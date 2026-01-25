Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesBarçaAdamuzEspanyolCrianzaFeijóoTemporalMineápolisBarceloneandoMamarazzisPremios Oscar
instagramlinkedin

Bad Drag Productions

Nace en Barcelona una compañía teatral dedicada al humor absurdo y de serie B

Si eres de risa fácil, llévate un ventolín o te dará un parraque. Así es el proyecto que quiere llenar las salas de teatro barcelonesas con chistes a lo Leslie Nielsen

Cómo llegar a la farmacia clandestina de Barcelona que se ha hecho viral

Hínchate a ‘calçots’ a precios populares: esta es la agenda de macrocomedores al aire libre de Barcelona

Jakee Maker, Eva en escena y Eugenia Kilate en uno de los 'shows'.

Jakee Maker, Eva en escena y Eugenia Kilate en uno de los 'shows'. / David S. Cardona / Bad Drag Productions

Abel Cobos

Abel Cobos

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Prohibido tomárselo en serio. Esta es la regla de oro de Bad Drag Productions, una compañía teatral que un grupo de cinco travestís acaba de fundar en Barcelona. En sus obras, el humor absurdo y de serie B campa a sus anchas. Aquí te puedes encontrar personajes sacados de los sueños húmedos de Almodóvar: desde la hermanastra fea de la Cenicienta con unos pechos que eclipsarían al Burj Khalifa hasta una Agatha Christie adicta al Duolingo.

Las travestís de Bad Drag Productions, durante su parodia de 'La Cenicienta'.

Las travestís de Bad Drag Productions, durante su parodia de 'La Cenicienta'. / David S. Cardona / Bad Drag Productions

Se describen como meter en una coctelera el humor a lo ‘Scary Movie’, ‘Aterriza como puedas’, ‘Clue’, Rowan Atkinson y Leslie Nielsen. Perfecto para reírte sin cansar ni una neurona. “Es tan básico y absurdo que se vuelve hasta inteligente. Es una apuesta consciente por ser chorra”, afirma Enric, la persona que se esconde tras el alter-ego teatral Kika Superputa y uno de los socios fundadores.

Las travestís Eva en escena y Kika Superputa, preparándose para el espectáculo.

Las travestís Eva en escena y Kika Superputa, preparándose para el espectáculo. / David S. Cardona / Bad Drag Productions

“Estamos rodeados de superproducciones y de la perfección como estándar básico para tener visibilidad. Por eso nosotros somos estrictos en el ‘bad drag’ [el travestismo cutre], apostamos por una cutrez buscada y obligada”, añade Enric. Considera referentes a seguir La Cubana: “Empezaron como compañía amateur que se convierte en profesional simplemente porque tiene más rodaje y presupuesto, pero no porque abandone la espontaneidad, la sorpresa y la cercanía”. Eso es lo que quieren conseguir, y por eso la improvisación sigue siendo un pilar esencial.

Pone como ejemplo Lady Red Velvet, la travestí que tuvo la iniciativa para fundar el proyecto. “Tiene una visión espacial muy limitada. Ella se mueve y no ve que tiene un mueble al lado. En una función tenía que morir a final de acto 1, pero se cayó del escenario, así que adelantamos la muerte para sacar rédito de esa hostia espectacular”, recuerda.

Eva en escena y Lady Red Velvet, vestidas de Cenicienta y el Hada Madrina, respectivamente.

Eva en escena y Lady Red Velvet, vestidas de Cenicienta y el Hada Madrina, respectivamente. / David S. Cardona / Bad Drag Productions

O lo que pasó el pasado verano a Eugenia Kilate, que siempre interpreta una hipérbole del arquetipo hollywoodiense de la tonta tetona: “Llevaba unas tetas de silicona falsas gigantes. Imagínate, kilos de plástico sujetos con un cuello alto. Le dio un golpe de calor y se tuvo que retirar. ¿Qué hicimos? Le pusimos las tetas a una muñeca hinchable y así siguió la obra, interactuando con ella como si fuese Eugenia”. Humor fácil pero efectivo, prometen.

Los cinco integrantes de la compañía teatral, en el escenario de The Bcn Studio.

Los cinco integrantes de la compañía teatral, en el escenario de The Bcn Studio. / David S. Cardona / Bad Drag Productions

La compañía nació a raíz de la parodia que hacen de Agatha Christie (‘Dragatha Christie’, la llaman) en el Teatro Metamorfosis del Poble Sec (Tapioles, 12). Ya llevan cuatro capítulos (muerte en el hotel, en la oficina, en el avión y en el convento) y varios ‘spin-off’ breves. Todos, bromean, son igual de absurdos. Además, al tirar tanto de la improvisación, cada representación es diferente, así que animan a repetir aunque ya la hayas visto.

Noticias relacionadas

Tras un año y medio de representaciones de este 'thriller' absurdo, el pasado noviembre decidieron instituirse como Bad Drag Productions y, así, apostar por otros formatos. El último que tuvieron en producción, una pantomima de La Cenicienta. Ahora están trabajando en nuevas obras y, paralelamente, en llevar el humor de serie B de 'Dragatha Christie' a Madrid. Así que, sí, tenlos en el radar si quieres un 2026 lleno de humor ridículo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
  2. La dueña de los arroces SOS compra el 100% de la fábrica italiana que produce la pasta fresca de Mercadona
  3. Mercadona, Aldi y DIA alertan de desabastecimiento en algunas tiendas por la limitación de tráfico de la borrasca Ingrid
  4. La Complutense afirma que no es necesaria una titulación para redactar contratos de la Universidad y dificulta a Peinado acusar a Begoña Gómez de intrusismo
  5. José María Díez, 61 años, afectado por un recorte del 22% en su pensión: 'Nadie me explicó con claridad las consecuencias
  6. La nieve cae con más fuerza de la esperada en Catalunya y causa incidencias en 50 carreteras
  7. Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
  8. Confirmado por el Gobierno: los empleados disponen de cuatro días retribuidos en el trabajo en caso de mal tiempo

Nace en Barcelona una compañía teatral dedicada al humor absurdo y de serie B

Nace en Barcelona una compañía teatral dedicada al humor absurdo y de serie B

Paloma Martín lanza un mensaje a los jubilados: "Si cobráis una pensión y no la necesitáis, renunciad a ella"

Paloma Martín lanza un mensaje a los jubilados: "Si cobráis una pensión y no la necesitáis, renunciad a ella"

Las mejores imágenes de la nevada que la Borrasca Ingrid ha dejado este sábado en Catalunya

Las mejores imágenes de la nevada que la Borrasca Ingrid ha dejado este sábado en Catalunya

El CGPJ, en riesgo de bloqueo por vetos cruzados para cubrir una plaza clave contra la corrupción en el Supremo

El CGPJ, en riesgo de bloqueo por vetos cruzados para cubrir una plaza clave contra la corrupción en el Supremo

La cizaña: Astérix y Ayuso

La cizaña: Astérix y Ayuso

Dos distritos contra la corriente: los únicos donde bajan las habitaciones en Barcelona

Dos distritos contra la corriente: los únicos donde bajan las habitaciones en Barcelona

Meritxell Falgueras, sumiller: "Siempre procuro ver la vida con la copa medio llena"

Meritxell Falgueras, sumiller: "Siempre procuro ver la vida con la copa medio llena"

Mika vuelve a ser Mika en el hedonista y dramático ‘Hyperlove’

Mika vuelve a ser Mika en el hedonista y dramático ‘Hyperlove’