La farmacia viral de Barcelona donde se curan los males a tragos

Sueltas la contraseña a un portero automático y te abre una mujer con bata blanca. “¿Qué te duele?”. Te sube a una báscula del siglo pasado y te mide la presión con otra reliquia ‘vintage’. Menos mal, estas antiguas no explotan tras las comilonas navideñas. Si te ve un poco pálido, enseguida te ofrece una transfusión. En la barra –enseña la carta- tienen bolsitas con gotero en formato cóctel. “Esta es una farmacia clandestina -garantizan- donde se curan los males a tragos”. Que no se enteren en Groenlandia. En la entrada hay un “Vermutiquín” para crisis repentinas.

Es el nuevo secreto viral de los ‘influencers’: Pharmacy (Pau Claris, 90). Una coctelería escondida en una farmacia clandestina. No lleva ni un mes abierta y ya tiene 'reel' con más de 200.000 visualizaciones. “El Mago Pop –te enseñan fotos por Instagram- alquiló el local en fin de año”. Incluye pasillo con espejos para posturear y lavabo con bañera para selfies. Los cócteles te quitan la resaca solo de verlos: tienen paracetamoles y aspirinas con hielo, minibotellas de oxígeno con gin, jeringuillas para chupitos, hasta corazones de repuesto para el mal de amores. “Y si la cosa se complica mucho –sonríe el dueño-, tenemos una silla de ruedas para sacarte fuera a coger un taxi”.

Pasillo con espejos para selfies. / Ferran Nadeu / EPC

El que va de aquí para allá con sonrisa de anfitrión es Freddy Baldés. Un loco de las antigüedades. Todo lo que veas a la redonda lo ha sacado de Wallapop. Su biografía podría dar para una serie. Tiene 50 años, 7 hijos, dos locales secretos, ya camino del tercero.

Freddy Baldés, con la cruz luminosa de la farmacia al fondo. / Ferran Nadeu / EPC

Es de Cabo Verde. Se mudó a Barcelona hace 26 años para trabajar de modelo. Después se metió en hostelería, pero se arruinó con el primer restaurante. La pandemia. Acabó cogiendo un solar del Eixample lleno de ratas. Solo él se imaginaba allí un jardín de cuento. Abrió con una sola mesa. “Cada vez que ganaba dinero, compraba muebles en Wallapop”, resopla. “Estuve 6 meses regalando comida”. Hace años que se convirtió en un oasis viral: Alice Secret Garden. El jardín secreto de Alicia con seta gigante al que peregrinan tiktokeros, ‘expats’ y modernos. “Ahora pasan por aquí unas 160.000 personas al año”, detalla el dueño.

La nueva farmacia clandestina está en el portal de al lado. Hay que llamar al portero automático y soltar la contraseña. No hay que ser un James Bond, te la dan sin amenazas por Instagram: “Una dosis nunca es suficiente”. Es el lema que anuncian en neón en la pared. Hasta la ‘dj’ lleva bata blanca. Hay piano, ‘shows’ con bailarinas y en breve añadirán una perfumería en la entrada. “A la gente le gusta todo lo que sea diferente”, justifica Freddy. Aún ni han hecho la inauguración oficial: será el 12 febrero.

La 'dj' con bata blanca. / Ferran Nadeu / EPC

Barbería con puerta secreta

Justo enfrente, cruzando la calle, se esconde otro secreto a voces: Bobby’s Free (Pau Claris, 85). Lo que te encuentras aquí es una barbería de los años 20. Se te presenta un tipo de aire ‘retro’: gorra, tirantes, te habla de usted. “¿Cortar o afeitar?”. Ahí es cuando tienes que soltar la contraseña (esta también es de 1º de espía: la airean en la bío de Instagram). “Alcapone”, escupes de carrerilla. Y, ¡clac!, el barbero de incógnito abre de la nada una puerta secreta. Acabas en una coctelería de época con ambiente de 'speakeasy' y sombreros de gánster. Una clandestinidad ahora también para llevar: algunos de sus cócteles ya se pueden pedir ‘take away’ por Glovo, anuncia su propietario, Eric Basset. En el local de al lado -un piano bar aún más secreto, el Bob’s-, hacen talleres de coctelería y eventos privados.

El primer 'speakeasy' de España

Lo raro ahora es entrar a una coctelería por una puerta normal. Hace años que se extienden por Barcelona los locales clandestinos. Entradas ocultas tras barberías, supermercados, neveras, ahora incluso museos. Los bares –resume Enric Rebordosa- se están convirtiendo en “una caja de sorpresas constante”. Lo dice alguien que reinventa cada año el efecto ‘wow’. Es uno de los socios del Grup Confiteria. Está detrás de la megapremiada Paradiso (Rera Palau, 4), la cuarta mejor coctelería del mundo, según la última lista de The World's 50 Best Bars. “Fue el primer ‘speakeasy’ de España”, recuerda su ideólogo. Lo mismo sale en TikTok que en una serie de Netflix. El 8 de febrero celebra 10 años de cócteles-experiencia. Y ahí sigue desatando colas (ahora virtuales vía QR) tras la puerta de la nevera de un pastrami bar. Y no es el único. Se está expandiendo por el mundo: de Ibiza a Dubái. “Los hijos del Paradiso”, que dice Enric. Ya está construyendo el quinto.

Tras un súper 24h está Monk (Abaixadors, 10). Hay que buscar una puerta con dos escobas colgadas. Detrás hay una coctelería con barra de los 70, discoteca con sacristía y hasta una salita versión caleidoscopio. ¿El más-difícil-todavía? Su último invento ‘speakeasy’ se esconde en un museo.

Es la primera coctelería de la que uno sale perfumado. Stravinsky's Parfumerie (Brosolí, 7). ‘Spin off’ coctelero del veterano Dr. Stravinsky, otro habitual del top 100 mundial. Es un club privado con acceso exclusivo para socios al que se entra a través de un museo digno de peli de espías. Por las paredes se extiende la vida y obra perfumadas de Grigori Stravinsky, alquimista de imaginario propio, el hermano olvidado del músico Igor Stravinsky y colega de perfumes de Coco Chanel. Enric se ha sacado de la manga libro, película, piezas reales de la época y hasta tienda de ‘merchandising’ (¡dos años de proyecto!).

“El mundo de los perfumes aplicado a la coctelería”, resume él. Si dices por lo bajini que eres socio, te abrirán una puerta secreta y te colarás en una perfumería ‘art déco’ del París de los años 20. Es la primera coctelería de España en la que se maridan los tragos con perfumes.