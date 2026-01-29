Llévate una butaca de cine a casa: esta sala de Barcelona pone a la venta sus asientos

Cada vez que veas una hoguera de ‘La isla de las tentaciones’ se te pondrá la cara de Nicole Kidman en el anuncio de AMC. Hasta el momento más cutre de Mediaset se sentirá una experiencia cinematográfica al nivel de ‘El Padrino’. ¿Cómo? Llevándote una de las butacas que el Mooby Gran Sarrià (ronda del General Mitre, 38-44) pone a la venta para sus espectadores más fieles.

La iniciativa surge porque el cine empieza una etapa de reconversión. Este 2026 inaugurarán el Mooby Gran Sarrià Club, “un espacio exclusivo con 8 salas totalmente reconvertidas y con butacas premium para ofrecer el máximo confort a los espectadores”, explica Pol Hernández, responsable de comunicación de Mooby. Esta experiencia cinematográfica cinco jotas se resume en “salas con poco aforo” para dar la sensación de "más privadas y exclusivas", y en butacas “muy cómodas, reclinables e individuales”. Siesta garantizada si eres de los que se duerme viendo películas.

Una de las salas de cine del Mooby Gran Sarrià. / MOOBY

Para crear este nuevo club cambiarán y renovarán las butacas, así que han decidido poner las antiguas a la venta. Debido a sus casi 30 años de historia tienen muchos fans, y no querían dejar pasar la oportunidad de recompensar la fidelidad entregando trozos de cine para llevárselos a casa: “Queremos ofrecer la posibilidad a los clientes más nostálgicos de conservar alguna de las butacas originales. Estamos recibiendo decenas de peticiones por correo y las gestionamos de forma personalizada”, añade Hernández. ¿Quieres una? Escríbeles a info@moobycinemas.com.

La fachada de la sala Phenomena, con el cartel que cambiaba cada día con la programación, y cuyas letras están a la venta. / Guillem Roset | ACN

No es el único cine con una iniciativa similar. El mítico Phenomena Experience (Sant Antoni Maria Claret, 168) empezó en septiembre de 2025 una reforma integral del espacio. Desde entonces tienen habilitada una tienda ‘online’ donde comprar de todo: desde la moqueta inspirada en 'El Resplandor' que cubría el cine hasta las letras de plástico con las que anunciaban cada día la programación en su fachada.

Y no solo son cines. Ahora se lleva darles nueva vida a los muebles, nada de tirarlos. Una moda ecologista que se está expandiendo por Barcelona con la rapidez que se están llenando los embalses. Hay ‘influencers’ que se dedican a ello con mucho éxito −como @vaciamos− y las marcas cada vez están más implicadas en replicar este modelo.

Mercadillo de mobiliario y decoración del 45 Times Barcelona Hotel de Plaza Catalunya. / Sandra Román / EPC

Por ejemplo, hace nada, el 45 Times Barcelona Hotel de Plaza Catalunya se apuntó a esta tendencia, vendiendo todo su mobiliario en un mercadillo antes de la gran reforma que lo transformará en Bless Hotel Barcelona. Y esta semana, la tienda de ropa SSSTUFFF (Duc, 7), inspirada en un supermercado, cierra también para entrar en reformas, y estarán hasta el 31 de enero vendiéndolo todo, incluida “la mítica cabina de teléfono”, añaden. Nunca había sido tan fácil reciclar.