual de Hobonichi, el pasado septiembre. Voló. / Jordi Otix / EPC

La tirada de la edición 'spring' no es tan masiva como la anual. Es del curso escolar japonés: de abril a marzo. Y están en japonés, sí. La suelen comprar los adictos que se quedaron sin la del 2026. Ojo, que también han llegado fundas nuevas. Buena parte de los clientes son coleccionistas y "se vuelven loquísimos”, garantiza JingJing Yang. Y enseña unas fundas recién desempaquetadas del maestro del manga Junji Ito. Hobonichi suele colaborar con artistas y personajes de moda.

Diseños de Junji Ito para los tres tamaños de agenda Hobonichi. / Zowy Voeten / EPC

JingJing Yang es la 'Marie Kondo' de la planificación. “Si el mundo tiende a la entropía, al caos –justifica el nombre de su tienda-, nosotros ayudamos a combatirlo”, sonríe. Hace años que sus agendas pasaron a ser algo más que agendas. ‘Journaling’, lo llaman ahora. “Es un poco terapéutico –asegura-. Parar un poco, escribir, organizar tus pensamientos y también ver cosas bonitas. Aflojar un poco esta vida tan rápida”.

Una agenda Hobonichi vivida. / Zowy Voeten / EPC

Es de familia china, del sur de Shanghái, vive en Barcelona desde los 7. En realidad es científica. Estudió Ciencia y Tecnología de los Alimentos. “No sé –se encoge de hombros-, se me calentó la cabeza”. Es lo que responde siempre que le preguntan por qué acabó abriendo una papelería. Lo lleva en la sangre. Es todo un mundo en Asia, resopla.

Inauguró hace una década. 2016. Entonces le preguntaban para qué comprar agendas teniendo el móvil. “Los primeros años fueron bastante difíciles”, recuerda. “No tengo nada de ‘background’ de negocios, nada. Fue todo prueba-error”. El punto de inflexión fue el covid. “Para nosotros fue una oportunidad”. Empezó a hacer directos en Instagram. “Y seguimos facturando casi lo mismo que con la tienda abierta”. El ‘engagement’ fue creciendo y creciendo. Ahora “el 40-50% de nuestros clientes –destaca- son habituales”.

El Hermès de las agendas

Las Hobonichi más básicas salen a 30 €, solo la agenda (la semanal). Hay fundas que superan los 200 €. Las hay de piel y de telas inglesas con pedigrí, incluso con personajes en 3D que se mueven a lo holograma (no, ya no quedan). Lo que sí han llegado son nuevas agendas para 5 años.

Agenda Hobonichi para 5 años. / Zowy Voeten / EPC

“Son productos de una calidad superior –justifica JingJing Yang -. Yo digo siempre que es el Hermès de las agendas”. Hasta el papel tiene nombre y apellido: “Se llama Tomoe River. Es de 52 gramos. El papel de imprenta normalmente es de 80. Pero a pesar de ser tan fino, puedes escribir con pluma y dibujar con acuarela. Aparte de usarla como agenda, hay mucha gente del mundo artístico que la utiliza como 'sketchbook'”.

¿Su secreto? “Solo vendemos los productos en los que creemos”, garantiza la dueña de Entropía. “Muchos clientes nos dan las gracias”. Este año prevé organizar también talleres de ‘journaling’ y ‘lettering’ en un nuevo espacio al lado de la tienda.