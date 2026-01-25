Experiencias recicladas
Regalan ropa y libros gratis en la plaza Catalunya de Barcelona
Cómo llegar a la farmacia clandestina de Barcelona que se ha hecho viral
“Es gratuito”, repetían a los curiosos que se arremolinaban con cara de no-puede-ser. Chaquetas, pantalones, camisas, mucho libro… Dos ‘influencers’ del reciclaje, Toni Parra y Rebecca Solís, se instalaron este domingo en la plaza de Catalunya de Barcelona con 4 maletas llenas de ropa y libros para regalar gratis a todo el que se acercara. Lo iban anunciando por TikTok. “Es ropa que me pagan por destruir –detalla él-: no se puede vender, pero sí regalar”. Cuando les invitó a irse la policía, ya habían regalado todo. Repetirán, prometen.
Es su forma de dar a conocer su nuevo proyecto sostenible. En este ‘show’ de ganga se veían mil QRs que dirigen a la web Entramos.com: son experiencias de segunda mano que acaban de estrenar este mes. ¿Por ejemplo? Vete a comer a un restaurante y llévate gratis los platos, las sillas y hasta la mesa. El menú (36,90 € para dos personas) incluye bufet libre de segunda mano.
¿Cuál es el negocio de todo esto? “Que no se tiren las cosas”, resopla Toni. “Nadie puede llegar a entender las toneladas de material que tiramos cada mes. Lo que yo tiro –propone- puede servir de oportunidad para otros negocios”. Su idea es ir avisando de estos eventos a los que estén registrados en la plataforma.
Vendría a ser ‘el Eliminador’ en versión inmobiliaria. Vacía pisos, oficinas, hoteles, todo tipo de locales por encargo desde hace 14 años. “El Toni de TikTok”, lo llaman. Es @vaciamos, en redes sociales. Acumula casi 500.000 seguidores en TikTok, más de 300.000 en Instagram. “La basura es dinero”, esa es la moraleja de sus vídeos virales. Recibe 4, 5, 6 camiones a la semana con todo tipo de material. Tiene 8 macronaves siempre llenas: sacos y sacos de ropa, antigüedades, neveras, colchones, falsos techos, hasta un “sótano de perlas”.
Hace apenas dos semanas que estrenó un bufet libre de segunda mano en L'Antic Colmado de Sant Andreu (passeig de Torras i Bages, 46). Se hizo viral en cuanto se publicó en estas páginas. El menú (36,90 € para dos personas), incluye los platos en los que acabas de comer, los cubiertos, hasta las sillas y la mesa. Detrás hay un par de estanterías con morteros de la yaya, sifones más antiguos que Jordi Hurtado, máquinas de escribir por las que se pegaría un moderno. "Te puedes llevar lo que quieras”, insisten.
“No tiene sentido”, le dicen. “Lo que no tiene sentido –responde él- es que yo esté pagando un dineral cada mes por tirar platos, vasos, tenedores. Porque no los vendo y, aunque los vendiera, al día siguiente entran cuatro veces más. Lo que no tiene sentido es que en ese mismo momento, alguna persona cerca de mí esté comprando platos en alguna gran superficie. ¿Qué puedo hacer? Es que no se me ocurre qué hacer ya con los 4, 5, 6 camiones a la semana que tengo de todo tipo de material”.
36,90 € cuesta cada experiencia reciclada. Además del bufet de segunda mano en dos restaurantes, se puede ir en busca de antigüedades a su tienda de Canovellas , rebuscar ropa en los Encantes de Granollers o perderte por su “sótano de las perlas”. De bisutería, claro. La experiencia de 36,90 incluye “¡50 kilos!”. También envían cajas con los objetos que elijas durante una hora de videollamada por las tiendas.
