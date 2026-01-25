Nace en Barcelona una compañía teatral dedicada al humor absurdo y de serie B

Prohibido tomárselo en serio. Esta es la regla de oro de Bad Drag Productions, una compañía teatral que un grupo de cinco travestís acaba de fundar en Barcelona. En sus obras, el humor absurdo y de serie B campa a sus anchas. Aquí te puedes encontrar personajes sacados de los sueños húmedos de Almodóvar: desde la hermanastra fea de la Cenicienta con unos pechos que eclipsarían al Burj Khalifa hasta una Agatha Christie adicta al Duolingo.

Las travestís de Bad Drag Productions, durante su parodia de 'La Cenicienta'. / David S. Cardona / Bad Drag Productions

Se describen como meter en una coctelera el humor a lo ‘Scary Movie’, ‘Aterriza como puedas’, ‘Clue’, Rowan Atkinson y Leslie Nielsen. Perfecto para reírte sin cansar ni una neurona. “Es tan básico y absurdo que se vuelve hasta inteligente. Es una apuesta consciente por ser chorra”, afirma Enric, la persona que se esconde tras el alter-ego teatral Kika Superputa y uno de los socios fundadores.

Las travestís Eva en escena y Kika Superputa, preparándose para el espectáculo. / David S. Cardona / Bad Drag Productions

“Estamos rodeados de superproducciones y de la perfección como estándar básico para tener visibilidad. Por eso nosotros somos estrictos en el ‘bad drag’ [el travestismo cutre], apostamos por una cutrez buscada y obligada”, añade Enric. Considera referentes a seguir La Cubana: “Empezaron como compañía amateur que se convierte en profesional simplemente porque tiene más rodaje y presupuesto, pero no porque abandone la espontaneidad, la sorpresa y la cercanía”. Eso es lo que quieren conseguir, y por eso la improvisación sigue siendo un pilar esencial.

Pone como ejemplo Lady Red Velvet, la travestí que tuvo la iniciativa para fundar el proyecto. “Tiene una visión espacial muy limitada. Ella se mueve y no ve que tiene un mueble al lado. En una función tenía que morir a final de acto 1, pero se cayó del escenario, así que adelantamos la muerte para sacar rédito de esa hostia espectacular”, recuerda.

Eva en escena y Lady Red Velvet, vestidas de Cenicienta y el Hada Madrina, respectivamente. / David S. Cardona / Bad Drag Productions

O lo que pasó el pasado verano a Eugenia Kilate, que siempre interpreta una hipérbole del arquetipo hollywoodiense de la tonta tetona: “Llevaba unas tetas de silicona falsas gigantes. Imagínate, kilos de plástico sujetos con un cuello alto. Le dio un golpe de calor y se tuvo que retirar. ¿Qué hicimos? Le pusimos las tetas a una muñeca hinchable y así siguió la obra, interactuando con ella como si fuese Eugenia”. Humor fácil pero efectivo, prometen.

Los cinco integrantes de la compañía teatral, en el escenario de The Bcn Studio. / David S. Cardona / Bad Drag Productions

La compañía nació a raíz de la parodia que hacen de Agatha Christie (‘Dragatha Christie’, la llaman) en el Teatro Metamorfosis del Poble Sec (Tapioles, 12). Ya llevan cuatro capítulos (muerte en el hotel, en la oficina, en el avión y en el convento) y varios ‘spin-off’ breves. Todos, bromean, son igual de absurdos. Además, al tirar tanto de la improvisación, cada representación es diferente, así que animan a repetir aunque ya la hayas visto.

Tras un año y medio de representaciones de este 'thriller' absurdo, el pasado noviembre decidieron instituirse como Bad Drag Productions y, así, apostar por otros formatos. El último que tuvieron en producción, una pantomima de La Cenicienta. Ahora están trabajando en nuevas obras y, paralelamente, en llevar el humor de serie B de 'Dragatha Christie' a Madrid. Así que, sí, tenlos en el radar si quieres un 2026 lleno de humor ridículo.